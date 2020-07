Quelques idées sorties dans la Métropole Lilloise pour cet été 2020

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties

dans la Métropole Lilloise pour ces vacances d’été 2020 !!!

Loisirs

Accro Lille

Depuis , à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille ! Le parc sera ouvert à partir du 20 mai 2020, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Une belle période pour tester de nouvelles sensations. Il est accessible à tous, en famille, entre amis ou même entre collègues !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarifs parcours enfants (1h30) : à partir de 10€

Tarifs parcours adultes (2h30) : à partir de 15€

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

Bière Expérience – Lille

Du 03 juillet au 30 août 2020, L’Échappée Bière, Culture B et Lille Grand Palais organisent une grande exposition sur la bière. Au programme, un circuit de découverte de 5000 ans d’histoire de la bière, articulé autour d’espaces d’expositions, d’expériences ludiques et immersives, d’ateliers sensoriels, de dégustations et d’un programme d’animations durant tout l’été.

Bière Expérience

Lille Grand Palais – 1, boulevard des Cités Unies

Mardi, Mercredi et dimanche : 11h à 19h / Visites guidées : 11h, 15h et 17h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 11h à 21h / Visites guidées : 11h, 15h et 18h30

Tous les jours à 12h30 > Le lunch du brasseur : Visite guidée 45mn + 1 bière et un croque-monsieur

Tarifs : à partir de 8€

Page Facebook de Bière Expérience

Cita-Parc – Lille

Le d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 9 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions flambant neuves, sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Tarifs : à partir de 2,50€

Facebook de Cita-Parc

Site internet de Cita-Parc

Dance in Lille

Les associations Danç’Art & TropiK Lille vous proposent sur la Grand’Place de Lille des bals Salsa et Kizomba tous les dimanches de l’été de 13h30 à 22h (du 05 juillet au 30 août 2020) .

Grand’Place de Lille

Jours : 05, 12, 19, 28 juillet & 02, 09, 16, 23, 30 août 2020

Horaires :

– Concerto de 13h30 à 14h30,

– Bal Salsa Bachata de 14h30 à 18h30,

– Bal Kizomba UrbanKiz de 18h30 à 22h.

Possibilité d’Accès à la Terrasse couverte privée de la Brasserie du Président (consommation obligatoire)

Planches & Bar à Cocktail

Florilège de DJ’s de la Région et alentours

Les Ballons Migrateurs – Aérodrome de Bondues

Prenons un peu de hauteur ! Les Ballons Migrateurs proposent des vols en Montgolfières.

De là haut vous pourrez appréciez aussi bien l’architecture moderne d’Euralille que l’authenticité de la Vieille Bourse. Vous serez étonné par le nouveau visage des paysages urbains, mais aussi par la vallée de la Deûle et son trafic fluvial…

Les Ballons Migrateurs

Départ de l’Aérodrome de Bondues – Avenue du Général de Gaulle

Tarif : à partir de 170€/personne

Site internet des Ballons Migrateurs

Marin d’Eau Douce – Lille

Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une journée entière, que vous soyez entre amis, avec votre famille ou en couple, découvrez la Deûle et ses alentours comme vous ne les avez jamais vu ! Marin d’Eau Douce vous donne accès à 20 kilomètres de voies navigables sur la Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu sur des bateaux électriques et sans permis.

Marin d’Eau Douce

La base nautique est située avenue Mathias Delobel – Parc de la Citadelle (à côté du Zoo et de Cita Parc)

Tarifs : à partir de 40€

Site internet de Marin d’Eau Douce Lille

Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »

Venez suivre les aventures du héros « P’tit Jacques » et de ses amis dans un environnement verdoyant et paisible. Ce dernier Théâtre de square de la région est installé au « Chalet des chèvres » – Jardin Vauban. Les séances sont assurées, même en cas de pluie, du mardi au vendredi à 14h et 15h30 et tous les dimanches à 16h.

