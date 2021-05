Exposition Young Colors à l’Institut pour la Photographie de Lille du 19 mai au 04 juillet 2021

Du 19 mai au 04 juillet 2021, lille3000 proposera l’exposition Young Colors à l’Institut pour la Photographie de Lille et à l’Église Sainte-Marie-Madeleine.



Exposition Young Colors

lille3000 présente l’exposition Young Colors afin de mettre en avant de jeunes créateurs récemment diplômés et issus de 11 établissements d’enseignements artistiques de la Métropole Européenne de Lille et des villes de Gand, Courtrai et Tournai en Belgique. La Malterie s’associe également au projet et apporte son parrainage à plusieurs jeunes diplômés qu’elle accueille en résidence.

Cette exposition réunit 38 artistes autour du thème de la couleur et fait écho à l’exposition Colors, etc., présentée au Tripostal à Lille du 19 mai au 14 novembre 2021.

Cette première édition vise à constituer une plateforme générationnelle et professionnelle, marquant pour beaucoup de créateurs un premier pas important au début de leur carrière.

Pour donner un aperçu vivant de la très jeune création contemporaine, à travers la pluralité des regards et des perspectives qui la caractérise, le projet a mobilisé les sections des beaux-arts, des arts appliqués, du design ou encore de l’architecture. Les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue.

Commissariat : Siegrid Demyttenaere & Caroline David

11 écoles de l’Eurométropole et de Gand sont représentées :

– Académie des Beaux-Arts de Tournai (Tournai),

– ENSAPL École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (Villeneuve d’Ascq),

– ESA École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais Dunkerque-Tourcoing (site de Tourcoing),

– ESAAT (Roubaix),

– ESA Saint-Luc Tournai (Tournai),

– Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI), Université catholique de Louvain (Tournai),

– Howest (Courtrai),

– KASK & Conservatorum / School of Arts (Gand),

– Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains (Tourcoing),

– LUCA School of Arts (Gand),

– Lycée Sévigné (Tourcoing).

Du 19 mai au 04 juillet 2021, l’Institut pour la Photographie de Lille propose également une exposition « Charles de Gaulle sous l’œil des photographes ».

Infos pratiques

Institut pour la Photographie

11, rue de Thionville, Lille

Accès Libre (dans la limite des places disponibles)

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 11h à 19h

– Fermé le lundi & mardi

Église Sainte-Marie-Madeleine

27, rue du Pont Neuf, Lille

Accès Libre (dans la limite des places disponibles)

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

– Fermé le lundi & mardi

Site internet de lille3000

Source & images : DR – © lille3000