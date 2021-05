A partir du mercredi 19 mai 2021, la culture lilloise se déconfine !

Dès le mercredi 19 mai 2021, la culture lilloise se déconfine ! Les Lillois, les Touristes… pourront découvrir de nouvelles expositions.

Colors, etc. – TriPostal



A partir du 19 mai 2021

L’exposition de lille3000, Colors, etc., au TriPostal, invite à nous interroger sur notre rapport à la couleur. Elle met tous nos sens en éveil et invite le visiteur à explorer, sentir, ressentir, entendre, la couleur à travers une série d’installations immersives. Peut-on ressentir une couleur, associer une odeur à une couleur, peut-on entendre une couleur… ? Vous trouverez les réponses à ces questions en visitant l’exposition Colors, etc. Plusieurs artistes et designers ont été invités à créer une installation « in situ » mettant l’accent sur les différents aspects de la couleur; lumière et couleur, son et couleur, psychisme et couleur…

Tri Postal

Avenue Willy Brandt, Lille

Exposition : 9€/7€

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 10h à 19h

– Fermé le lundi & mardi

Plus d’infos dans notre article

Young Colors – Institut pour la photographie / Église Sainte-Marie-Madeleine



A partir du 19 mai 2021

lille3000 présente l’exposition Young Colors afin de mettre en avant de jeunes créateurs récemment diplômés et issus de 11 établissements d’enseignements artistiques de la Métropole Européenne de Lille et des villes de Gand, Courtrai et Tournai en Belgique.

Cette exposition réunit 38 artistes autour du thème de la couleur et fait écho à l’exposition Colors, etc., présentée au Tripostal à Lille du 19 mai au 14 novembre 2021.

Institut pour la Photographie

11, rue de Thionville, Lille

Accès Libre (dans la limite des places disponibles)

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 11h à 19h

– Fermé le lundi & mardi

Église Sainte-Marie-Madeleine

27, rue du Pont Neuf, Lille

Accès Libre (dans la limite des places disponibles)

Horaires d’ouverture :

– du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

– Fermé le lundi & mardi

Plus d’infos dans notre article

KĀIWÙ. Art et design en Chine – Musée de l’Hospice Comtesse

A partir du 19 mai 2021

Le Musée de l’Hospice Comtesse accueille l’exposition KĀIWÙ. Art et design en Chine. Conçue par les commissaires Cao Dan, He Jing et Tong Huiming et l’agence artistique franco-chinoise Doors (Bérénice Angremy et Victoria Jonathan), cette exposition, la première en France à mettre en lumière à la fois le design et l’art contemporain chinois, est présentée dans le cadre exceptionnel du Musée de l’Hospice Comtesse. Jouant sur le contraste entre ce lieu historique et les créations de designers et artistes chinois, la scénographie de l’exposition est confiée au Studio Adrien Gardère. Coproduite par la Ville de Lille et l’agence Doors, « KĀIWÙ » reçoit le soutien de Shanghai International Culture Association et du musée Powerlong (Shanghai). Les éclairages sont fournis par la société Hongri.

Le Regard d’Hélène – Palais des Beaux-Arts

A partir du 19 mai 2021

Le Palais des Beaux-Arts de Lille accueille l’exposition Le Regard d’Hélène – Photographies /vidéos d’Hélène Marcoz. Hélène Marcoz cherche en photographie ou en vidéo à tisser des liens entre regard, image, lieu et temporalité. Dans chacune de ses photographies se décantent les impressions de plusieurs images, comme si chacune d’elle portait l’empreinte infime laissée par la précédente. La vidéo rejoue le même processus en y ajoutant le mouvement.

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Tarifs : 7€ / 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 30 ans et les étudiants pour une durée de 3 mois à compter de la réouverture du musée.

Plus d’infos dans notre reportage

Ni Méchant Ni Gentil ! – Musée d’Histoire Naturelle

A partir du 19 mai 2021

Pour les enfants de 3 à 7 ans

L’exposition Ni méchant Ni gentil ! propose de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage (qui peut être méchant ou gentil) et celui de la nature où le loup est un animal (qui n’est Ni méchant Ni gentil). Elle amène le public à s’interroger sur le passage de l’un à l’autre et sur les concepts de gentillesse et de méchanceté appliqués aux animaux.

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

23, rue Gosselet (nouvelle entrée)

Tarifs : 5€ / 3,50€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 30 ans et les étudiants pour une durée de 3 mois à compter de la réouverture du musée.

Big Rétro – Maison Folies Moulins

A partir du 04 juin 2021

Depuis 2009, l’association Epsilone organise le Battle International de Graffiti à Lille. Lors de cet événement original résolument tourné vers ses spectateurs, des graffeurs s’affrontent en direct sous les yeux du public et d’un jury de renommée internationale.

Au programme : 10 ans d’archives du Battle International de Graffiti revues et corrigées, des œuvres originales des anciens jurys et participants du Big in situ et dans l’espace public, des installations, de la vidéo, du live painting, mais aussi des moments d’atelier et de transmission.

Maison Folies de Moulins

47/49, rue d’Arras

Tarif : gratuit

Gratuit pour les moins de 30 ans et les étudiants pour une durée de 3 mois à compter de la réouverture du musée.

Open Museum #7 – François Boucq – Trompe l’œil au Musée – Palais des Beaux-Arts

A partir du 16 juin 2021

François Boucq est l’un des plus grands dessinateurs français actuels. Depuis 40 ans, son activité prolifique l’a aussi bien conduit sur le chemin de la bande dessinée populaire (les séries Bouncer, Le Janitor) qu’humoristique (Rock Mastard, Les aventures de Jérôme Moucherot) ou encore l’illustration de presse (Le Point, le Matin de Paris, Le Monde). Sa collaboration avec le romancier Jérôme Charyn a donné plusieurs albums salués par la critique (Bouche du diable, Little Tulip et très récemment New York Cannibals). Il a reçu le grand prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de son oeuvre en 1998, et a récemment couvert le procès des attentats de 2015 pour le journal Charlie Hebdo.

Le dessinateur proposera une visite du musée par le prisme de son univers d’images et de références, en jouant, pardessus tout, de la correspondance entre les arts et les époques. Son fil rouge ? Sortir du cadre !

Palais des Beaux-Arts

Place de la République

Tarifs : 7€ / 4€ (inclus au billet d’entrée) / Gratuit le 1er dimanche du mois.

Gratuit pour les moins de 30 ans et les étudiants pour une durée de 3 mois à compter de la réouverture du musée.

Plus d’infos dans notre article

Source : Ville de Lille / lille3000 – Images : DR – ©Ville de Lille / ©lille3000 / © Jennifer Wen Ma, Cry Joy Park – Gardens of Dark and Light, 2018 / © Musée d’Histoire Naturelle de Lille / © Maison Folies de Moulins / © Palais des Beaux-Arts de Lille