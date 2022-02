[lille3000 – UTOPIA] Les Événements (Lille, MEL, Région) à partir du 14 mai 2022

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la région et son dynamisme culturel. Depuis 2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques : Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019). Utopia, la 6ème édition thématique de lille3000, se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022 dans la Métropole Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région Hauts-de-France.

Utopia se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022. Cette nouvelle édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son environnement.

Utopia sera jalonnée d’événements, de rencontres inédites, d’expériences nouvelles et de créations, au croisement de l’art et de la science, pour donner conscience de la complexité du monde et de sa force poétique, par-delà les visions catastrophiques du changement climatique. Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées pédestres qui permettront au public de découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent méconnus de Lille et de la région.

Événements & Fêtes

Comme pour les éditions précédentes, Utopia sera l’occasion de mettre en avant les temps forts des communes de la métropole : les Dimanches du Baroeul, Hem en Fête, les Dimanches au bord de l’eau à Lambersart, Tourcoing plage, la Fête des Nieulles à Armentières, Rendez-vous au Canal à Roubaix, la Fête de l’arbre à Sequedin, Halluin plage, la semaine de la nature à Loos, la Fête du village à Beaucamps-Ligny,…

Événements dans la Région Hauts-de-France

À l’occasion d’Utopia, lille3000 s’associe à de nombreux équipements culturels et festivals emblématiques de la Région Hauts-de-France pour produire des événements pluridisciplinaires qui mêleront expositions, Caps, installations plastiques et paysagères, expérimentations, performances et concerts.

Lors de ces événements, les habitants sont invités à se déplacer dans la nature, en train, à vélo ou à pied, à la poursuite des utopies. Ils seront invités à (re)découvrir de nombreux espaces verts, des endroits insolites et des sites remarquables de la région, à travers des chocs esthétiques, entre les villes et la campagne, à Amiens dans le cadre des Hortillonnages, au Louvre-Lens, au Festival des Forêts de Compiègne, dans la Forêt de Mormal, sur le littoral, dans les Flandres, sur les plages de Dunkerque ou dans les dunes… Ces Caps seront aussi rythmés par une série de concerts autour des 3 créations musicales créées spécialement pour Utopia.

Avec notamment : Art & Jardins I Hauts-de-France dans les Hortillonnages d’Amiens, Le Vivat d’Armentières et le Bateau Feu de Dunkerque avec un parcours dans les Flandres « Les Flandroyantes », Le Festival des Forêts à Compiègne, Le Louvre-Lens, Culture Commune & la Mission Bassin Minier, Le Familistère de Guise & La Chambre d’Eau à Le Favril, Les Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries, Le Festival Bonne Aventure à Dunkerque, La Biennale Là-Haut à Saint-Omer…

Et aussi dans l’Eurométropole

lille3000 s’associe avec les structures et équipements transfrontaliers, à Tournai et dans la région de Courtrai, pour proposer événements pluridisciplinaires, expositions, installations plastiques, randonnées à pieds, en vélo ou encore concerts !

Avec notamment : Le Parc bleu de l’Eurométropole, Bolwerk à Courtrai, Le musée des Beaux-Arts de Tournai, La Triennale Intersections à Tournai, La Caravane vanne, La Petite Fabriek…

Avec les formations musicales, établissements d’enseignement artistique et établissements scolaires de : Abbeville, Aire-sur-la-Lys, Allouagne, Anizy Le Grand, Ardres, Arques, Arras, Audruicq, Béthune, Bichancourt, Boulogne sur Mer, Boves, Burbure, Calais, Chauny, Clermont, Courrières, Creil, Croisilles, Cuinchy, Desvres, Epehy (Roisel), Festubert, Fruges, Gonnehem, Grand Roye, Ham, La Chaussée Chauny, Labeuvrière, Lapugnoy, Laventie, Le Portel, Marquion , Mazingarbe, Méricourt, Meurchin, Montataire, Montigny-en-Gohelle, Oignies, Péronne, Rouvroy, Sains en Gohelle, Saint Laurent Blangy, Saint Leu d’Esserent, Saint Omer, Samer, Verneuil en Halatte, Viry-Noureuil, Zutkerque, Flixecourt.

