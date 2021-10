Idées sorties pour les Vacances de la Toussaint 2021

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour ces vacances scolaires !!!

Parc d’Attractions « Cita-Parc »*

Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Du 23 octobre au 07 novembre 2021, Cita Parc vous proposera une décoration d’Halloween, des jeux concours et des distributions de bonbons !

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 11h à 19h (du 23 octobre au 07 novembre 2021)

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

Facebook de Cita-Parc

Site internet de Cita-Parc

* en fonction des conditions climatiques.

Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »



Venez suivre les aventures du héros « P’tit Jacques » et de ses amis dans un environnement verdoyant et paisible. Ce dernier Théâtre de square de la région est installé au « Chalet des Chèvres » – Jardin Vauban. Les séances sont assurées, même en cas de pluie.

Au programme

– dimanche 24 octobre 2021 à 16h >>> Jacques et les Trois Petits Cochons (à partir de 2 ans)

– mardi 26 octobre 2021 à 15h30 >>> Balade au Zoo (à partir de 3 ans)

– mercredi 27 octobre 2021 à 15h30 >>> Drôle de Lapin (à partir de 3 ans)

– jeudi 28 octobre 2021 à 15h30 >>> La Grotte Enchantée (à partir de 3 ans)

– vendredi 29 octobre 2021 à 15h30 >>> Le Mystère de la Pyramide (à partir de 4 ans)

Dimanche 31 octobre 2021 >>> spectacle spécial Halloween – Violette la petite sorcière

Venez déguisés pour cet évènement qui viendra clôturer la saison 2021 au Théâtre Le P’tit Jacques

Une Animation spéciale est également prévue avec la Mascotte Chevrotte pour la petite cérémonie qui amènera au » Coucher du P’tit Jacques » .

Et en ce jour d’automne, vous pourrez déguster un bon chocolat chaud !

Réservez vos places (places limitées) >>> 06 80 01 53 45

Théâtre de Marionnette « Le P’tit Jacques »

Jardin Vauban

Tarifs :

– tarif réduit jusqu’au 31 octobre 2021 : 4,60€

M Festival

Jusqu’au dimanche 31 octobre 2021, le M Festival est de retour ! Le M ce sont des spectacles, des ateliers, des projections et autres moments de rencontre, toujours dans un esprit de convivialité et de partage.

Au programme :

Samedi 23 octobre 2021 à 14h30 & 15h30 – Musée d’Histoire Naturelle

Atelier illustration Les animaux de la forêt avec la Cie La Rustine

Samedi 23 octobre 2021 à 14h45 & 16h15 – Maison Folie Moulins

Décryptage de deux marionnettes avec le Musée de l’Hospice Comtesse



Samedi 23 octobre 2021 à 15h30 – Maison Folie Moulins

Nos petits penchants par la Cie des Fourmis dans la lanterne



Samedi 23 octobre 2021 à 17h – Maison Folie Moulins

Cake et Madeleine avec la Cie Bakélite



Samedi 23 octobre 2021 à 18h- Maison Folie Moulins

Promenade intérieure avec la Cie Les Ateliers de Pénélope



Samedi 23 octobre 2021 à 20h30 – L’Hybride

100% Stop Motion

Dimanche 24 octobre 2021 à 14h30 & 16h30 – Maison Folie Moulins

Atelier d’initiation à la création d’affiche de spectacle avec la Cie La Rustine



Dimanche 24 octobre 2021 à 14h45 & 16h15 – Maison Folie Moulins

Décryptage de deux marionnettes avec le Musée de l’Hospice Comtesse



Dimanche 24 octobre 2021 à 15h30 – Maison Folie Moulins

Nos petits penchants par la Cie Des Fourmis dans la lanterne



Dimanche 24 octobre 2021 à 17h – Maison Folie Moulins

Cake et Madeleine par la Cie Bakéline

Dimanche 24 octobre 2021 à 18h – Maison Folie Moulins

Promenade intérieure par la Cie Les Ateliers de Pénélope



Mardi 26 octobre 2021 à 9h30 – Maison Folie Moulins

Au fond des mers par le Collectif 23h50



Mardi 26 octobre 2021 à 10h & 16h – Maison Folie Moulins

Promenons-nous dans les boîtes par la Cie Nanoua

Mardi 26 octobre 2021 à 16h30 – Maison Folie Moulins

Qui dit gris… par la Cie Jardins Insolites



Mercredi 27 octobre 2021 à 9h30 – Maison Folie Moulins

Au fond des mers par le Collectif 23h50



Mercredi 27 octobre 2021 à 10h & 16h – Maison Folie Moulins

Promenons-nous dans les boîtes par la Cie Nanoua

Mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 16h, en continu – Maison Folie Moulins

