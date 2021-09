Du 17 au 19 septembre 2021, Carte blanche de la Cie Contour progressif à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021

Danser jusqu’à l’os – Carte blanche de la Cie Contour Progressif / Mylène Benoit

Vendredi 17 septembre 2021

– 21h : Vidéo Dada – Vidéo Concert

– 22h : DJ Set – Puce Moment

Samedi 18 septembre 2021

– 15h : Diotime et les lions

– 15h30 : Notre Danse

– 16h : Atelier gravure et dessin

– 17h45 : Cold Song

– 18h30 : Notre Danse

– 21h : Tetsuo

– 21h45 : Afrojaws

Dimanche 19 septembre 2021

– 16h : Diotime et les lions

– 17h : Atelier gravure et dessin

– 17h30 : Cold Song

– 18h30 : Notre Danse

Site internet de lille3000

Source & image : DR – © lille3000