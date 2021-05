Du 21 mai au 11 juillet 2021, c’est le Printemps à la Gare Saint Sauveur

Le Printemps 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 est de retour en version extérieure. Au programme : une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, performances, animations, ateliers, Ferme urbaine, Cours St-So, Bistrot de St So… le tout dans une ambiance conviviale !

Au programme



Vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021 : La Fête à Nono (Cie du Tire-Laine),

Vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021 : Wazemmes l’Accordéon (Flonflons),

Vendredi 04 au dimanche 06 juin 2021 : Festival Latitudes Contemporaines (Latitudes Contemporaines),

Vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 : Carte blanche à Métalu A Chahuter (Métalu A Chahuter),

Vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021 : Lille Piano(s) Festival (Orchestre National de Lille),

Vendredi 25 au dimanche 27 juin 2021 : Rock the Casbah (Le Grand Bleu),

Vendredi 02 au dimanche 04 juillet 2021 : Attacafa à Saint Sauveur (Attacafa),

Dimanche 04 juillet 2021 : Summer Space Festival (3AF Association Aéronautique et Astronautique de France),

Vendredi 09 au dimanche 11 juillet 2021 : In Illo in St So (Collectif In Illo Tempore).

En raison du contexte sanitaire et des règles en vigueur (au 21 mai 2021) :

Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans dans l’ensemble du site.

Désinfection obligatoire des mains à l’entrée du site. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition sur place.

Respecter les distanciations.

Pas de vestiaire, ni consigne.

La capacité d’accueil du site est limitée.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions. L’association lille3000 se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès à toute personne refusant de se soumettre au protocole sanitaire imposé par les décrets officiels.



Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, dès 12h

Site internet du Printemps 2021 à Saint Sauveur

Ferme urbaine – A partir du 19 mai 2021

Depuis 2015, lille3000 a développé un projet de Ferme urbaine et propose au public un grand potager hors sol en plein cœur de ville.

Ce jardin partagé s’inscrit au cœur d’un projet collaboratif impliquant la ville de Lille, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), les associations nature, les jardiniers volontaires et les habitants du quartier.

Avec près de 300 smartpots, lille3000 vous invite à cultiver des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides et parfois peu connues.

Accès uniquement sur réservations :

– mail : ferme.urbaine@lille3000.com

– téléphone : 07 77 36 00 23

Retrouvez également à la Gare Saint Sauveur

Le Cours St So – A partir du 19 mai 2021

C’est à proximité de la Ferme urbaine, sur la friche St Sauveur, que le Cours St So, peu à peu, préfigure et inspire ce qui sera demain, dans le futur quartier, un grand espace public. Le grand public pourra retrouver ce qui fait le succès de ce grand espace animé et récréatif depuis 2018.

Le Cours St So est un lieu convivial et familial. Situé derrière la Halle B, le Cours St So propose un espace de détente gratuit en extérieur où jeux de plein air, mölkky et pétanques sont à disposition de tous.

Vous retrouverez aussi tout ce que vous aimez au Cours St So : barbecues, jeux, transats, pelouse, bus-buvette par le Bistrot de St So, bonne humeur… et même de nouveaux espaces à découvrir.

Jours et horaires d’ouverture : du 19 mai au 09 juin 2021 – Mercredi au dimanche de 12h à 20h30

Accès : boulevard Jean-Baptiste Lebas / par le Bazaar St-So – Rue Camille Guérin

Le Bistrot de St So – A partir du 19 mai 2021

Le meilleur endroit pour s’offrir un resto le midi ou boire un verre au cœur de l’animation. Produits frais, service souriant et note pas trop salée : le Bistrot de St So est le rendez-vous des amoureux de la cuisine maison et des produits frais. Le soir, une offre Snack est proposée avec des assiettes à partager, des cheeseburgers, du fish n chips, des nems… et des frites fraîches. En famille et/ou entre amis, vous passerez forcément de bons moments.

Ouvert du mercredi au dimanche à partir de 12h

Réservations obligatoires : 03 20 32 05 42 / contact.lestso@gmail.com

Restauration assise en terrasse le midi et le soir, du mercredi au dimanche (12h > 14h et 18h > 19h30).

Attention : le fait d’assister aux spectacles et animations de la Gare Saint Sauveur n’induit pas une réservation tacite au Bistrot de St So.

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photos : © Zoom Sur Lille