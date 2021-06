Du 04 au 06 juin 2021, le Festival Latitudes Contemporaines s’installe à la Gare Saint Sauveur de Lille

Le Printemps à Saint Sauveur propose des week-ends thématiques gratuits pour toute la famille : concerts, spectacles, performances, animations, ateliers, Ferme urbaine, Cours St-So, Bistrot de St So… le tout dans une ambiance conviviale.

Programme du vendredi 04 au dimanche 06 juin 2021

Lancement du Festival Latitudes Contemporaines

À l’occasion du lancement du Festival Latitudes Contemporaines (du 03 juin au 27 juin 2021), ce nouveau week-end thématique à la Gare Saint Sauveur sera l’occasion de projections, concerts et performances, sous le signe des retrouvailles entre artistes et publics !

Vendredi 04 juin 2021

18h : Eva Vocz & Robyn Chien – Projection suivie d’une discussion avec les artistes

[Attention : film pour adultes – projection accessible uniquement aux +18 ans.]

Eva Vocz et Robyn Chien sont artistes, pornographes et entrepreneuses. Leur travail se situe à la croisée de plusieurs enjeux : entre les législations qui régulent les représentations des corps et des sexualités et les discriminations rencontrées par les acteurs/actrices qui souhaitent être indépendants. La caméra et la performance rendent compte de ces obstacles et les brisent par la fiction.

Une programmation en complicité avec le Colloque universitaire « Médiatiser les sexualités », organisé en 2020 par les Universités de Lille et Rennes

19h : Lova Lova – Live

Sous le pseudo de Lova Lova, Wilfried Luzele pousse la note en lingala, kikongo et français, pour raconter le quotidien de son Congo natal, sous des riffs de guitare rock. Invité par Yannos Majestikos dans le cadre de sa carte blanche à la Condition Publique, Lova Lova se produira à Latitudes Contemporaines, pour la première fois dans la région.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Vendredi 04 et samedi 05 juin 2021

À partir de 12h30 : Sophie Guisset, Plus One – Maison Biquini

[Attention : performance pour adultes accessible uniquement aux +18 ans – Durée : 30 min limitée à 1 pers.]

Plus One est une performance pour un spectateur/une spectatrice, une table, deux chaises et un puzzle de 1000 pièces. Avec un regard concentré sur une image de nature érotique, une relation se crée et la communication, partant du contenu provocateur de l’image, se libère pour créer une atmosphère intime, renforcée par la proximité physique. Un champ de tension érotique subtile émerge, compact et ténu, englobant la table, les mains et les yeux des joueurs.

Samedi 05 juin 2021

14h, 15h30 & 17h : Ondine Cloez – Ferme Urbaine

La ballade des simples est une visite guidée chantée interprétée par Anne Lenglet, Clémence Galliard et Ondine Cloez. C’est une variation du projet en salle « L’art de conserver la santé » autour de l’ouvrage éponyme du 13ème siècle. Nous en extrayons les poèmes qui décrivent les plantes présentes dans le jardin et nous les chantons. Se superposent alors passé et présent, ce que nous voyons et ce que nous savons, nous et le Moyen-Âge.

Samedi 05 juin 2021

19h : Fredrika Stahl – Live

Fredrika vient d’un monde bipolaire, où le jour et la nuit durent des semaines. De son pays natal, elle a gardé cette habitude d’introspection lorsque le soleil disparaît et a reconstruit ce mouvement, chaque jour qui passe. Sa voix s’est affirmée, débarrassée des artifices, elle ne flotte plus, elle s’est enracinée. Fredrika Stahl nous entraine dans des univers à la fois mystérieux, épiques, romantiques, parfois traversés de lumière, de douceur…

Gratuit dans la limite des places disponibles

Samedi 05 juin & dimanche 06 juin 2021

14h & 16h : Solen Athanassopoulos – Atelier de danse tout public

La jeune chorégraphe et danseuse Solen Athanassopoulos propose un atelier de danse autour de sa pratique hip-hop et danses urbaines. Un atelier ouvert à toutes et tous, danseur confirmé et débutant !

Dimanche 06 juin 2021

15h : Super 8 Cinémix, Prieur de la Marne

Comme chaque année, le facétieux Prieur de la Marne se lance dans une nouvelle entreprise. 2021 sera l’avènement de « Super 8 ». Le dj performer rassemble des films amateurs en 8mm pour raconter en musique et en 8 mouvements les turpitudes de la maladie d’Amour ; de l’instant crush à la déception en passant par le baiser volé, la conquête amoureuse, l’étreinte, l’amour fou et les adieux.

Gratuit sur réservations

Réservations Latitudes Contemporaines

Réservation possible jusqu’à midi le jour de la réprésentation

Réservation en ligne >>> https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Réservation par téléphone >>> 09 54 68 69 04 (du mardi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 16h)

Renseignements >>> billetterie@latitudescontemporaines.com

Site internet de lille3000

Source : lille3000 – Photo & image © Flonflons / © Zoom Sur Lille