Accro Lille

1, avenue Léon Jouhaux

Tarifs : à partir de 4,40€

Horaires :

– période scolaire : mercredi : 15h30 / dimanche : 16h

– vacances de juillet-août : mercredi & vendredi : 15h30 / dimanche : 16h

Site internet du Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »

Page Facebook Le P’tit Jacques pour suivre toute l’actualité du théâtre

Tradi’Balade

Depuis 2010, Tradi’Balade propose des visites de Lille… en 2CV. Ces visites sont animées par des chauffeurs-guides, qui retracent l’histoire de la ville à travers des anecdotes culturelles et humoristiques. A la fois sympathiques, culturelles et ludiques, les visites en 2CV permettent de vivre et de partager une expérience inoubliable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite de Lille au cours de laquelle les participants découvriront toutes les anecdotes des monuments et rues incontournables de Lille, l’histoire et l’architecture de la ville.



Tradi’Balade propose également des rallyes et jeux de pistes insolites dans la ville de Lille ou dans sa région. En équipe, en 2CV puis à pied dans les rues piétonnes du Vieux-Lille, les participants devront résoudre des énigmes et répondre à des questions culturelles. Ils profiteront ensuite d’une halte bières du Nord, d’une halte gaufres artisanales locales, de la découverte d’une chocolaterie traditionnelle du Vieux-Lille, de la visite de monuments et de lieux insolites.

Tradi’Ballade

Prix (2020) : A partir de 33€ / 1 personne

Location de 2CV : 159€ / la journée

Informations & réservation au 03 20 51 10 29 ou sur le site de Tradi’Ballade

Tramway Touristique – Wambrechies

Venez passer un agréable moment à bord de tramways du début du siècle sur la seule ligne de tramway touristique de France, entre Marquette-lez-Lille et Wambrechies !

Amitram

Départ du dépôt à Marquette-lez-Lille (rue du Docteur Fleming), Vent de Bise à Wambrechies (à proximité de la rue de Bise) et Ferme Saint Chrysole à Wambrechies (1015, rue de Quesnoy)

Tarifs : à partir de 2€/personne

Site internet de l’Amitram

Yoga – Lille

Du samedi 04 juillet au samedi 29 août 2020, Lille Grand Palais propose des séances de Yoga ! Pour cet événement, Lille Grand Palais soutient l’Institut Pasteur de Lille et s’engage à reverser pour chaque place achetée 1€ pour la recherche contre la Covid-19.

Les Instants Yoga de Lille Grand Palais

1, boulevard des Cités Unies

Tarif : 5€ + 1€ reversé à l’Institut Pasteur de Lille

Jours : vendredi ou samedi (plus d’infos dans notre article)

musées métropolitains

Le LaM – Villeneuve d’Ascq

Installé à Villeneuve d’Ascq, dans l’écrin de verdure du parc urbain, le LaM propose toute l’année des trésors de curiosité et d’émotion. Les collections qui font la part belle à l’art brut, à l’impressionnisme, au fauvisme… Et aux grands noms du début du XXème siècle. Ici vous avez rendez-vous avec Matisse, Braque et Picasso. Vous pourrez également approcher l’univers de Fernand Léger ou Joan Miro.

Le LaM

1, allée du Musée – Villeneuve d’Ascq

Tarifs : à partir de 5€ / gratuit le 1er dimanche du mois

Horaires d’ouverture : voir sur le site du musée

Site internet du LaM

Le Musée de Plein Air – Villeneuve d’Ascq

Au Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq, visitez une vingtaine de bâtiments, sauvés de la démolition et réédifiés par l’association Monique Teneur, sauvegarde du Patrimoine Rural. Une reconstitution fidèle de jardins, de vergers, de potagers et de pâtures peuplées d’animaux. Découvrez ces bâtiments et rencontrez les artisans qui y travaillent !

