Jusqu’au 31 octobre 2021, c’est l’Automne à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 est de retour. Au programme : une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Au programme

Septembre 2021

Mercredi 01 au samedi 11 septembre 2021 : L’Absolu – Cie les Choses de Rien / Boris Gibé (Le Prato – cirque sur réservation au 03 20 52 71 24 ou info@leprato.fr),

Vendredi 03 au dimanche 05 septembre 2021 : Week-end du Prato (Le Prato – cirque sur réservation au 03 20 52 71 24 ou info@leprato.fr),

Mercredi 08 septembre 2021 à 14h30 & 16h : A la Loupe – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Vendredi 10 au dimanche 12 septembre 2021 : Week-end Cie Sens Ascensionnels (spectacles),

Samedi 11 septembre 2021 à 15h30 : Sol et Paillage – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Dimanche 12 septembre 2021 à 10h : Départ de la Caravane Vanne (randonnée vélo),

Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30 & 16h : Jouons à bien manger – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Samedi 18 septembre 2021 à 18h30 : Fabriquer ses encres végétales – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Mercredi 22 septembre 2021 à 14h30 & 16h : Oiseaux – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Vendredi 24 au dimanche 27 septembre 2021 : Cello’fan fête ses 30 ans (cinéma d’animation>>> cliquez ici !!!),

Samedi 25 septembre 2021 à 15h30 : Récolter des Graines et préparer son jardin pour l’hiver – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place)

Mercredi 29 septembre 2021 à 14h30 & 16h : Peinture Végétale – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place).

Octobre 2021

Vendredi 01 & samedi 02 octobre 2021 : On Track #8 (hip-hop).

Samedi 02 octobre 2021 à 15h30 : Tissage Végétale – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Dimanche 03 octobre 2021 à 16h & 18h : L’Homme V (BMX Acrobatique),

Mercredi 06 octobre 2021 à 14h30 & 16h : Mangeoire à Oiseaux Récup’ – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Vendredi 08 & samedi 09 octobre 2021 : N.A.M.E by Day (festival des Musiques Électroniques),

Samedi 09 octobre 2021 à 15h30 : Cosmétiques Zéro Déchets (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Dimanche 10 octobre 2021 à 17h : French Kraftwerk Tribute Band (concert),

Mercredi 13 au dimanche 17 octobre 2021 : Oraison – Cie Rasposo (festival Cirque(s) – Les Toiles dans la Ville),

Mercredi 13 octobre 2021 à 14h30 & 16h : Pâte à modeler naturelle et sans gluten – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Samedi 16 & dimanche 17 octobre 2021 : Week-end Magie : Les Sentiers Magiques (magie),

Samedi 02 octobre 2021 à 15h30 : Initiation à la transformation des produits du jardin – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Dimanche 17 octobre 2021 : Turn around Boy (festival Cirque(s) – Les Toiles dans la ville),

Dimanche 17 au mardi 19 octobre 2021 : Danser jusqu’à l’Os (DJ Set, spectatcles…).

Mercredi 20 octobre 2021 à 14h30 & 16h : Carte Paysagère – Atelier enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Samedi 23 & dimanche 24 octobre 2021 : Week-end Salade Tomates – Bon Son (cuisine & musiques).

Samedi 23 octobre 2021 à 15h30 : Gravure sur Polystyrène – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Samedi 30 & dimanche 31 octobre 2021 : Week-end Bollywood (contes, musiques, DJ Set…).

Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, dès 12h

Site internet de la Gare Saint Sauveur

Ferme Urbaine

Depuis 2015, lille3000 a développé un projet de Ferme urbaine et propose au public un grand potager hors sol en plein cœur de ville.

Ce jardin partagé s’inscrit au cœur d’un projet collaboratif impliquant la ville de Lille, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), les associations nature, les jardiniers volontaires et les habitants du quartier.

Avec près de 300 smartpots, lille3000 vous invite à cultiver des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides et parfois peu connues.

Mail : ferme.urbaine@lille3000.com

Le Cours St So

C’est à proximité de la Ferme urbaine, sur la friche St Sauveur, que le Cours St So, peu à peu, préfigure et inspire ce qui sera demain, dans le futur quartier, un grand espace public. Le grand public pourra retrouver ce qui fait le succès de ce grand espace animé et récréatif depuis 2018.

Le Cours St So est un lieu convivial et familial. Situé derrière la Halle B, le Cours St So propose un espace de détente gratuit en extérieur où jeux de plein air, mölkky et pétanques sont à disposition de tous.

Vous retrouverez aussi tout ce que vous aimez au Cours St So : barbecues, jeux, transats, pelouse, bus-buvette par le Bistrot de St So, bonne humeur… et même de nouveaux espaces à découvrir.

Jours et horaires d’ouverture :

– Mercredi, jeudi de 12h à 21h,

– Vendredi & samedi de 12h à 22h30

Accès : boulevard Jean-Baptiste Lebas

Le Bistrot de St So

Le meilleur endroit pour s’offrir un resto le midi ou boire un verre au cœur de l’animation. Produits frais, service souriant et note pas trop salée : le Bistrot de St So est le rendez-vous des amoureux de la cuisine maison et des produits frais. Le soir, une offre Snack est proposée avec des assiettes à partager, des cheeseburgers, du fish n chips, des nems… et des frites fraîches. En famille et/ou entre amis, vous passerez forcément de bons moments.

Service resto le midi :

Réservations recommandées !

Capacité : 200 places / 90 places en cas de pluie

– Du mercredi au vendredi : de 12h à 14h

– Le week-end : de 12h à 14h30

Réservations :

– Par téléphone : 03 20 32 05 42 (du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 15h à 17h)

– En ligne >>> cliquez ici !!!

Service Bar :

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Capacité : 200 places / 90 places en cas de pluie

– mercredi : de 14h à 22h30

– jeudi, vendredi & samedi : de 14h à 23h30

– dimanche : de 14h à 21h

Snack :

– Du mercredi au samedi : de 19h à 21h

– Fermé le dimanche

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photos : © Zoom Sur Lille