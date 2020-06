Le Théâtre « Le P’tit Jacques » rouvre ses portes à partir de ce mercredi 01 juillet 2020

A partir du mercredi 01 juillet 2020 à 15h30, Jacques de Lille, héros du Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques situé au cœur du Jardin Vauban, est de retour ! A l’affiche, pas moins de 12 histoires rocambolesques et drôles.

Les Histoires

Le Rendez-vous des Pirates – A partir de 4 ans

Cette fois-ci, c’est Tantine qui ouvre sa taverne. Elle a imaginé un lieu inspiré des pirates.Et pour pouvoir servir tout le monde, Elle a besoin de serveurs ou de serveuses. Commence alors le recrutement des candidats pour le service et le perroquet Gédéon sera bien de la partie. Attention, chez Tantine, il y a toujours un trésor dans l’assiette…

Représentations : mercredi 01 juillet à 15h30 / mercredi 29 juillet à 15h30 / mercredi 02 septembre à 15h30 / mercredi 07 octobre à 15h30 / dimanche 11 octobre à 16h

Le Bal Costumé – A partir de 3 ans

Ce soir pour la fête du Château de Chèvreville aura lieu un bal costumé. Mais avant cela, une chasse au trésor est organisée dans le jardin. Pour y participer, Jacques et tous ses amis doivent être déguisés. Une liste d’objets à trouver a été rédigée. Le premier qui rapportera trois de ces objets gagnera un coffre avec des pièces d’or ! Une belle après-midi d’amusement au programme pour tout ce petit monde dont le va et vient dans le jardin attirera les animaux curieux du château.

Représentations : dimanche 05 juillet 2020 à 16h / vendredi 07 août 2020 à 15h30 / dimanche 30 août 2020 à 16h

Cap’tain Jacques – A partir de 3 ans

Le p’tit Jacques a décidé de remettre en état un vieux bateau de pêche. En plein travaux dans le hangar, il reçoit la visite de Tantine, venue l’encourager. D’autres visiteurs moins recommandables viendront également y jeter un oeil…

Représentations : mercredi 08 juillet à 15h30 / samedi 19 septembre à 16h / dimanche 20 septembre à 16h / mercredi 21 octobre à 15h30

Le Morceau de la Lune – A partir de 3 ans

Un voyage à New York, une visite de la Nasa, les représentants du village de Jacques sont accueillis par le cousin Nelson. Il les conduit devant le morceau de Lune…

Représentations : vendredi 10 juillet à 15h30 / dimanche 12 juillet à 16h / dimanche 09 août à 16h / vendredi 28 août à 15h30

Cache-cache en Forêt – A partir de 3 ans

Il y a de la poudre magique dans la forêt et Spoky est prêt pour les bêtises. Alors, c’es encore Zébuline qu’on appelle à la rescousse…

Représentations : mercredi 15 juillet à 15h30 / dimanche 16 août à 16h / mercredi 09 septembre à 15h30 / mercredi 30 septembre à 15h30

Jacques à la Montagne – A partir de 3 ans

Un petit séjour à la montagne pour Jacques. Avec ses jeunes amis, ils sont arrivés en autobus. Ils participent tous à un concours photographique. C’est à celui qui rapportera le meilleur cliché. C’est également l’occasion de découvrir les animaux des sommets. Mais les rivalités entre participants vont apparaître…

Représentations : vendredi 17 juillet à 15h30 / mercredi 16 septembre 2020 à 15h30 / dimanche 04 octobre à 16h

Jacque s et les Trois Petits Cochons – A partir de 2 ans

Les trois petits cochons, on connaît bien leur histoire… alors pour changer, ils ont décidé de tenter leur chance au soleil. Ils construisent ainsi leurs cabanes en bord de mer, sur une île exotique habitée par des Vahinés. On y rencontrera toutes sortes d’animaux, des toucans, des koalas, des perruches … et aïe, aïe, aïe, un tigre qui se prend pour le loup !

Représentations : dimanche 19 juillet à 16h / mercredi 26 août à 15h30 / mercredi 14 octobre à 15h30

Du Théâtre à Chèvreville – A partir de 4 ans

On va monter une pièce de théâtre à Chèvreville. Jacques jouera l’un des rôles et Miss Pigskin organise le casting de la pièce pour distribuer les personnages. Trop de candidats alors tout le monde ne sera de l’aventure. Voilà donc des jalousies qui apparaissent déjà.

Représentations : mercredi 22 juillet à 15h30 / mercredi 19 août à 15h30 / vendredi 21 août à 15h30 / mercredi 23 septembre à 15h30 / dimanche 18 octobre à 16h

La Bonne Pêche – A partir de 3 ans

C’est tout près d’un petit ruisseau que Jacques a rendez-vous pour une partie de pêche. Quelques poissons sont déjà dans le seau mais celui-ci vient à disparaître. Qui a bien pu les traîner dans les parages ?

Représentations : vendredi 24 juillet à 15h30 / dimanche 26 juillet à 16h / mercredi 12 août à 15h30 / dimanche 27 septembre à 16h

Drôle de Lapin – A partir de 3 ans

Ça va bouger chez Tante Rosa ! Jeux de cache-cache pour Jacques et ses cousins-cousines sous les yeux de Mr Bigoudi venu les garder.

Représentations : vendredi 31 juillet à 15h30 / dimanche 23 août à 16h / dimanche 13 septembre à 16h

Intrigue au Château – A partir de 3 ans

Passages secrets, armures et cadres d’époque, c’est une visite bien mouvementée de la galerie des portraits qui va avoir lieu. Mais, n’ayez pas peur, les fantômes ça n’existe pas, tout le monde le sait…

Représentations : dimanche 02 août à 16h / mercredi 05 août à 15h30

Il va y avoir du Sport – A partir de 3 ans

Événement sportif à Chèvreville. Les vestiaires de la salle de sport se remplissent et Lola se prépare à la formation d’une équipe de pom pom boys. Il y a des volontaires et des moins volontaires mais tous seront engagés dans une belle partie de fous rires…

Représentations : vendredi 14 août à 15h30

Journées Européennes du Patrimoine 2020

Deux journées gratuites d’animations et de spectacles vous sont offertes samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 :

Ouverture des portes dès 15h

Accueil avec Chevrotte et Mademoiselle Fanfreluche

Animation du Géant P’tit Jacques le samedi

Ambiance Orgue de Barbarie le dimanche

Stand de jeux pour les enfants

Visite du théâtre et de ses coulisses

Spectacle : « Cap’tain Jacques ». Sur réservation , dans la limite des places disponibles.

Infos Pratiques

Tarifs :5,30€ / 4,40€ (réduit)

Horaires :

– période scolaire : mercredi : 15h30 / dimanche : 16h

– vacances de juillet-août : mercredi & vendredi : 15h30 / dimanche : 16h

Site internet du Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »

Page Facebook Le P’tit Jacques pour suivre toute l’actualité du théâtre



Source et image : DR / © Le Théâtre de Marionnettes Le P’tit Jacques