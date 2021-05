En une semaine, plus de 15 000 visiteurs dans les lieux culturels de Lille

Après plusieurs mois de fermeture, les équipements culturels de la Ville de Lille ont rouvert au public le mercredi 19 mai 2021. Cette réouverture était attendue et les très bons chiffres de fréquentation en témoignent : depuis une semaine, les Lilloises et Lillois ont été très nombreux à reprendre le chemin des musées, des lieux d’exposition et autres équipements culturels lillois !

En une semaine, plus de 15 000 visiteurs sont venus découvrir les nouvelles expositions et les collections permanentes du Palais des Beaux-Arts, du Musée d’Histoire Naturelle, du Musée de l’Hospice Comtesse tout comme les lieux accueillant les nouvelles expositions de lille3000 (TriPostal, l’Institut pour la Photographie des Hauts-de-France et l’Église Sainte-Marie-Madeleine).

Le spectacle vivant était également au programme lors de cette 1ère semaine de réouverture. Le premier week-end à Saint Sauveur avec la Compagnie du Tire-Laine a également rencontré un joli succès avec près de 1 500 spectateurs venus savourer jazz et swings du monde. La programmation se poursuit dès vendredi 28 mai 2021 avec Flonflons et Wazemmes l’Accordéon.

La Ville de Lille se réjouit également de voir que les jeunes sont venus en nombre pour cette 1ère semaine de reprise : la moitié des visiteurs ont moins de 30 ans. Rappelons que la Ville a décidé, lors du Conseil municipal du 09 avril 2021, la gratuité des musées municipaux (Palais des Beaux-Arts, Musée de l’Hospice Comtesse et Musée d’histoire Naturelle) durant 3 mois (du 19 mai au 19 août 2021) pour les moins de 30 ans et les étudiants. Au regard des chiffres, cette mesure est d’ores et déjà un succès !

La Ville de Lille formule le vœu qu’ils viennent encore nombreux découvrir les expositions « Ni méchant, ni gentil » au Musée d’Histoire Naturel, « KĀIWÙ, art et design en Chine » à l’Hospice Comtesse, « Colors, etc. » au TriPostal et « Young Colors » à l’Institut pour la Photographie et à l’Église Sainte-Marie-Madeleine.

A noter que le public pourra découvrir gratuitement dès le 05 juin 2021, 2 nouvelles expositions : Mom’Art Couleurs à la Maison Folie Wazemmes et Big Rétro à la Maison Folie Moulins. L’Open Museum dédié à François Boucq débutera pour sa part le mercredi 16 juin 2021 au Palais des Beaux-Arts.

Les premiers concerts dans l’espace public sont prévus le week-end du 29 et 30 mai (sous réserve des conditions météorologiques). Au programme, du pop-rock au Square des Mères de Fives le samedi et de la bossa nova le dimanche au Jardin écologique.

Source : Ville de Lille – Photos : © Zoom Sur Lille