Événements dans la Métropole Européenne de Lille

Utopia sera l’occasion de mettre en valeur ce qui fait la richesse des villes de la métropole. En partenariat avec les artistes et les collectifs métropolitains, les fêtes communales et traditionnelles des villes prendront une couleur exceptionnelle. Ces fêtes seront également l’occasion pour les communes de faire défiler ou exposer leurs Minitos et Nanitos itinérants.

Avec notamment :

Deûle et Lys en fête

La Folle Aventure, Armentières

La fête des Nieulles, Armentières

Hem en fête, Hem

Expériences urbaines, Roubaix

La Nuit des Arts, Roubaix

Rendez-Vous au Canal, Roubaix

Tourcoing plage, Tourcoing

Les Dimanches au bord de l’eau, Lambersart

Fête du Printemps, Bondues

Les Dimanches du Baroeul, Mons-en-Baroeul

Fête des deux villes, Lannoy & Lys-lez-Lannoy

Fête de la tulipe, Bousbecque

Fête de l’arbre, Sequedin

Halluin plage, Halluin

Fête de la rentrée, Haubourdin

Semaine de la nature, Loos

Fête du village, Beaucamps-ligny

Les Halliennales, Hallennes-lez-Haubourdin

Fête du village, Capinghem

Braderie, Illies

Fête du village, Escobecques…

Comme à chaque grande édition, lille3000 prend à cœur de fédérer l’ensemble des partenaires de la métropole autour de la thématique mise à l’honneur. Utopia sera l’occasion pour de nombreux partenaires de se retrouver notamment autour des fêtes populaires et des Caps qui prendront place dans les villes.

Avec : Ballet du Nord / CCN & Vous, le Prato, cie du Tire-Laine, Métalu A Chahuter, le Théâtre du Prisme, les Forces Majeures, Rosa Bonheur, Transport Culturel Fluvial, Les Blouses Bleues, La Vache Bleue, La Roulotte Ruche, l’Oiseau Mouche, cie Protéo, La Manivelle, cie Voulez-Vous, Le Vent du Riatt, le Collectif de la Girafe, cie Joker, la Générale d’Imaginaire, Sens Ascensionnels, cie A tort et à travers, In Illo Tempore, Le Cirque du Bout du Monde, cie On/Off, le Fil et la Guinde, Détournoyment…

Spectacles & Événements

Opéra de Lille – 06 au 22 mai 2022

Le songe d’une nuit d’été de Benjamin Britten

Direction musicale : Guillaume Tourniaire

Mise en scène : Laurent Pelly

D’étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d’Athènes, et différents mondes y vivent sans se croiser. Les Amants ne savent pas que les Rustiques existent. Ni les Rustiques ni les Amants ne savent qu’ils sont entourés des fées. Et seul l’ingénieux Puck peut voyager d’un monde à l’autre. Illogique, direz-vous? Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un songe! Mais qu’on se rassure: tout l’art de Shakespeare, magistralement adapté par Benjamin Britten, est de transformer cette

confusion en une féérique comédie des amours.

Orchestre National de Lille – 10 septembre 2022

Water-Music

Georg Friedrich Haendel

Concert sur l’eau à la Citadelle de Lille

Un concert-croisière de Water Music sur barge mobile sur la Deûle, par les musiciens de l’Orchestre National de Lille dirigés par le chef néerlandais Jan Willem de Vriend.

Et aussi : Lille Piano(s) Festival.

Théâtre du Nord, Lille – septembre 2022

Balade sauvage

Le Botaniste Thomas Ferrand invite à une promenade à la découverte de plantes sauvages comestibles, nichées dans les espaces verts ou délaissés.

Et aussi : un travail avec la nouvelle promotion des étudiants de l’École du Nord.

Le Grand Bleu – 05 au 28 mai 2022

Coda – Cie E.V.E.R – Jeudi 05 & vendredi 06 mai 2022

Coproduction du Grand Bleu.

Concert augmenté – Création – Dès 14 ans

Face au constat d’une catastrophe planétaire annoncée et de l’inertie des responsables de tous ordres, Camille Rocailleux, artiste associé du Grand Bleu, porte sur scène, avec ce concert augmenté, les révoltes et les enjeux d’un monde contraint à changer.

L’eau douce – Mercredi 18 & samedi 21 mai 2022

Association Na / Compagnie Pernette

Danse – Dès 3 ans

Autour d’un petit bassin, une danseuse évoque par son mouvement les états de l’eau et embrasse ses secrets, depuis les légendes enchanteresses jusqu’aux évocations les plus inquiétantes.

