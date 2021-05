[Loisirs] Que faire à Lille à partir du 19 mai 2021 ?

Les beaux jours reviennent ! Zoom Sur Lille vous propose plusieurs idées pour vos futures sorties loisirs !

Déjà ouverts !

Marin d’Eau Douce*

Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une journée entière, que vous soyez entre amis, avec votre famille ou en couple, découvrez la Deûle et ses alentours comme vous ne les avez jamais vu ! Marin d’Eau Douce vous donne accès à 20 kilomètres de voies navigables sur la Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu sur des bateaux électriques et sans permis.

Marin d’Eau Douce

La base nautique est située avenue Mathias Delobel – Parc de la Citadelle (à côté du Zoo et de Cita Parc)

Tarifs : à partir de 40€

* en fonction des conditions climatiques.

Tradi’Balade

Depuis 2010, Tradi’Balade propose des visites de Lille… en 2CV. Ces visites sont animées par des chauffeurs-guides, qui retracent l’histoire de la ville à travers des anecdotes culturelles et humoristiques. A la fois sympathiques, culturelles et ludiques, les visites en 2CV permettent de vivre et de partager une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite de Lille au cours de laquelle les participants découvriront toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, l’histoire et l’architecture de la ville.



Tradi’Balade

Tarif (2021) : A partir de 19€ / personne

Location de 2CV : 159€ / la journée

A partir du mercredi 19 mai 2021 !

Accro Lille*

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 19 mai 2021, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

* en fonction des conditions climatiques.

Casino Barrière Lille

Le Casino Barrière Lille ouvrira ses espaces machines à sous et jeux de tables électroniques à partir du mercredi 19 mai 2021 dans le plus strict respect des mesures sanitaires et sous réserve de l’évolution de la pandémie. A compter de cette date, les Casinos Barrière pourront rouvrir dans un premier temps jusqu’à 21h avec une jauge fixée à 35% et uniquement avec les Machines à Sous et les Jeux Électroniques, puis à partir du 9 juin 2021 jusqu’à 23h00 avec une jauge fixée à 50% et un accès aux Jeux de Table.

Casino Barrière Lille

777, Pont de Flandres

Téléphone : 03 28 14 47 77

Visites de l’Office de Tourisme de Lille

Les Visites de l’Office de Tourisme de Lille reprennent du service à partir du 19 mai 2021 !

City Tour : rien de plus agréable que de parcourir la ville confortablement installé dans un car décapotable !

Visites guidées du Vieux-Lille : partez à la découverte des quartiers anciens de la ville et appréciez les charmes d’une cité animée et accueillante.

Visite libre du Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille : découvrez en un tour à 360° Lille et ses environs, la vallée de la Lys et même les Monts des Flandres par temps clair.

…

Office de Tourisme de Lille

Place Rihour

Téléphone : 03 59 57 94 00

Zoo de Lille

Le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

– lundi au vendredi de 10h à 19h

– week-end de 10h à 19h

– fermé le mardi

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

A partir du vendredi 21 mai 2021 !

Printemps 2021 à Saint Sauveur

Le Printemps 2021 à Saint Sauveur avec lille3000 est de retour en version extérieure. Au programme : une série de week-ends gratuits pour toute la famille et en toute sécurité, imaginés en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la Métropole lilloise : concerts, spectacles, performances, animations, ateliers, Ferme urbaine, Cours St-So, Bistrot de St So… le tout dans une ambiance conviviale !

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Accès Libre (dans la limite des places disponibles)

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, dès 12h

– Fermé le lundi & mardi

A partir du dimanche 23 mai 2021 !

Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques

A partir du dimanche 23 mai 2021, Jacques de Lille, héros du Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques situé au cœur du Jardin Vauban, est de retour ! A l’affiche, pas moins de 17 histoires rocambolesques et drôles.

Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques

1, avenue Léon Jouhaux

Ouverture des portes 20 minutes avant le spectacle

Horaires :

– période scolaire : mercredi : 15h30 / dimanche : 16h

– vacances de juillet-août : mercredi, jeudi & vendredi : 15h30 / dimanche : 16h

A partir du mercredi 09 juin 2021 !

Cita-Parc*

Le parc d’attractions Cita-Parc situé à côté du Zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita Parc

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

* en fonction des conditions climatiques.

