Du 24 au 26 septembre 2021, l’association Cellofan’ fête ses 30 ans à la Gare Saint Sauveur

L’Automne 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 propose une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, cirque, électro, block party… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So et l’incontournable Bistrot de St So.

Programme du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021

Cellofan’ fête ses 30 ans – Projections, installations, spectacles, concerts

ll y a 30 ans, des passionnés de cinéma d’animation créaient Cellofan’. Leur but : partager dans le Nord d’alors et au-delà leur amour de l’image fabriquée ! Depuis trois décennies, l’association partage, diffuse, échange et invente autour de l’image animée. Ateliers pour petits et grands, projections de courts-métrages, spectacles, masterclass, trois jours de festivités qui raviront professionnels et amateurs !

Vendredi 24 septembre 2021

– 18h : Pot d’ouverture

– 19h : Projection de courts-métrages adultes

– 20h30 : Concert de Motolo

Samedi 25 septembre 2021

– 14h / 16h / 18h : Mostra Pixi : Atelier de découverte de la pixilation pour toute la famille. Une chorégraphie animée géante dirigée par une réalisatrice autoritaire et atypique… Gratuit sans réservation.

– 14h : Masterclass d’Alexandre Dubosc, créateur de gâteaux géants animés !

– 15h30 : Projection de courts-métrages pour le jeune public, programme 1, à partir de 8 ans.

– 19h30 : Projection : Ciné-concert « En Sortant de l’École », des courts-métrages de jeunes réalisateurs mis en musique par Yan Volsy suivi d’un atelier bruitage en direct.

– 20h30 : Concert + V-jing avec des extraits de films réalisés par l’association.

Dimanche 26 septembre 2021

– 14h / 16h / 18h : Atelier de découverte de la pixilation pour toute la famille. Une chorégraphie animée géante dirigée par une réalisatrice autoritaire et atypique… Gratuit sans réservation.

– 14h : Masterclass d’Alexandre Dubosc, créateur de gâteaux géants animés !

– 15h30 : Projection de courts-métrages pour le jeune public, programme 2 à partir de 6 ans.

– 16h30 : Atelier Anime ton doudou. Et si tu donnais vie à ton doudou grâce à la technique de la stop-motion ? Ne l’oublie pas quand tu viendras à l’atelier !

– 18h30 : Clôture – Projection rétrospective de courts-métrages réalisés en ateliers par l’association, pour toute la famille.

En continu durant tous le week-end

Ateliers « Le Cabinet de Curiosités animées » – Venez découvrir les techniques d’animation oubliées, création de jeux d’optiques et animation sur pellicule dans une ambiance de fête forraine du début du siècle dernier.

Work in progress – Présentation du Cellotrope, notre machine optique géante en cours de fabrication .

Gratuit sur réservation