Bal des abysses – Association Na / Compagnie Pernette – Samedi 21 mai 2022

Bal participatif – Dès 6 ans

La Cie Pernette vous propose un moment de danse collective, qui s’inspire des bals musettes et des bals des années 80, où tous les styles musicaux sont joués, des airs de valse au tango, en passant par le rock et le jerk. Ce moment ludique et festif à partager en famille permettra à tous d’apprécier la danse et de s’affranchir de ses peurs !

Le chant de l’eau & Waters / Cie On Off

Hydrothérapie ludique, musicale et sensorielle – Dès 6 ans

Le chant de l’eau – Dimanche 22 mai 2022

Les yeux bandés, confortablement installé dans un transat, chacun pourra se laisser bercer par les chants aqua-thérapeutiques et autres fréquences sonores régénérantes.

Waters – Dimanche 22 mai 2022

Dans une ambiance joyeuse, les Lucy Martin, éminentes chercheuses en médecine quantique et vibratoire, invitent le public à un périple autour de l’eau mêlant promenade sonore, relaxation acoustique et rafraîchissement des pieds.

« C’est quoi demain ? » – Samedi 21 & dimanche 22 mai 2022

Commande d’écriture à quatre auteurs contemporains pour l’enfance et la jeunesse.

Création – Tout public

Le Grand Bleu a passé une commande d’écriture de trois textes pour l’enfance à Sylvain Levey, artiste associé du Grand Bleu, Catherine Verlaguet et Fabrice Melquiot, et d’un texte à destination des adolescents à Samira El Ayachi. À partir de ces textes, des metteurs en scène des Hauts-de-France concevront des formes artistiques légères, qui se joueront dans le cadre d’Utopia et que vous pourrez retrouver sur tout le territoire régional : au Grand Bleu, mais aussi au sein

de classes, de centres de loisirs, de médiathèques ou même en extérieur.

Bunker – Collectif la cavale – Samedi 28 mai 2022

Coproduction du Grand Bleu.

Théâtre documentaire participatif – Création – Dès 12 ans.

Au travers d’un dispositif original, le collectif la cavale donne la parole à la jeunesse dans une création territoriale, documentaire et participative. Un projet participatif initié par Le Grand Bleu – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance et Jeunesse à Lille en collaboration avec Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque, La Manekine

– Scène Intermédiaire des Hauts-de-France à Pont-Sainte-Maxence et La Faïencerie – Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire à Creil.

Latitudes Contemporaines – Juin 2022

20ème édition du Festival Latitudes Contemporaines

Cette année, la programmation sillonnera les questions d’urgence écologique : faite de projets artistiques pointus et éclectiques, internationaux et engagés, elle cherchera à inventer d’autres façons d’habiter un environnement malmené, à remettre du sauvage dans le culturel, à parler de résistances… Spectacles, concerts, débats d’idées, déambulations performatives chez nos partenaires culturels aussi bien que dans des lieux inattendus, cette édition s’annonce éclectique, festive, et plus vivante que jamais !

Le Grand Sud, Lille

Terres Rares – 23 & 24 septembre 2022

Cyber opéra de Eolie Songe

Thierry Poquet et la compagnie Eolie Songe proposent avec ce cyber opéra une réflexion tragi-comique sur l’intelligence humaine et la mémoire artificielle, sur la crise écologique actuelle et les relations que les humains entretiennent avec le Vivant.

Terres rares revisite le mythe de Prométhée en mettant en tension deux pôles : d’un côté la fascination envers les outils de plus en plus performants que nous offre la technologie ; de l’autre, la prise de conscience que la Terre, Gaïa, commence à s’ébrouer sous nos manipulations irrespectueuses.

Ce cyber opéra réunit un trio de comédiens-chanteurs, un cyborg acrobate, un quatuor de musiciens, des entités robotiques et des formes immatérielles. Il s’inspire des dernières recherches en interaction humain/machine où les machines augmentent la réalité, nous permettant, peut-être, d’enrichir notre rapport au monde.

Par Eolie Songe, ensemble LINKS et Hoomano.

Fraternité, Conte fantastique – 11 au 13 mai 2022

De Caroline Guiela Nguyen.

