Le Théâtre « Le P’tit Jacques » rouvre ses portes à partir du dimanche 23 mai 2021

A partir du dimanche 23 mai 2021, Jacques de Lille, héros du Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques situé au cœur du Jardin Vauban, est de retour ! A l’affiche, pas moins de 17 histoires rocambolesques et drôles.

Les Histoires

Chaperon Rouge et Compagnie – A partir de 2 ans

Grâce à Perlipop la baguette magique de la fée Satine, Bambi, Panpan, les nains de Blanche-Neige, les Aristochats, Pinocchio, la Panthère Rose et même les oiseaux et les souris de Cendrillon se retrouvent pour danser et chanter sur le chemin qui mène le Petit Chaperon rouge chez sa grand-mère.

Représentations : mercredi 14 juillet 2021 à 16h / dimanche 03 octobre 2021 à 16h

Balade au Zoo – A partir de 3 ans

Lilou et son grand frère sont en visite au zoo. Étrangement, les enclos sont vides. Avec le cousin Jacky, ils découvrent les animaux au beau milieu des allées. C’est la panique pour le gardien ! Qui a donc ouvert les cages ?

Représentations : vendredi 16 juillet 2021 à 15h30 / dimanche 18 juillet 2021 à 16h / mercredi 13 octobre 2021 à 15h30

Le Bal Costumé – A partir de 3 ans

Ce soir pour la fête du Château de Chèvreville aura lieu un bal costumé. Mais avant cela, une chasse au trésor est organisée dans le jardin. Pour y participer, Jacques et tous ses amis doivent être déguisés. Une liste d’objets à trouver a été rédigée. Le premier qui rapportera trois de ces objets gagnera un coffre avec des pièces d’or ! Une belle après-midi d’amusement au programme pour tout ce petit monde dont le va et vient dans le jardin attirera les animaux curieux du château.

Représentations : dimanche 26 mai 2021 à 16h / dimanche 29 août 2021 à 16h

Le Trésor du Capitaine Winston – A partir de 4 ans

C’est le Capitaine Winston qui garde précieusement le trésor trouvé sur l’île de Guacamole. Le château qui les héberge tous deux semble tranquille. Mais voilà qu’il y a déjà des curieux dans les parages…

Représentations : mercredi 23 mai 2021 à 15h30 / jeudi 08 juillet 2021 à 15h30 / dimanche 22 août 2021 à 16h / mercredi 29 septembre 2021 à 15h30

Contes et Comptines – A partir de 2 ans

Un livre, une poupée, une petite fille. C’est le début d’une histoire où l’on voyagera entre les contes enfantins au rythme des comptines.

La mère Michelle, la souris verte… les pages se tournent et laissent découvrir des personnages originaux et colorés.

Représentations : dimanche 30 mai 2021 à 16h / mercredi 07 juillet 2021 à 15h30 / mercredi 25 août 2021 à 15h30

Mariage à Chèvreville – A partir de 4 ans

C’est le mariage de Mr Devos et Jacques est garçon d’honneur. C’est l’effervescence et voilà que les préparatifs de la noce se trouvent soudain chamboulés…

Représentations : mercredi 02 juin 2021 à 15h30 / dimanche 27 juin 2021 à 16h / jeudi 29 juillet 2021 à 15h30

Vive le Camping – A partir de 3 ans

Léon, le facteur du village est un pro du camping. Il y consacre ses vacances et tous ses weekends. C’est décidé, il emmène Jacques et quelques amis pour une aventure en plein air. Faire du feu, préparer son couchage … et se faire à manger voilà quelques-unes des tâches à remplir. L’arrivée de nouveaux habitants laissera place à quelques légers quiproquos.

Représentations : dimanche 06 juin 2021 à 16h / mercredi 09 juin 2021 à 15h30 / jeudi 15 juillet 2021 à 15h30 / vendredi 30 juillet 2021 à 15h30 / dimanche 01 août 2021 à 16h / vendredi 27 août 2021 à 15h30 / mercredi 22 septembre 2021 à 15h30

Le rêve de Lilou – A partir de 3 ans

Papy Ernest raconte une histoire à ses petits enfants pour les endormir. Mais voilà qu’il commence lui-même à s’assoupir. La suite de l’histoire sera donc pour le lendemain puisque Lilou, Jacques et Jacky dorment déjà. C’est le début des rêves où l’on retrouvera : fée, gnome, sorcière, licorne … pour se pencher sur le doudou de Lilou.

Représentations : dimanche 13 juin 2021 à 16h / dimanche 04 juillet 2021 à 16h / jeudi 26 août 2021 à 15h30 / dimanche 26 septembre 2021 à 16h / dimanche 17 octobre 2021 à 16h

Le Rendez-vous des Pirates – A partir de 4 ans

Cette fois-ci, c’est Tantine qui ouvre sa taverne. Elle a imaginé un lieu inspiré des pirates.Et pour pouvoir servir tout le monde, Elle a besoin de serveurs ou de serveuses. Commence alors le recrutement des candidats pour le service et le perroquet Gédéon sera bien de la partie. Attention, chez Tantine, il y a toujours un trésor dans l’assiette…

Représentations : mercredi 16 juin 2021 à 15h30 / mercredi 21 juillet 2021 à 15h30 / jeudi 19 août 2021 à 15h30 / mardi 19 octobre 2021 à 15h30

Action Scout – A partir de 3 ans

On peut toujours se rendre utile et faire de bonnes actions. P’tit Jacques l’a bien compris et le met en œuvre dans son costume de scout. Autour de lui aussi, amis, voisins, parents, tous vont mettre la main à la pâte. Mais il y a toujours des petits malins bien décidés à faire autrement. Jacques sera là pour les remettre dans le droit chemin.

