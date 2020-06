Les Parkings à Lille

Lille compte environ 20 000 places de stationnement en surface et plus de 9 000 places dans les parkings souterrains en centre ville. Malheureusement, dans l’hypercentre, il y a aucun stationnement gratuit, il est donc préférable de privilégier les parkings relais…

LES PARKINGS PAYANTS / SOUTERRAINS

Indigo propose 9 parcs de stationnement à Lille :

Une fois stationné, tous les parcs Indigo sont accessibles 24h/24 pour récupérer votre voiture si vous êtes en possession de votre ticket ou badge abonné. Il suffit de présenter votre ticket aux bornes des portes piétonnes des parcs pour y pénétrer, même en dehors de la présence du personnel.

Parking Vieux Lille

5 Avenue du Peuple Belge – 59800 Lille 03 20 31 83 78

fr.parkindigo.com 15 min : 0.50€ 312 Places 1 h : 2.00€ 1.80 m 1 jour : 26.40€ 24h/24 Forfait : 7h – 0h (10h – 20h le dimanche)

Parking Grand Place

33 Place du Général de Gaulle – 59000 Lille 03 20 31 83 78

fr.parkindigo.com 15 min : 0.60€ 422 Places 1 h : 2.40€ 1.80 m 1 jour : 28.00€ 24h/24 Forfait : 7h – 0h (10h – 20h le dimanche)

Parking Tanneurs

70 Rue du Molinel – 59000 Lille 03 20 31 83 78

fr.parkindigo.com 15 min : 0.70€ 533 Places 1 h : 2.80€ 1.80 m 1 jour : 26.40€ 24h/24 Forfait : 7h – 0h (10h – 20h le dimanche)

Parking Plaza

89 rue Nationale – 59000 Lille 03 20 31 83 78

fr.parkindigo.com 15 min : 0.50€ 321 Places 1 h : 2.00€ 1.90 m 1 jour : 20.60€ 24h/24 Forfait : 7h – 0h (10h – 20h le dimanche)

Parking Euralille Centre Commercial

164 Avenue Willy Brandt – 59777 Lille 03 20 67 33 10

fr.parkindigo.com 15 min : 0.90€ 3210 Places 1 h : 2.20€ 1.90 m 1 jour : 27.80€ 24h/24 Forfait : Soirée 19h-1h : 2.80€ 24h/24

Parking Euralille Gare A (Ex-Parking Gare Lille Europe)

13 Avenue le Corbusier – 59000 Lille 03 20 13 18 45

fr.parkindigo.com 15 min : 1.00€ 814 Places 1 h : 2.30€ 2.20 m 1 jour : 30.20€ 5h – 1h Forfait : week-end (vendredi 16h > lundi 10h) : 37€ 5h – 1h

Parking Euralille Gare B (Ex- Parking Tours)

179 Boulevard de Turin – 59000 Lille 03 20 13 18 45

fr.parkindigo.com 15 min : 1.00€ 1095 Places 1 h : 2.30€ 1.90 m 1 jour : 30.20€ 5h – 1h Forfait : non 5h – 1h

Parking Euralille Grand Palais Zénith

1 Boulevard des Citées Unies – 59000 Lille 03 20 13 00 45

fr.parkindigo.com 15 min : 0.80€ 1187 Places 1 h : 2.00€ 2.80 m 1 jour : 25.40€ 7h – 1h Forfait : spectacle : 5.20€ / congrès : 10.40€ 7h – 1h

Parking Euratechnologies

Rue des Templiers – 59000 Lille 03 20 31 83 78

fr.parkindigo.com 30 min : Gratuit 581 Places 1 h : 2.20€ 1.80 m 1 jour : 15.60€ 7h – 22h Forfait : 7h – 0h (10h – 20h le dimanche)

Ces tarifs ne sont qu’indicatifs, seuls les tarifs affichés dans les parcs de stationnement sont applicables

EFFIA propose 9 parcs de stationnement à Lille :

