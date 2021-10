Salade-Tomates- Bon Son à la Gare Saint Sauveur les 23 & 24 octobre 2021

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021

Salade-Tomates-Bon Son

Salade-Tomates-Bon Son s’annonce comme un week-end culturel et festif. Au programme : hip-hop, musiques populaires et bonne bouffe !

Samedi 23 octobre 2021

– Atelier cuisine local & lowcost / Pizzas

– Warm Up avec DJ Asfalte

– Freestyle à deux : Sarah Bidaw VS Theodora Guermonprez

– Concerts de Eesah Yasuké, Ismaël Metis, ISK et ALI

Dimanche 24 octobre 2021

– Vente de pâtisseries

– Karaoké des Chansons de l’Immigration avec Naïma Yahi (Salle de Cinéma)

– Discussion « Manger sain et pas cher, c’est possible ? » (Salle de Cinéma)

– Le bal d’Areski avec Areski Dries (Halle A)

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Image : © Ville de Lille / © lille3000