Le Musée de Plein Air

143, rue Colbert – Villeneuve d’Ascq

Tarifs : à partir de 3€

Horaires d’ouverture : voir sur le site du musée

Page du Musée de Plein Air

Le Palais des Beaux-Arts – Lille

Le Palais des Beaux-Arts est situé au coeur de la ville de Lille, place de la République. Impossible de rater son impressionnante façade du XIXème siècle qui fait face à la préfecture. C’est l’un des plus riches musées de France, avec des collections de peintures, de sculptures et de curiosités impressionnantes. Au programme, les grands maîtres comme Rubens, Van Dyck, Goya, Delacroix. Des références de la peinture française du XIXème comme David, Courbet, Pubis de Chavannes, et une spectaculaire collection de sculptures signées Rodin, Claudel ou encore Carpeaux. Après une visite aux céramiques du XVIIème et du XVIIIème, et un détour par le cabinet de dessins pour découvrir les croquis de Raphaël, offrez-vous un voyage dans le temps en miniature en découvrant les plans-reliefs d’une quinzaine de villes fortifiées. Ces maquettes, qui représentent les créations de Vauban dans le Nord et en Belgique, méritent à elles seules le détour !

Le Palais des Beaux-Arts

Place de la République – Lille

Tarifs : à partir de 4€ / gratuit le 1er dimanche du mois

Horaires d’ouverture : voir sur le site du musée

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

La Piscine – Roubaix

La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est implantée sur le site de l’ancienne piscine Art Déco qui à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie entre 1927 et 1932 selon les plans de l’architecte lillois Albert Baert (1863-1951). Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXème siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique de grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue du monde ouvrier et capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige.

Aujourd’hui dans la salle principale, les œuvres se reflètent toujours dans un miroir d’eau, clin d’oeil au passé. Et on peut toujours admirer l’impressionnante salle de filtration de l’eau à la découverte d’œuvres tout aussi captivantes. Au programme de la visite : des échantillons de textile qui retracent l’évolution du tissage depuis l’antiquité, une magnifique collection de céramique, des hommages à la mode, au design, à la sculpture et à la peinture, avec de grands noms comme Ingres, Rodin, Picasso, Stark, de Lempicka…

La Piscine

23, rue de l’Espérance – Roubaix

Tarifs : à partir de 6€ / gratuit le 1er dimanche du mois (collections permanentes)

Horaires d’ouverture : voir sur le site du musée

Site internet de la Piscine

La Villa Cavrois – Croix

Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l’œuvre emblématique de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : « air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie ».

Classé monument historique en 1990 grâce à la mobilisation citoyenne, acquis par l’État en 2001, le gigantesque chantier de restauration mis en œuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de Calais puis repris en 2008 par le Centre des Monuments Nationaux a été achevé en juin 2015.

La Villa Cavrois

60, avenue Kennedy – Croix

Tarifs : à partir de 7,50€ / gratuit (moins de 18 ans, demandeur d’emploi…)

Horaires d’ouverture : voir sur le site de la villa

Site internet de la Villa Cavrois

Parcs et Jardins

Jardin des Géants – Lille

A proximité de la gare Lille Europe, le Jardin des Géants s’étend sur plus de 2 hectares.

On y accède par le Parvis des Nuages, planté de 5 espèces de bambous puis par l’Herbe des Géants, où alternent clairières et végétation luxuriante. Les végétaux sont ici les maîtres des lieux, avec pas moins de 45 000 plantes.

Le jardin offre une déambulation paisible entre bassins, miroirs d’eau et architectures d’osier tressé, avec en toile de fond, les tours futuristes d’Euralille… Havre de paix au cœur de la ville, l’atmosphère qui y règne résulte d’une alchimie dont les composantes sont liées aux cinq sens.

Le Jardin des Géants a été conçu comme un lieu de vie, de culture et de diversité grâce à ses espaces ouverts et une grande esplanade.