Parking Gare de Lille Flandres

Rue Javary – 59800 Lille 03 20 31 21 55

www.effia.com 15 min : 0,90€ / 0,60€ ( we ) 374 Places 1 h : 2.10€ / 1.60€ ( we ) 1.85 m 1 jour : 22.20€ / 10.30€ ( we ) 24h/24 Forfait : Spectacle 18h-3h : 3€

Week-end : 25€ 6h – 20h (lun – ven) / 10h – 20h (samedi)

Parking Lille St Venant (dépose minute)

Rue Saint Venant – 59000 LILLE 03 20 31 21 55

www.effia.com 20 min : Gratuit NC 1 h : 3.00€ Extérieur 1 jour : 50.00€ 24h/24 Forfait : // Pas d’agent

Parking Lille République

159, boulevard de la liberté – 59000 Lille 03 20 57 43 28

www.effia.com 15 min : 0.60€ 356 Places 1 h : 1.50€ 1.90 m 1 jour : 14.30€ 7h – 1h / 10h – 20h (dimanche) Forfait : Soirée 19h – 1h : 2.20€ 7h – 1h / 10h – 20h (dimanche)

Parking Lille Opéra

Avenue Carnot – 59000 Lille 03 20 55 53 51

www.effia.com 15 min : 0.70€ 479 Places 1 h : 1.80€ 1.90 m 1 jour : 14.50€ 7h – 1h Forfait : Soirée 19h – 1h : 2.10€ 7h – 1h

Parking Lille Nouveau Siècle

19, Place Mendès France – 59000 Lille 03 20 30 83 06

www.effia.com 15 min : 0.60€ 933 Places 1 h : 1.50€ 2.30 m 1 jour : 13.90€ 24h/24 Forfait : Soirée 19h – 1h : 2.40€ 24h/24

Parking Champ de Mars (Liberté)

Allée des Marronniers – 59260 Lille 03 20 45 28 59

www.effia.com 15 min : 0.40€ 527 Places 1 h : 1.60€ Extérieur 1 jour : 22.50€ 24h/24 Forfait : Mensuel : 80€ 7h – 0h

Parking Champ de Mars (Petit Paradis) Avenue du Petit Paradis – 59260 Lille 03 20 57 43 28

www.effia.com 15 min : 0.30€ 293 Places 1 h : 1.20€ Extérieur 1 jour : 16.00€ 24h/24 Forfait : Mensuel : 60€ / 30€ ( Ilévia ) 7h – 1h / 10h – 20h (dimanche)

Parking La Louvière

Rue de la Louvière – 59000 Lille 03 20 14 67 11

www.effia.com 15 min : Gratuit 274 Places 1 h : 1.70€ Extérieur 1 jour : 9.00€ 24h/24 Forfait : 3 jours : 16.50€ 9h-12h / 13h-19h (sauf week-end)

Autres parcs de stationnement à Lille :

Parking Rihour – Printemps

4 Place Rihour – 59000 Lille 03 20 54 63 16

Site web 15 min : 0,50€ 285 Places 1 h : 2.00€ 2.20 m 1 jour : 14.80€ 8h – 21h (lun – sam) Forfait : // Oui

Attention : ce parking Rihour – Printemps ne permet pas de sortir votre véhicule en dehors des heures d’ouverture. En cas d’urgence, contactez le gestionnaire du parking au 06 99 09 51 55 – (forfait de 70€)

Parking Hôtel Casino Barrière Lille

777, Pont de Flandres – 59777 Lille 03 28 144 777

Site web 15 min : 1.30€ 680 Places 1 h : 2.40€ 1.90 m 1 jour : 48.50€ 24h/24 Forfait : Soirée Semaine : 3€ / Soirée Week-end : 6€ 24h/24

Parking Rues Piétonnes (Fermé depuis 2017)

6 rue de la rivierette – 59000 Lille

15 min : 595 Places 1 h : 1.90 m 1 jour :

LOCALISATION SUR CARTE

Découvrez les adresses et la disponibilité des parkings à Lille en direct avec la Métropole Européenne de Lille

Comparatif des prix pour les parkings dans l’hypercentre de Lille :

Parking le moins cher : CHAMP DE MARS (Petit Paradis) – 0.30€ les 15 minutes / 1.20€ l’heure

Historique des comparatifs : 2016 / 2018

LES PARKINGS PAR HORODATEUR

Environ 10 061 places de parking en surface par paiement par horodateur sont disponibles sur Lille.