Dans sa pièce précédente (SAIGON), Caroline Guiela Nguyen entrelaçait des histoires entre le Vietnam et la France, mais aussi le passé et le présent. Cette fois, elle regarde vers le futur, en imaginant une épopée fantastique à contre-courant d’un discours dystopique, où, suite à une catastrophe, les êtres humains s’interrogent : quelle place accordée dans notre société à celles et ceux qui en ont disparu ?

Par La rose des vents, Villeneuve d’Ascq

Les Fenêtres Qui Parlent – Du Vivant ! – 07 mai au 05 juin 2022

Lille & Métropole Européenne de Lille

« Les fenêtres qui parlent », action menée collectivement depuis 2002, est un moment emblématique représentatif de la philosophie du réseau. Avec la complicité des habitants, les artistes se prêtent au jeu de la confrontation de leurs oeuvres au regard des passants.

Chaque week-end, les associations, artistes et habitants de plus de 25 quartiers vous convient à partager des moments insolites et conviviaux à l’occasion de nombreux rendez-vous répartis sur 15 communes de la métropole lilloise.

Des fenêtres Utopia, telles des installations graphiques animées d’arts vivants, inviteront chacun à réinvestir la rue et célébrer notre rapport à la nature, à travers un environnement immédiat bouleversé et sublimé.

Biennale de la cartographie – 01 au 04 juin 2022

Lille

Les nouvelles relations entre l’humain et la nature

Par les associations Interphaz et VivaCitéS Hauts-de-France et l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole.

Art, science et technique, la cartographie désigne un processus de conception et de réalisation afin de représenter des phénomènes variés incluant les relations de l’Humain et de la Nature. Que ce soit pour se déplacer, se situer, analyser, observer ou élaborer des stratégies, les cartes sont le reflet de notre société contemporaine et le miroir de la gouvernance de nos sociétés.

Les week-ends Utopia à la Gare Saint Sauveur, Lille – Dès le printemps 2022

La Gare Saint Sauveur célébrera elle aussi les utopies ! Chaque week-end, lille3000 et la Ville de Lille, en partenariat avec de nombreuses associations de la métropole lilloise, proposeront une série d’événements pour toute la famille. Au programme : expositions, concerts, spectacles, cinéma jeune public… Sans oublier les ateliers de la Ferme urbaine pour petits et grands, le Cours St-So (SPL Euralille), le Bazaar St-So tout à côté et l’incontournable Bistrot de St So.

Spectacles & événements : et aussi

Avec : Les Maisons Folies Wazemmes & Moulins, Le Flow, Le Prato, Mange Lille !, l’Aéronef, Le 188, La Cave aux Poètes…

Et aussi dans l’Eurométropole

Bolwerk : Oasis – 10 & 11 septembre 2022

Courtrai (B)

Bolwerk est un tiers-lieu à Courtrai situé au bord du canal Bossuit-Courtrai. Ce collectif artistique transforme une ancienne usine textile en un lieu de travail créatif et public unique. Pour lille3000, ils installent leur concept : un cadre paradisiaque pour petits et grands.

Le Parc Bleu en fête – 20 au 22 mai 2022

Lille, Courtrai, Tournai

Le Parc Bleu : l’espace transfrontalier continu de l’Eurométropole Lille – Courtrai – Tournai qui relie les citoyens entre eux et à la nature avec l’eau comme trait commun. Ce sont 5440 km de cours d’eau dont 300 km de voies navigables, des espaces verts et bleus de proximité.C’est un territoire accessible à pied, à vélo ou en bateau, sans frontières ni obstacles. Ce sont 4 organisations (L’Aéronef de Lille, La Petite Fabriek de Tournai, Wilde Westen & Bolwerk de Courtrai) qui mettront en avant ce Parc Bleu via un programma festif : Concerts, workshop, expo, balade BlueWalks, marché, local food. De nombreuses associations locales participeront au programme.

La Caravane Vanne – Lille, Courtrai, Tournai

La Caravane Vanne, c’est une ballade cyclotouristique festive, populaire et récréative avec à la clé la célébration de l’amitié transfrontalière franco-belge, le tout en musique bien sûr !

Avec Flonflons (Wazemmes l’Accordéon) et L’accordéon, moi j’aime.

