Week-end de Magie à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du samedi 16 au dimanche 17 octobre 2021

Habile à la Gare Saint Sauveur – sculpteurs de ballons, spectacles de magie…

Le collectif de magicien « Habile » profite de ce week-end à Saint Sauveur pour inviter leurs amis et faire découvrir la magie aux Lillois, sous toutes ses formes. Des magiciens de toute la région vont envahir la Gare Saint Sauveur pour impressionner les petits comme les grands. À travers des spectacles de close up (magie rapprochée), des ateliers pour enfants et même un cabaret, le public se fraye un chemin dans le monde de la magie.

Samedi 16 octobre 2021

– 15h à 17h (Halle A) : sculpteur de ballons proposé par Le Cirque du Bout du Monde

– 15h & 16h30 (Maison Biquini) : deux séances d’ateliers Classe Magique pour enfants (Durée 1h – à partir de 10 ans) – Complet

– 16h, 17h et 18h30 (Cours St-So) : spectacles Street Magic animés successivement par les magiciens Sofyan Ala, Corentin Schepens et Yanis Bouabaya (20 min)

– 20h à 23h : « Les sentiers magiques »

Des magiciens envahissent la Gare Saint sauveur le temps d’une soirée pour vous faire découvrir ce qu’est la magie de close up. Avec des cartes, élastiques, petits morceaux de papier ou même des clous : les magiciens vont réaliser de petits miracles juste sous vos yeux ! Chaque illusionniste aura plusieurs heures de spectacles de 20 minutes, à vous de choisir lequel vous irez voir en premier !

Dimanche 17 octobre 2021

– 15h30 + 16h30 (Maison Biquini) : Deux séances d’atelier de trucages pour enfants « Impressionne tes parents » suivi de restitutions aux parents (à partir de 7 ans) – Complet

16h à 17h : animation de Magie close-up déambulatoire animée par Charles Myraskill

17h30 à 19h (Salle de Cinéma) : « Habile : le cabaret magique »

Un spectacle de magie de scène pour toute la famille, animé par un maître de cérémonie et un pianiste.

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photo : © Zoom Sur Lille