Jardin des Géants

Rue du Ballon – Lille

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 9h à la tombée de la nuit (au plus tard 21h)

Jardins Mallet-Stevens – Croix

Les Jardins Mallet-Stevens, du nom de l’architecte de la Villa Cavrois, située à proximité. Quatre jardins à thèmes : l’agriculture, les abeilles, les plantes aromatiques & le potager, l’aquatique attendent les visiteurs. Une aire de jeux pour les enfants à partir de 3 ans, deux plaines de jeux, un mini verger et une prairie fleurie sont proposés aux flâneurs.

Des cheminements guident vers les sous-bois tandis que l’allée principale mène vers un amphithéâtre de verdure qui peut accueillir divers spectacles.

De quoi organiser des promenades bucoliques, prendre son temps en famille, assister à des spectacles ou tout simplement être observateur de la nature !

Les Jardins Mallet-Stevens

Avenue Winston Churchill – Croix

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 9h à 19h30

Jardin Vauban – Lille

Créé en 1863, le Jardin Vauban a été réalisé par l’architecte paysagiste et jardinier en chef de la ville de Paris Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Classé monument historique, il s’agit d’un jardin paysager de style anglais parcouru par des allées sinueuses à travers les massifs. Une grotte artificielle, des bassins, des monuments rendant hommage à des personnalités lilloises (dont Charles de Gaulle) ainsi qu’un théâtre de marionnettes agrémentent la promenade.

Jardin Vauban – Lille

Boulevard Vauban

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Mosaïc, le Jardin des Cultures – Houplin-Ancoisne

Au cœur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage en 2006 et du Prix du Paysage du Conseil de l’Europe en 2009, se niche un immense espace de nature extraordinaire… composé de 10 jardins en forme d’invitation à rêver, et à s’ouvrir sur le monde.

Mosaïc, le Jardin des Cultures est situé à Houplin-Ancoisne. Ce parc est composé de dix jardins contemporains qui rendent hommage aux origines des migrants installés dans la métropole lilloise. Il mêle harmonieusement botanique, œuvres d’art et animaux domestiques rares. Chacun d’entre eux a été réalisé par une équipe de paysagistes et d’artistes plasticiens, à l’issue d’appels à projets internationaux. Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël Capart.

Mosaïc, le Jardin des Cultures

103, rue Guy Mocquet – Houplin-Ancoisne

Tarifs : à partir de 4€

Horaires d’ouverture : voir sur la page de Mosaïc

Page de Mosaïc, le Jardin des Cultures

Parc Barbieux – Roubaix

Le Parc Barbieux (ou de Barbieux) est reconnu comme l’un des plus beaux parcs urbains de France. Né de l’abandon dans la seconde moitié du XIXème siècle d’un projet de canal souterrain, leParc Barbieux est un véritable jardin à l’anglaise d’une superficie de 34 hectares. Cet écrin de verdure remarquable propose une diversité naturelle hors du commun. Outre ses 60 essences d’arbres et ses plans d’eau qui sont autant d’invitations à la faune, le parc offre un magnifique parcours de promenade. Affectueusement renommé « Le Beau Jardin » par les roubaisiens, ce site classé a reçu le label Jardin Remarquable.

Parc Barbieux

Le long du Grand Boulevard – Roubaix

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc de la Citadelle – Lille

Le Parc de la Citadelle avec ses 110 hectares constitue le plus vaste espace vert de Lille.

Il se compose de plusieurs espaces :

– le Bois de Boulogne avec ses boucles et parcours bien-être. Des équipements pour renforcement musculaire et étirements sont à disposition du grand public.

– la Citadelle de Vauban, fortification édifiée par Vauban entre 1667 et 1670, encore occupée par l’armée.

– le Zoo de Lille accueille une centaine d’espèces animales différentes.

– le parc d’attractions Cita-Parc

– le parc d’accrobranche Accro-Lille

Parc de la Citadelle – Lille

Pont de la Citadelle / Pont du Ramponneau / Passerelle Napoléon / Pont du Petit Paradis…

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre



Parc des Ansereuilles – Wavrin

Le site des Ansereuilles vous offre ses 110 hectares de paysages changeants, modelés par des siècles de travail agricole. De la majestueuse grande allée aux sentiers plus discrets qui serpentent à travers bois et marais, les possibilités de parcours sont nombreuses. Ils vous emmèneront à la rencontre de l’aigrette, du saule têtard et même des vaches en pâturage au bord de la Tortue, petit cours d’eau qui arrose cette partie du Parc.