Le prix et la durée varient en fonction de la zone de stationnement :

ZONE JAUNE Prix : 2€ pour la 1ère heure

Payant : de 9h à 19h sans interruption

Durée maximale de stationnement : 5h ZONE ORANGE Prix : 2€ pour la 1ère heure

Payant : de 9h à 19h sans interruption

Durée maximale de stationnement : 5h ZONE VERTE Prix : 1€ pour la 1ère heure

Payant : de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Durée maximale de stationnement : 5h DEPOSE MINUTE Prix : 20 minutes gratuites ou 3 euros par heure

Payant : de 7h à 22h sans interruption

Durée maximale de stationnement : 1h00

Au delà de ses horaires, les places sont gratuites.

Plan du stationnement payant à Lille

(mise à jour : Février 2016) // En cours de mise à jour.

Télécharger / Imprimer ce plan en PDF

Quelques chiffres sur le stationnement par horodateur

10 061 places payantes en surface

650 horodateurs

~9 millions d’euros de recettes par an pour le stationnement à Lille

Mise en fourrière de votre véhicule à Lille

Depuis le 1er janvier 2019, la fourrière automobile de Lille change de mode de gestion et est dorénavant exploitée par la société EGS.

Pour savoir si votre véhicule a été mis en fourrière, vous pouvez contacter l’exploitant EGS au 03 20 18 12 90 ou sur lille-fourriere.fr .

Pour vous rendre à la fourrière : 30 rue Frédéric Combemale à Lille (métro CHU-Centre Oscar Lambret ou gare SNCF de Lille CHR)

LES PARKINGS / PARCS RELAIS ilévia

Les Parcs-Relais ont été créés pour faciliter l’accès au centre-ville de Lille. Ilévia propose 12 Parcs-Relais (soit plus de 5000 places de parkings) à travers l’ensemble de la métropole lilloise. Ils sont tous implantés à proximité d’une station de métro, d’un pôle d’échanges bus ou d’une gare TER et en accès direct depuis les axes autoroutiers.

Des agents sont disponibles pour tout renseignement (à l’exception des parcs relais de La Bassée, Pont de Neuville et Gare de Tourcoing) et les parcs sont équipés de vidéo-surveillance.

Les Parcs-Relais sont gratuits et en libre d’accès avec Pass Pass mais réservés aux clients Ilévia et TER titulaires d’un titre de transport validé dans la journée.

Parking Parking Correspondances Horaires Horaires Places Lille – Porte des Postes 1 et 2 7j / 7 – 24h / 24 90 Villeneuve d’Ascq – 4 Cantons 1 De 05h00 à 01h00 du lundi au samedi 2088 Lille – CHU – Eurasanté 1 7j / 7 – 24h / 24 250 Lille – Porte d’Arras 2 7j / 7 – 24h / 24 100 Villeneuve d’Ascq – Les Prés 2 7j / 7 – 24h / 24 550 Lomme – St Philibert 2 7j / 7 – 24h / 24 350 Pont de Neuville 2 7j / 7 – 24h / 24 40 Gare de Tourcoing 2 7j / 7 – 24h / 24 90 Armentières TER De 04h45 à 00h30 du lundi au vendredi De 05h45 à 00h30 les samedis et dimanches 450 Don Sainghin TER 7j / 7 – 24h / 24 467 La Bassée TER 7j / 7 – 24h / 24 160 Seclin TER 7j / 7 – 24h / 24 370