Atelier fabrique ta marionnette, avec l’équipe du Mini-Lab

Mercredi 27 octobre 2021 à 16h30 – Maison Folie Moulins

Qui dit gris… par la Cie Jardins Insolites

Jeudi 28 octobre 2021 à 16h30 – Maison Folie Moulins

Qui dit gris… par la Cie Jardins Insolites

Samedi 30 octobre 2021 à 10h30 & 16h – Maison Folie Moulins

Je brûle (d’être toi) par la Cie Tourneboulé

Samedi 30 octobre 2021 à 17h – Maison Folie Moulins

Elle, Fille d’ogre par la Cie Agathe dans le vent



Dimanche 31 octobre 2021 de 14h à 19h, en continu – Maison Folie Moulins

Atelier fabrique ta marionnette, avec l’équipe du Mini-Lab

Dimanche 31 octobre 2021 à 14h45 à 16h15 – Maison Folie Moulins

Atelier l’envers du décor avec la Cie Les Ateliers de Pénélope



Dimanche 31 octobre 2021 à 16h – Maison Folie Moulins

Je brûle (d’être toi) par la Cie Tourneboulé

Dimanche 31 octobre 2021 à 17h – Maison Folie Moulins

Elle, Fille d’ogre par la Cie Agathe dans le vent

Tarifs : ateliers gratuits / spectacles de 2€ à 10€

Billetterie >>> cliquez ici !!!

Accrobranches*

Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Samedi 31 octobre 2021 à 20h, à l’occasion d’Halloween, Accro Lille propose de l’accrobranche nocturne au cœur du Parc de la Citadelle de Lille !

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs parcours enfants (1h30) :

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes – à partir d’1m20 : 11€

– Tarifs extérieurs – à partir de 1m20 : 13€

Tarifs parcours adultes (2h) :

– Tarifs ado jusque 15 ans, à partir de 1m40 : 16€

– Tarifs préférentiels pour les résidents (sur justificatif : carte Zoo, une facture, un papier officiel justifiant votre domicile) : Lille, Lomme, Hellemmes : 20€

– Tarifs extérieurs – ado/adulte : 22€

Tarif parcours Halloween : 25€, à partir de 1m40



Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

Zoo de Lille

A 10 minutes à pied du cœur de la ville de Lille, le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

– tous les jours : 10h à 17h

– fermé le mardi

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture des portes.

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / un Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Juste derrière le casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet

Tarif : gratuit

Horaires :

Horaire d’été jusqu’au 30 octobre 2021

– mardi au vendredi : 9h30 à 18h

– week-end : 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Horaire d’hiver à partir du 31 octobre 2021

– mardi au vendredi : 9h30 à 17h

– week-end : 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Gare Saint Sauveur

Jusqu’au 31 octobre 2021, c’est l’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000. Au programme : une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Samedi 23 & dimanche 24 octobre 2021 : Week-end Salade Tomates – Bon Son (cuisine & musiques).

Samedi 23 octobre 2021 à 15h30 : Gravure sur Polystyrène – Atelier parents/enfants (Ferme Urbaine – inscriptions sur place),

Samedi 30 & dimanche 31 octobre 2021 : Week-end Bollywood (contes, musiques, DJ Set…).

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Animations, Ferme Urbaine… : gratuites

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, dès 12h

Pass Sanitaire demandé + Port du Masque

Découvrez notre article sur l’Automne 2021 à la Gare Saint Sauveur

Palais des Beaux Arts de Lille

Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose des activités durant les vacances.

Samedi 23 octobre 2021 à 10h & 11h

La visite des tout-petits – Durée 45h

Une visite sensorielle pour s’éveiller et s’émerveiller, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Tarifs : 7€ / 4€ / gratuits pour les enfants

Réservation obligatoire : https://billetterie–pba.lille.fr

Samedi 23 octobre 2021 à 15h et à 16h

Atelier Dessin – Durée 1h – A partir de 3 ans

Entrez, visitez …et dessinez !

Tarifs : 7€ / 4€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Mercredi 27 octobre 2021 à 14h30

Cornes Fourchues et Dents Pointues – Durée 1h30 – A partir de 4 ans – Suivi d’un goûter

Cette année, au musée, c’est la grande réunion des sorcières ! Si tu veux en faire partie, il te faudra passer des épreuves horribilissimes : dégustation de grenouilles en papier, concoction de potion aux moucherons et concours de prononciation de sorts !

