Du 28 au 30 mai 2021, Wazemmes l’Accordéon s’installe à la Gare Saint Sauveur de Lille

Le Printemps à Saint Sauveur propose des week-ends thématiques gratuits pour toute la famille : concerts, spectacles, performances, animations, ateliers, Ferme urbaine, Cours St-So, Bistrot de St So… le tout dans une ambiance conviviale.

Programme du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021

Wazemmes l’accordéon – Flonflons

Flonflons est l’association organisatrice du Festival Wazemmes l’Accordéon qui a lieu tous les ans entre l’Ascension et la Pentecôte. Cet événement, dédié à l’accordéon sous toutes ses formes, est une référence en France où il jouit d’un vrai capital de sympathie auprès des artistes et des médias, sans parler des 30 000 personnes qui foulent son parquet chaque année.

Vendredi 28 mai 2021 de 18h à 20h

Bérets Framboise – Prince Uzguif – Groupe de musique

Ce groupe a été formé pour le printemps St So 2021, initialement pour s’inscrire dans le cadre de l’exposition Young Colors. Le répertoire a été spécialement concocté avec des chansons qui intègrent une couleur dans leurs titres.

Samedi 29 mai 2021 de 16h à 20h

Triop’s & Clémence Vandaele de 16h à 18h

Hostel Californien de 18h à 20h

Jean-Bernard Hoste dirige l’Hostel Californien (7 musiciens), création spéciale pour Wazemmes L’Accordéon/Saint-Sauveur 2021, à partir des dernières concoctions maturées dans ses creusets et cornues. Songwriter, compositeur, arrangeur, performeur, front et sideman, DJ, vidéaste, Jean-Bernard Hoste est sur tous les fronts depuis vingt ans, car son talent très recherché fait toujours merveille.

Dimanche 30 mai 2021 de 17h à 18h30

Éric Dubois Quintet, c’est du jazz actuel qui flirte un peu avec certain rock(s) et musiques savantes. Énergique et original, ils vous emmènent dans un univers raffiné et sensuel. De l’écrit à l’improvisé, et inversement : tous les modes de jeux, du lyrique au bruitiste passent et se chevauchent pour créer une matière sonore en perpétuel mouvement, sans jamais égarer le public. Tour à tour violente, raffinée ou sensuelle dont il est question ici, et le quintet use de toutes ses possibilités : les talents individuels, conjugués en écriture méticuleuse et improvisations débridées. Une musique résolument innovante et étonnante, ludique et expérimentale, à la fois chantante, énergique et brillante.

Source : lille3000 – Photo & image © Flonflons / © Zoom Sur Lille