Cinéma, Conférences & Débats

Nature, architecture, économie solidaire, réflexion, philosophie, littérature, bibliographie, enjeux écologiques… En partenariat avec de nombreux acteurs régionaux ou nationaux, débats et rencontres rythmeront cette nouvelle édition de lille3000, notamment autour des thématiques abordées dans les expositions dont Citéphilo, les bibliothèques et les médiathèques, mais aussi l’Université de Lille, l’Université Catholique de Lille, Le Fresnoy, lille design, le Furet du Nord qui entameront une série de débats et discussions sur la question de la nature et de la place de l’homme dans le vivant.

Cinéma – 14 mai au 02 octobre 2022

Le Majestic, Lille

Le Pont de Arts, Marcq-en-Baroeul

Retrouvez une programmation de films Utopia sous l’angle du patrimoine, des ciné-docs et des invitations de réalisateurs renommés.

Citéphilo

Depuis la première édition de lille3000 en 2006, Citéphilo pose un regard philosophique sur les thèmes retenus par la manifestation culturelle.

Mercredi 18 mai 2022

Nos ancêtres dans les arbres.

Penser l’évolution humaine

Par Claudine Cohen

Modérateur : Sophie Djigo

Musée d’Histoire Naturelle, Lille

Cette année, autour du thème Utopia, entre utopie et enjeux écologiques, Citéphilo proposera une réflexion sur le devenir humain et sur ce que produit l’imaginaire humain dans sa relation aux animaux à travers la littérature.

Et aussi :

Une bête entre les lignes.

Essai zoopoétique

Par Anne Simon

Modérateur : Nicolas Righi

Musée d’Histoire Naturelle, Lille

Bibliothèque Municipale de Lille – mai à septembre 2022

Nature rêvée, Nature vécue

La Bibliothèque municipale de Lille participe pleinement à Utopia. Cette saison démarre par la venue d’auteurs pour une rencontre à la médiathèque centrale, dans le cadre d’une tournée dans les librairies de la métropole.

De mai à septembre, les médiathèques disséminées dans l’ensemble de la ville de Lille programment des ateliers débouchant sur des expositions, encadrés par des artistes (Zak Eazy, Sophie Libbrecht) dans divers domaines artistiques (Photoshop-Graphisme, Land-Art), ainsi qu’une exposition de livres d’artistes (Nathalie Grall) et spectacles (Mémoires d’un arbre). D’ores et déjà, le service du Plan Lecture, qui accompagne l’éducation artistique dans les écoles et les bibliothèques, a démarré sa résidence d’artiste A.R.T.S. avec Mathias Friman et Anne-Sophie Baumann, programmant des rencontres dans les classes et médiathèques avec pour fil conducteur Utopia.

Parmi les propositions notables, une bibliographie de référence sera livrée par le département des collections et le Plan Lecture fin décembre 2021 à destination des personnes ressources (enseignants, animateurs…). Tout au long de la saison, une bibliographie à l’usage du public sera proposée sous forme de feuilleton, avec divers points thématiques. Accessibles sur le site de lille3000 et le site bm-lille.fr, ces bibliographies thématiques, grâce à l’analyse des experts de la documentation que sont les bibliothécaires, seront des « caisses à outils « partagées, utilisables et réutilisables par tous Pour clore cette saison, la bmL proposera une nouvelle rencontre d’auteurs ou un moment festif.

Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains – Juin 2022

La philosophie sur l’herbe

Couvent des Dominicains, Lille

Dans un décor de jardin au sein d’un cloître, dans une ambiance sereine et conviviale, émancipée de tout protocole formel, des philosophes, des théoriciens et historiens de l’art, des anthropologues, des sociologues, des artistes, des chercheurs scientifiques, hommes et femmes, bavardent, mangent et boivent, dialoguent, échangent des idées, s’interpellent, se disputent et, sur le ton très libre de la conversation, posent des questions sérieuses : quel sera le devenir de l’humain ? À quoi ressemblera l’humain qui vient ?

L’événement aura lieu en public (sur inscription). Il sera enregistré et filmé en direct pour une ultérieure restitution.

Conçu par Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly, philosophes, par Olivier Perriquet, responsable de la recherche au Fresnoy, et par Alain Fleischer, directeur du Fresnoy, La philosophie sur l’herbe préfigurera le colloque international intitulé L’humain qui vient, qui se déroulera en novembre 2022 dans le grand amphithéâtre de l’Unesco à Paris.