Parc des Ansereuilles

A proximité de la rue Salengro – Wavrin

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Près du Hem – Armentières

De l’incontournable parcours des Vanupieds au marais des contrebandiers, de la plage et sa baignade surveillée en passant par la réserve ornithologique : autant d’occasions de passer de bons moments en famille. Bon à savoir aussi : au centre nautique, découvrez aussi l’école de voile, régulièrement classée première de France sur plan d’eau intérieur par la FFV (Fédération Française de Voile).

Les Près du Hem

7 avenue Marc Sangnier – Armentières

Tarifs : à partir de 5€

Horaires d’ouverture : voir sur la page des Près du Hem

Page des Près du Hem

Parc du Héron – Villeneuve d’Ascq

Le Parc du Héron constitue une transition unique entre le milieu urbain et le site agricole préservé, il compte 110 hectares d’eau et d’espaces verts. Il abrite la colline des Marchenelles, la Fôret des Anges, ainsi qu’une réserve naturelle offrant une diversité ornitholigique riche de 200 espèces d’oiseaux

L’est du parc a été classé Réserve naturelle régionale, le 17 novembre 1995. L’objectif de ce classement est double : préserver un site remarquable situé en plein cœur de la métropole lilloise et offrir aux promeneurs des outils pédagogiques pour la découverte de cet espace naturel. Des aménagements ont ainsi été réalisés pour permettre de mieux appréhender les différents milieux de vie et leurs habitants : plantes, oiseaux, insectes.

Face à la Réserve naturelle régionale se trouve la Forêt des Anges. L’Espace Naturel Lille Métropole et l’association « Vaincre les Maladies Lysosomales » ont planté des arbres en souvenir d’enfants disparus. Cette association de parents d’enfants et d’adultes atteints de maladies génétiques rares aide les familles ainsi que la recherche scientifique et médicale.

Le Parc du Héron

A proximité de la rue du 8 mai 1945 – Villeneuve d’Ascq

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : accès libre

Parc du Château de Robersart – Wambrechies

Cheminements, espace détente, aire de jeux, fontaine, étangs, arboretum évolutif, des milieux naturels des quatre coins du monde reconstitués, jardin rond… pour une balade ou un pique-nique, en plein centre-ville de Wambrechies ! Racheté par la ville en 1962 et repensé en 2015, le parc du château, d’une taille de 9 hectares, vaut le déplacement.

Le Parc du Château

Avenue de Robersart, Rue Obert, Chemin du Petit Paradis

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : 8h à 21h (juillet & août)

Zoo et Fermes Pédagogiques

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin – Lille

Juste derrière le Casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet – Lille

Tarif : gratuit

Créneaux horaires / jour : du mardi au dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

L’entrée se fera sur réservation (par mail) pour 25 personnes maximum >>> fermelille@mairie-lille.fr

Tél : 03 20 55 16 12

Ferme Pédagogique du Parc du Lion d’Or – Wattrelos

La Ferme Pédagogique du Parc du Lion permet de découvrir la vie à la campagne et vous invite à aller à la rencontre de ses nombreux animaux. Vous pourrez également profiter du parc pour vous promener, pique-niquer ou jouer avec les enfants.

Ferme Pédagogique du Parc du Lion d’Or

Rue Jean Castel – Wattrelos

Tarif : gratuit

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30; le dimanche de 8h à 12h. Et le dimanche selon la météo.

Zoo de Lille

A 10 minutes à pied du cœur de la ville de Lille, le Zoo de Lille présente une centaine espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure du panda roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Zoo / Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 10€ +1,50€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8€ / adulte = 14€ / famille (2 adultes + 3 enfants) = 36€

Billetterie en ligne >>> cliquez ici !!!

