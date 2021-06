Du 11 au 13 juin 2021, le collectif Métalu A Chahuter pose ses valises à la Gare Saint Sauveur de Lille

Le Printemps à Saint Sauveur propose des week-ends thématiques gratuits pour toute la famille : concerts, spectacles, performances, animations, ateliers, Ferme urbaine, Cours St-So, Bistrot de St So… le tout dans une ambiance conviviale.

Programme du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021

Le collectif Métalu A Chahuter pose ses valises à la Gare Saint Sauveur

Au programme : des concerts, des lectures poétiques, une chorale déjantée ou encore un cours de méditation très spécial… Le tout relevé par des installations oniriques ou humoristiques.

Arbre à maisons / © Xavier Cauchy Photographie

Vendredi 11 juin 2021

– 17h, 17h30, 19h00 & 19h30 : Le Cercle des Songes – Laure Chailloux et Louise Bronx – Sieste musicale

– 17h > 20h (en continu) : Les sœurs Ogorki – Delphine Delafosse, Sandrine Châtelain et Magdalena Mathieu – Cartomancie sensible, ludique et psycho-délique

– 18h30 : Michel Perché – Martin Granger – Séance de méditation décalée

– 20h : Scathodick Surfers – Concert

Samedi 12 juin 2021

15h30, 16h30 & 17h30 : Plus je vieillis, plus je m’étonne – Laure Chailloux et Magdalena Mathieu – Lecture musicale

De manière impromptue sur l’après-midi : Crépi show – Chorale de rue tout terrain

20h : Michel Perché – Martin Granger – Séance de méditation

20h30 : Valentin Carette – Concert

Dimanche 13 juin 2021

16h & 17h30 : Michel Perché – Martin Granger – Séance de méditation décalée

16h30 & 18h : Voix africaines ou la petite veillée littéraire – Solo Gomez et Sandrine Châtelain – Lecture musicale

16h > 19h (en continu) : Sofya Doneskaïa – Laure Chailloux – Entresort musicale intimiste

Tout le week-end

L’arbre à maison – Delphine Sekulak et Jean-Marc Delannoy – Installation

Claude – Cendres la Rouge – Installation

Source : lille3000 – Photo & image © Xavier Cauchy Photographie / © Zoom Sur Lille