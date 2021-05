Du 16 juin au 08 novembre 2021, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose l’Open Museum #7 – François Boucq – Trompe l’œil au musée

Du 16 juin au 08 novembre 2021, le Palais des Beaux-Arts de Lille organise l’Open Museum #7 – François Boucq – Trompe l’œil au Musée.

L’Open Museum est une invitation donnée chaque printemps à une personnalité ou à un genre que l’on n’attend pas dans un musée. C’est la conjugaison réjouissante et savante à la fois des disciplines entre elles, afin de transmettre le goût de l’art et du savoir, sans oublier le plaisir et l’imaginaire.

Cette année, la septième édition de l’Open Museum est consacrée à l’auteur de bandes dessinées lillois François Boucq, à l’occasion de l’année de la BD lancée par le Ministère de la Culture et de la future donation de l’auteur au Palais des Beaux-Arts de Lille.

François Boucq est l’un des plus grands dessinateurs français actuels. Depuis 40 ans, son activité prolifique l’a aussi bien conduit sur le chemin de la bande dessinée populaire (les séries Bouncer, Le Janitor) qu’humoristique (Rock Mastard, Les aventures de Jérôme Moucherot) ou encore l’illustration de presse (Le Point, le Matin de Paris, Le Monde). Sa collaboration avec le romancier Jérôme Charyn a donné plusieurs albums salués par la critique (Bouche du diable, Little Tulip et très récemment New York Cannibals). Il a reçu le grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son oeuvre en 1998, et a récemment couvert le procès des attentats de 2015 pour le journal Charlie Hebdo.

Le dessinateur proposera une visite du musée par le prisme de son univers d’images et de références, en jouant, pardessus tout, de la correspondance entre les arts et les époques. Son fil rouge ? Sortir du cadre !

Une donation-événement

À l’occasion de l’Open Museum qui lui est dédié, François Boucq fait une exceptionnelle et généreuse donation au Palais des Beaux-Arts de Lille, dont une sélection sera présentée durant l’événement.

Avec plus de 350 dessins, c’est l’une des premières entrées massives de la bande-dessinée dans les collections d’un musée des beaux-arts. Tous les aspects du talent polymorphe de ce dessinateur virtuose sont représentés : des planches des albums les plus emblématiques de l’auteur (Bouncer ; Le Janitor ; Les aventures de Jérôme Moucherot ; La femme du magicien et Little Tulip avec Jérôme Charyn, etc…), des dessins de presse et d’actualité postés sur les réseaux sociaux (Charlie-Hebdo, Sciences et Vie Junior), des illustrations (Légende de Lydéric et Phinaert), des aquarelles de voyage (New-York et Mexique) ou encore des nus ou des peintures détournant des chefs d’oeuvre de l’histoire de l’art.

Infos pratiques

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Tarifs : 7€ / 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 30 ans et les étudiants pour une durée de 3 mois à compter de la réouverture du musée.

Site internet du Palais des Beaux Arts

Source et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille