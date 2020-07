Du 03 juillet au 30 août 2020, L’Échappée Bière, Culture B et Lille Grand Palais organisent une grande exposition sur la bière. Au programme, un circuit de découverte de 5000 ans d’histoire de la bière, articulé autour d’espaces d’expositions, d’expériences ludiques et immersives, d’ateliers sensoriels, de dégustations et d’un programme d’animations durant tout l’été.

Bière Expérience

« Bière Expérience » propose un circuit de découverte de 5000 ans d’histoire de la bière, depuis l’Antiquité (Mésopotamie, Égypte et Gaule), le Moyen-âge (apparition du houblon dans la bière, rôle clé des abbayes), la révolution technique du XIXème siècle (maîtrise des levures par Pasteur, découverte du froid industriel, apparition des brasseries industrielles…), le XXIème siècle (révolution des micro-brasseries, apparition de styles nouveaux, le marketing & l’importance de l’image dans la bière) et ouvre une porte sur ce que sera la bière demain (question du recyclage et réemploi, tourisme brassicole…).

Une houblonnière grandeur nature, un jacuzzi aux huiles essentielles de houblon, un programme d’animations sur tout l’été…

L’exposition montre comment, au fil de cette histoire, la région et sa capitale, Lille, se sont imposés comme un territoire brassicole incontournable. Ce parcours et cette narration s’expriment et s’articulent autour d’espaces d’expositions, d’expériences ludiques et immersives, d’ateliers sensoriels et de dégustation, parmi lesquels :

– la reconstitution d’une houblonnière grandeur nature (100m² sur 7 m de haut) & de rangées d’orge de brasserie;

– la reproduction et la dégustation de cervoise et bière antique (sikaru);

– l’exposition d’œuvres d’art & street art en lien avec la bière (peintures à la bière de Karen Eland, fresque en graff du collectif Ren’Art, expo photo de brasseries régionales par l’Association Portraits de Territoire…);

– la reconstitution d’un labo et d’une brasserie fin XIXème-début XXème, et d’une brasserie contemporaine avec atelier de concassage du malt;

– l’installation d’un jacuzzi aux huiles essentielles de houblon (prévoir maillot et serviette de bain !);

– l’érection d’un beer wall géant;

– la projections de nombreux films d’archives;

– un Escape Game brassicole;

– l’exposition de nombreux objets, affiches, véhicules de brasseries et matériels anciens de grande valeur patrimoniale;

– des ateliers olfactifs;

– un parcours destiné aux enfants.

Le parcours de visite se clôture évidemment par une dégustation sur l’espace bar géré par les équipes de La Capsule, bar à bières artisanales incontournable à Lille, ainsi que par une boutique mettant en avant les bières de la région et de la métropole, des t-shirt du Gallodrome ou encore des ouvrages dédiées à la thématique brassicole.

Enfin, Bière Expérience transformera Lille Grand Palais en un véritable lieu de vie et de rendez-vous tout au long de l’été à travers un programme événementiel et des soirées thématiques (semaine spéciale pour la Fête Nationale belge, nocturnes,..).

Les objectifs de cet événement sont multiples :

– mettre en place un équipement touristique éphémère ambitieux et pertinent en sortie de crise;

– mettre en valeur un produit régional identitaire pour les locaux et les touristes;

– proposer un outil pédagogique sur le produit bière et son patrimoine;

– fédérer la filière brassicole régionale au sein d’une opération commune.

– « Bière Expérience » pourra aussi constituer une étude grandeur nature en vue de la mise en place, à l’avenir, d’une Cité de la Bière plus pérenne.

L’événement est le fruit d’une coproduction entre L’Échappée Bière, à l’origine du projet, Culture B et Lille Grand Palais. Il a reçu le soutien financier de la Métropole Européenne de Lille (MEL), de la Région Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Nord et de la société Lessafre-Fermentis, ainsi que le soutien de l’agence d’attractivité Hello Lille.

De nombreux acteurs de la filière ont également apporté une aide en nature indispensable, parmi lesquels le fabricant de matériel Coenco, Malteurop, Brasseurs de France et les brasseries Castelain, Choulette ou encore Motte-Cordonnier.

Infos pratiques

Horaires et visites guidées

Fermé le lundi

Mardi, Mercredi et dimanche : 11h à 19h / Visites guidées : 11h, 15h et 17h

Jeudi, Vendredi, Samedi : 11h à 21h / Visites guidées : 11h, 15h et 18h30

Tous les jours à 12h30 > Le lunch du brasseur : Visite guidée 45mn + 1 bière et un croque-monsieur

Tarifs

Entrée + 1 bière : 8€ en ligne / 10€ sur place / gratuit pour les moins de 12 ans, tarifs réduits consultables sur la page de l’événement

Visites guidées : 16€

Lunch Brasseur : 16€

Bière Expérience

Lille Grand Palais – 1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Page Facebook de Bière Expérience

Source & image : DR – © L’Échappée Bière