N’oublie surtout pas ton déguisement si tu ne veux pas qu’on te transforme en chauve-souris !

Tarif : 6,50€ par personne, parent et enfants

Réservation obligatoire >>> https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/produits

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, chaque participant, adulte ou enfant doit être muni d’un billet.



Samedi 30 octobre 2021 à 15h et à 16h

Atelier Dessin – Durée 1h – A partir de 3 ans

Entrez, visitez …et dessinez !

Tarifs : 7€ / 4€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation : reservationpba@mairie-lille.fr

Dimanche 31 octobre 2021 à 15h & 16h

Atelier Famille – A partir de 3 ans

Partez en famille sur la piste du loup à roulettes qui vous fera découvrir le musée en jouant !

Tarif : 7€ / 4€ / gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire : reservationpba@mairie-lille.fr

Samedi 06 novembre 2021 de 10h à 11h

Visite des tout-petits – Durée 1h – De 18 mois à 3 ans

Une visite sensorielle pour s’éveiller et s’émerveiller, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Tarifs : 7€ / 4€ – Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire : https://billetterie–pba.lille.fr

Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose également l’Open Museum #7 – François Boucq – Trompe l’Oeil & l’exposition « Expérience Goya »

Open Museum #7 – François Boucq – Trompe l’Oeil Expérience Goya





Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Pour les vacances scolaires, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille se met dans la peau du loup et célèbre l’exposition.

Lundi 25 octobre 2021 de 14h30 à 16h

Découvre le parcours d’un objet au musée ! – Atelier duo adulte-enfant (à partir de 8 ans)

Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Les jeunes fans du musée se mettront dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée et nous aideront à les identifier et les inventorier.

Tarifs : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris)

Réservation : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou au 03 28 55 30 82

Mercredis 27 octobre & 03 novembre 2021 de 10h30 à 11h30 – COMPLET

Crée un portrait de loup rigolo – Atelier duo adulte-enfant (enfant âgé de 3 à 6 ans)

En lien avec l’exposition temporaire, vos enfants s’amuseront à créer un portrait de loup… rigolo ! A l’aide de craies grasses, de découpage et un peu de coloriage, ils repartiront avec leur création, prête à être accrochée à la maison !

Tarifs : 3€/personne (entrée du musée et matériel compris)

Réservation : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou au 03 28 55 30 82

Jeudis 28 octobre & 04 novembre 2021

Séances lecture & jeu, avec le Plan Lecture – Pour les enfants de 3 à 7 ans, et leurs accompagnants

En lien avec l’exposition temporaire, vos enfants s’amuseront à créer un portrait de loup… rigolo ! A l’aide de craies grasses, de découpage et un peu de coloriage, ils repartiront avec leur création, prête à être accrochée à la maison !

Tarifs : Gratuit

Réservation : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou au 03 28 55 30 82

« Dans la gueule du loup… » / lectures animées

2 Séances lecture : de 9h45 à 10h15 et de 10h30 à 11h (sur réservation)

En lien avec l’expo Ni Méchant Ni Gentil !, laissez-vous conter des histoires de loup. Une occasion pour les plus petits de s’évader à travers des ouvrages de littérature jeunesse.

« Pas de Loup ! » / jeux de société

Séance jeux, de 11h15 à 12h (sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Le Plan Lecture vous propose une sélection de jeux autour de la thématique du loup. Viens affronter, en famille, les loups dans les jeux de société. Un moment ludique à partager !

En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des bibliothèques de la Ville de Lille

Jeudis 28 octobre & 04 novembre 2021 de 14h30 à 16h

Fabrique un thaumatrope ! – Pour les enfants de 7 à 12 ans

Pendant les vacances, accompagnés de Marion Vandenbroucke, illustratrice naturaliste, les enfants apprendront à fabriquer un thaumatrope à l’encre de Chine ! En le faisant tourner à l’aide d’une ficelle, les deux disques collés dos à dos de ce petit jouet optique feront apparaître un loup qui hurle à la lune ! Un bel objet à décliner autrement chez soi avec un peu d’imagination… et d’illusion !

Tarifs : 6€ / enfant (entrée du musée et matériel compris)

Réservation : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou au 03 28 55 30 82

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Sources : Cita-Parc / Le P’tit Jacques / Ville de Lille / lille3000 / Accro Lille / lille3000 – Photos & images : DR / © Cita Parc / © Ville de Lille / © Accro Lille / © Zoom Sur Lille