Team Break Lille propose un Escape Game Fort Boyard !

L’Escape Game Lillois Team Break est rouvert depuis plus d’un mois ! Une occasion pour l’agence de relancer sa toute dernière nouveauté coproduite avec France TV : l’Escape Game Fort Boyard !

En plus de répondre aux énigmes du Père Fouras, les clients pourront (re)découvrir les missions immersives phares de l’enseigne :

enquêter sur des meurtres survenus dans un hôtel hanté,

combattre les zombies,

s’échapper d’une prison.



Escape Game Fort Boyard



Afin de proposer une expérience inédite et propre à l’univers de Fort Boyard, Team Break s’est associé à ALP Productions & France TV pour proposer cet escape game de 60 minutes où les participants sont plongés au cœur des salles les plus emblématiques du Fort !

La Mission

Le célèbre gardien du fort, le Père Fouras, découvre le plan machiavélique du vilain dictateur Pedro qui projette de voler le trésor du Fort Boyard. Il convoque donc les meilleurs agents Team Break afin de mettre en lieu sûr le trésor mais plusieurs épreuves devront être surmontées afin de mener à bien cette délicate opération. Ainsi, les agents devront réunir un maximum de clés et d’indices afin de pouvoir pénétrer dans la salle du trésor en moins de 60 minutes !

Les règles sanitaires

Révision de l’accueil :

– les tables et chaises, ainsi que lieu de stagnation sont condamnés.

– des marquages au sol sont installés pour respecter la distanciation.

– les sessions seront lancées à des heures différentes afin d’éviter tout croisement d’équipe.

– l’entrée et la sortie des équipes sont dans la mesure du possible différentes.

Salles de jeux allégées et nettoyées :

– chaque salle de jeu est nettoyée entre chaque session par un Agent Team Break.

– afin d’éviter au maximum les risques de propagations les salles sont allégées des objets inutiles.

– Aération régulière des espaces

Obligation clients :

– les clients sont accueillis en dehors de l’établissement, devant l’agence et doivent attendre que leur équipe soit au complet afin d’entrer dans le QG.

– aucun groupe ne doit « stagner » dans l’enceinte de l’établissement.

– il est obligatoire pour tout client qui entre dans l’agence et surtout ceux qui entrent dans les salles, de se laver les mains ou de les passer au gel hydroalcoolique.

– le port du masque est obligatoire pour tout client et ce durant tout son temps de présence au sein de l’agence.

À propos de Team Break

Fondé en août 2014 par Pierre-Henri Londner et Elisa Elbaz, Team Break est le leader français du « Live Escape Game ». Présent dans 13 villes, Team Break propose de nombreuses thématiques de salles d’escape game (dont la célèbre licence, Fort Boyard), mais développe aussi des missions digitales, des jeux en réalité augmentée, des activités en extérieur (chasse au trésor notamment), et le dernier né en 2020 : la Heroes Academy, premier Action Game de France.

Depuis 2015, Team Break étend son expertise et développe des expériences immersives sur mesures pour des entreprises, marques, et lieux historiques.

Team Break produit notamment des dispositifs immersifs uniques pouvant aller de 10 à 5000 participants. Parmi eux, « L’enquête du M » avec la RATP (Grand Prix Heavent 2017 Catégorie

Meilleure Animation), les « Secrets de Mogador » (mélange de théâtre immersif et d’escape game), et les concepts Inside (Inside PSG, Inside Opéra) qui ont réunis à eux deux plus de 300 000

participants.

À propos de Fort Boyard

Fort Boyard est la marque d’une émission devenue culte. En 2020, on compte pas moins de 34 pays qui tournent sur le Fort où 28 langues différentes sont parlées. Trente Père Fouras existent à travers le monde ! Chaque année, des esprits inventifs créent de nouvelles épreuves et cellules : une des raisons de la pérennité du succès de Fort Boyard – la capacité à se renouveler et se réinventer, chaque année et depuis 30 ans !

Infos pratique

Team Break Lille

7, rue du Palais Rihour

Jours et horaires d’ouverture : lundi au dimanche de 9h30 à 23h30

Dès 8 ans, enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte (mode enfants disponible sur demande)

Durée totale de la mission : 60 minutes.

Site internet de Team Break

