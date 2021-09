Les 01 & 02 octobre 2021, On Track #8 – Block Party / Hip Hop à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du vendredi 01 au samedi 02 octobre 2021

On Track #8 – Block Party / Hip Hop

Cette semaine, le hip-hop s’empare de St So dans l’esprit des block parties : battle danse concept, jeux artistiques, showcase rap, park games spécial Kids et d’autres surprises vous attendent.

Vendredi 01 octobre 2021

– 19h à 20h : Warm Up DJ Asfalte

– 20h à 21h : « LE TOURNOI » Lille vs. Bruxelles (battle danse)

– 21h à 21h30 : DJ set

– 21h30 à 22h : Showcase EESAH YASUKE

– 22h à 23h : Set de clôture DJ Asfalte

Samedi 02 octobre 2021

– 15h-16h : Ateliers pour enfants : Composition musicale avec Vesty Piano

– 16h-16h45 : Concert participatif avec Vesty Piano

– 16h45 à 18h30 : DJ SET

– 16h30 à 18h : CLASH GAMES® by Romuald Brizolier (battle danse)

– 18h à 18h15 : Performance les « Hauts-en-Danse » : Sacha (KLA / Weforyou

– 18h30 à 19h45 : « EXP » by Biscuit aka Aurélien Collewet (battle danse)

– 19h à 19h15 : Performance les « Hauts-en-Danse » : Théodora (Cie Art-Track)

– 20h à 20h15 : Performance les « Hauts-en-Danse » : Manon (Cie Gipsy Raw)

– 20h30 à 21h30 : « Faut Pas S’Looper » by Romuald Brizolier & Abraham Diallo

– 21h30 à 22h : DJ Set

– 22h à 22h45 : Showcase Caramel & Chocolat

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photo : © Zoom Sur Lille