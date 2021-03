Visite de l’exposition Le Regard d’Hélène au Palais des Beaux-Arts de Lille

Zoom Sur Lille a eu la chance de découvrir l’exposition Le Regard d’Hélène – photographies / vidéos d’Hélène Marcoz au Palais des Beaux-Arts de Lille. Cette exposition très soignée grâce au travail d’Hélène Marcoz aurait-dû être présentée au public du 16 décembre 2020 au 17 mai 2021. Malheureusement à cause de la crise sanitaire, le Palais des Beaux-Arts de Lille est toujours fermé.

Le Regard d’hélène

Hélène Marcoz cherche en photographie ou en vidéo à tisser des liens entre regard, image, lieu et temporalité. Dans chacune de ses photographies se décantent les impressions de plusieurs images, comme si chacune d’elle portait l’empreinte infime laissée par la précédente. La vidéo rejoue le même processus en y ajoutant le mouvement.

Pour cette exposition, présentée au sein des collections permanentes du musée, Hélène Marcoz a imaginé avec Jean-Marie Dautel un dialogue entre ses œuvres et celles du musée faisant écho à de grands thèmes de l’Histoire de l’art comme le paysage ou la nature morte.

En parallèle, la photographe a réalisé pendant deux ans des prises de vues au Palais des Beaux-Arts. La série intitulée « D’après », exposée pour la première fois, émane d’une réflexion sur le rapport entre le temps infini de l’œuvre accrochée sur une cimaise et la fugacité du regard du visiteur : par la photographie, l’artiste révèle la relation physique, presque intime, du corps au tableau.

En plus

Cette exposition est accompagnée d’une publication sur la démarche de l’artiste et sur les rapports qu’entretiennent la peinture et la photographie dans l’art contemporain, avec des contributions de Liliana Albertazzi, Sonia Cheval Floriant, Héloïse Conesa, Régis Cotentin, Jean-Marie Dautel, Dominique de Font-Réaulx et Héloïse Pocry. Éditions Invenit, 25 €.

Sources et image : DR – © Palais des Beaux-Arts de Lille