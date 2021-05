Le Casino Barrière Lille rouvre ses portes à partir du mercredi 19 mai 2021

Le Casino Barrière Lille ouvrira ses espaces machines à sous et jeux de tables électroniques à partir du mercredi 19 mai 2021 dans le plus strict respect des mesures sanitaires et sous réserve de l’évolution de la pandémie. A compter de cette date, les Casinos Barrière pourront rouvrir dans un premier temps jusqu’à 21h avec une jauge fixée à 35% et uniquement avec les Machines à Sous et les Jeux Électroniques, puis à partir du 9 juin 2021 jusqu’à 23h00 avec une jauge fixée à 50% et un accès aux Jeux de Table.

Dominique Desseigne, Président Directeur Général du groupe Barrière

« C’est avec impatience et responsabilité que nous attendions cette réouverture, et nous sommes heureux aujourd’hui de voir nos casinos reconnus comme établissements de loisirs et de culture au même titre que les musées, cinémas ou salles de spectacles. Nous avons à cœur de contribuer à nouveau à la dynamique économique locale et de répondre à l’attente du public qui souhaite retrouver ses lieux de loisirs. Nos clients peuvent être assurés que c’est dans le strict respect des protocoles sanitaires qu’ils retrouveront les meilleures conditions de jeux, de divertissement et de loisirs auxquelles ils sont habitués ».

Mesures de santé et de sécurité sanitaire

Gestes barrières, distanciation physique, jauge de capacité maximale mais aussi pour certains casinos un réaménagement des espaces de jeux permettant aux clients de redécouvrir leur lieu de divertissement afin de continuer à vivre pleinement l’expérience Barrière.

