Les Parcs d’Accrobranche Accro Lille & Chlorofil rouvrent leurs portes à partir du mercredi 19 mai 2021

Les Parcs d’Accrobranche Accro Lille dans le Parc de la Citadelle de Lille & Chlorofil dans la Forêt de Phalempin rouvrent leurs portes le mercredi 19 mai 2021.

Accro Lille

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 20 mai 2020, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Santé et sécurité des accrobrancheurs

Afin de garantir la santé, la sécurité et surtout l’amusement des accrobrancheurs, plusieurs consignes générales devront être respectées. Elles seront affichées à l’entrée de du parc, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) et sur le site internet d’Accro Lille.

Réservation obligatoire >>> cliquez ici !!!



Gestes barrières :

– distance de 1 mètre 50 minimum entre les personnes,

– lavage approfondi des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition,

– port d’un masque (les moniteurs d’Accro Lille porteront un masque et une visière de protection)…

Infos pratiques

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

ChloroFil – Forêt de Phalempin

Dans la Forêt de Phalempin, au cœur du village de La Neuville, se trouve le parc accrobranche Chlorofil dans la Fôret de Phalempin. Il propose des activités pour toute la famille, de 2 à 102 ans. Il existe des parcours pour toutes les tranches d’âge. Bébé, enfant, adolescent et adulte.

Santé et sécurité des accrobrancheurs

Afin de garantir la santé, la sécurité et surtout l’amusement des accrobrancheurs, plusieurs consignes générales devront être respectées. Elles seront affichées à l’entrée de du parc, ainsi que sur le Facebook de Chlorofil et sur le site internet de Chlorofil.

Réservation obligatoire >>> cliquez ici !!!

Infos pratiques

Chlorofil

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Site internet Chlorofil

Mail : contact@chloro-fil.fr

Téléphone : 03 20 57 58 59

Les Nids by Chlorofil – Forêt de Phalempin – Cabanes perchées

Les Cabanes Perchées rouvrent leurs portes également le mercredi 20 mai 2020.



Les Nids by Chlorofil, c’est 3 cabanes perchées qui vous attendent à La Neuville (Forêt de Phalempin). Le confort en pleine forêt, à 20 minutes de Lille, Lens et Douai.

Tout en garantissant la sécurité et la santé de chacun, un protocole sanitaire a été mis en place pour le nettoyage et l’accueil des clients. Les consignes seront envoyées aux clients avant leur arrivée, et également affichées à l’accueil et dans les cabanes. En respectant ces consignes, tout le monde est en sécurité pour passer un agréable moment à 8 mètres de haut !

Soufflez, détendez-vous et prenez de la hauteur. Venez prendre l’air en couple, en famille ou entre amis, tout en profitant d’un véritable confort à l’intérieur des cabanes.

Pour 2, 4et 6 personnes, l’équipe des Nids de Chlorofil vous accueillent tous les jours de la semaine.

Les nids perchés accueillent également les entreprises qui souhaitent faire une réunion hors du commun. Ils vous proposent des journées séminaires en plénière avec repas et activités, perchées à 8 mètres de haut.

Infos pratiques

Les Nids by Chlorofil

2, rue du Général de Gaulle – La Neuville

Site internet des Nids by Chlorofil

Mail : contact@chloro-fil.fr

Téléphone : 03 20 57 58 59