Représentations : dimanche 20 juin 2021 à 16h / dimanche 25 juillet 2021 à 16h / mercredi 18 août 2021 à 15h30 / mercredi 15 septembre 2021 à 15h30 / mercredi 06 octobre 2021 à 15h30

Le Goûter de Nelson – A partir de 3 ans

Happy Birthday Nelson ! Un joyeux anniversaire. Il devrait aujourd’hui y avoir une petite fête, c’est en tout cas ce que souhaitent les amis de Nelson. Pourtant, ce dernier n’a pas vraiment l’intention d’y participer. Il est un peu grincheux. Mais saura-t’il résister longtemps à la promesse de jolis cadeaux ?

Représentations : mercredi 30 juin 2021 à 15h30 / jeudi 22 juillet 2021 à 15h30 / dimanche 15 août 2021 à 16h / mercredi 08 septembre 2021 à 15h30 / dimanche 10 octobre 2021 à 16h

Jacques et le Bucheron – A partir de 3 ans

Sous les arbres de la forêt se prépare une belle petite fête. Mais c’est sans compter sur l’ami Spoky qui a décidé de devenir le bûcheron du jour.

Représentations : vendredi 09 juillet 2021 à 15h30 / vendredi 20 août 2021 à 15h30 / mercredi 20 octobre 2021 à 15h30

La Grotte Enchantée – A partir de 3 ans

Jacques de Lille et son amie Nina font une petite visite de la forêt en compagnie de la fée Zébuline. Ils s’apprêtent à rencontrer les Snorkies, des animaux aux pouvoirs magiques…

Représentations : dimanche 11 juillet 2021 à 16h / dimanche 12 septembre 2021 à 16h / vendredi 22 octobre 2021 à 15h30

Du Théâtre à Chèvreville – A partir de 4 ans

On va monter une pièce de théâtre à Chèvreville. Jacques jouera l’un des rôles et Miss Pigskin organise le casting de la pièce pour distribuer les personnages. Trop de candidats alors tout le monde ne sera de l’aventure. Voilà donc des jalousies qui apparaissent déjà.

Représentations : vendredi 23 juillet 2021 à 15h30 / jeudi 12 août 2021 / vendredi 13 août 2021 à 15h30

Jacque s et les Trois Petits Cochons – A partir de 2 ans

Les trois petits cochons, on connaît bien leur histoire… alors pour changer, ils ont décidé de tenter leur chance au soleil. Ils construisent ainsi leurs cabanes en bord de mer, sur une île exotique habitée par des Vahinés. On y rencontrera toutes sortes d’animaux, des toucans, des koalas, des perruches … et aïe, aïe, aïe, un tigre qui se prend pour le loup !

Représentations : mercredi 23 juin 2021 à 15h30 / mercredi 28 juillet 2021 à 15h30 / mercredi 01 septembre 2021 à 15h30 / dimanche 24 octobre 2021 à 16h

Drôle de Lapin – A partir de 3 ans

Ça va bouger chez Tante Rosa ! Jeux de cache-cache pour Jacques et ses cousins-cousines sous les yeux de Mr Bigoudi venu les garder.

Représentations : mercredi 04 août 2021 à 15h30 / jeudi 05 août 2021 à 15h30 / jeudi 21 octobre 2021 à 15h30

Le Mystère de la Pyramide – A partir de 4 ans

Nos amis découvrent “PharaonLand”. C’est un parc dédié à l’Egypte. Une balade à dos de chameaux a été réservée et pour s’y rendre il faut passer devant l’attraction vedette : “la pyramide de Toutânkhamon” où un mystère reste à élucider.

Représentations : vendredi 06 août 2021 à 15h30 / dimanche 08 août 2021 à 16h / mercredi 11 août 2021 à 15h30

Kermesse du P’tit Jacques – 04 juillet 2021

les petits contes de Madame Bibouille, surprenante et joviale

la participation de Pinocchio le célèbre pantin de bois accompagné de Gepetto pour des séances photos,

des jeux

des animations

et bien sur le spectacle des marionnettes « Le Rêve de Lilou »

Pensez à vous inscrire et d’ores et déjà, réalisez de jolis dessins pour les apporter au P’tit Jacques.

Et il y aura aussi des récompenses pour les meilleurs déguisements. Car il faudra venir déguisé !

Journées Européennes du Patrimoine 2021

Deux journées gratuites de visites et d’animations vous sont offertes samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Pour l’édition 2021, une nouvelle formule sera mise en place au Théâtre Le P’tit Jacques.

En raison des dispositions à prendre liées au covid-19, les visites du théâtre se feront uniquement sur réservation dans la limite des places disponibles et par petits groupes de 12 personnes toutes les 45 min.

Début des visites dès 10h30

Accueil avec Mademoiselle Fanfreluche

Découverte du Géant P’tit Jacques

Visite du théâtre et de ses coulisses

Petite animation avec les marionnettes

Les groupes de visites sont programmés aux horaires suivants le samedi et le dimanche : 10h30, 11h15, 12h, 12h45, 14h30, 15h15, 16h, 16h45

Uniquement sur réservation au 06 80 01 53 45

Réservations à partir du 08 septembre 2021

Infos Pratiques

Tarifs : 5,30€ / 4,40€ (réduit)

Horaires :

– période scolaire : mercredi : 15h30 / dimanche : 16h

– vacances de juillet-août : mercredi, jeudi & vendredi : 15h30 / dimanche : 16h

Site internet du Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »

Page Facebook Le P’tit Jacques pour suivre toute l’actualité du théâtre



Source et image : DR / © Le Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques