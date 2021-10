Du 08 au 09 octobre 2021, N.A.M.E by Day à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du vendredi 08 au samedi 09 octobre 2021

N.A.M.E by Day

Cette semaine, c’est le retour du N.A.M.E, le festival Hauts-de-France des musiques électroniques présenté par Art Point M pour sa version jour à la Gare Saint Sauveur ! Une programmation dédiées aux talents émergents dénichés tout au long de l’année par l’équipe de Family NAME records, le label du festival et nos local heroes. De A à Z, un line-up 100 % frenchy et une belle diversité entre melodic, indie dance, techno.

Vendredi 08 octobre 2021

18h à minuit :

– Hap

– Solstice

– Wahm

Samedi 09 octobre 2021

18h à minuit :

– Blac

– Mala Ika

– Esoteric Circle

