[lille3000 – UTOPIA] Les Caps (Lille, MEL, Région) à partir du 14 mai 2022

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la région et son dynamisme culturel. Depuis 2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques : Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019). Utopia, la 6ème édition thématique de lille3000, se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022 dans la Métropole Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région Hauts-de-France.

Utopia se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022. Cette nouvelle édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son environnement.

Utopia sera jalonnée d’événements, de rencontres inédites, d’expériences nouvelles et de créations, au croisement de l’art et de la science, pour donner conscience de la complexité du monde et de sa force poétique, par-delà les visions catastrophiques du changement climatique. Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées pédestres qui permettront au public de découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent méconnus de Lille et de la région.

Zoom Sur … Les CAPS : randonnées artistiques

Imaginés avec de nombreux partenaires de la région, les Caps sont des randonnées festives qui proposent au public à la fois de découvrir des artistes (musiciens comédiens, plasticiens) mais aussi d’explorer des lieux, à la campagne, dans une forêt, sur une plage, dans un parc, dans un quartier…

Il y a d’abord l’objectif de se déplacer ensemble et de découvrir le long d’un parcours, un itinéraire, un paysage méconnu ou inconnu. Enfin, et surtout d’être surpris par des propositions artistiques parsemées sur cette randonnée, le temps d’un week-end ou sur la totalité du Cap, en accompagnant les spectateurs-randonneurs d’un bout à l’autre du trajet.

Ces Caps pourront donner lieu à des expérimentations de liens entre les villes et la campagne ou le littoral, permettant aux habitants, et notamment aux familles, de découvrir des sites remarquables et de se laisser transporter par la nature qui les entoure.

Pour les alimenter, nous pouvons imaginer de combiner plusieurs dispositifs présents dans la programmation d’Utopia : les cabanes, la nuit bioluminescente, les projets participatifs pour les enfants, la sensibilisation à la nature, les projets musicaux, des installations plastiques ou paysagères, des performances…

Les Caps Lillois

Au cœur de la Ville de Lille aussi, la nature et la culture se donnent rendez-vous le long des 4 caps à explorer, avec 4 univers à découvrir marqués par des identités fortes.

Le projet Utopia dans les quartiers avec le Cap « Autour des Remparts » nous invite à redécouvrir les dix quartiers lillois au travers d’une randonnée festive, artistique et surprenante.

Les 3 autres Caps se proposent d’explorer les différentes atmosphères de la ville, avec une ambiance végétale à la Citadelle, minérale et Docks le long de la Deûle à Bois-Blancs et urbaine le long des parcs et musées du centre-ville.

Des compagnies de spectacle vivant proposent au public de trouver une place au sein d’un écosystème riche et foisonnant au cours de ces 4 aventures secrètes.

Au programme : des installations artistiques et des œuvres plastiques remarquables, du spectacle vivant, des moments de convivialité, des jeux de pistes en plein air, des ateliers participatifs…

Une invitation à l’étonnement, avec de la danse et de la musique, des karaokés, des pique-niques géants, une silent party, des activités sportives et de bien-être et d’autres surprises encore.

Cap Docks – Lundi 16 au dimanche 22 mai 2022

Quartier Bois-Blancs : Gare d’eau, Euratechnologies, Bord de Deûle, Esplanade Max Dormoy…

Le Cap Docks nous emmène le long de la Deûle à la rencontre des compagnies de spectacle vivant, les pieds dans l’eau ou sur le pont des péniches du Port de Lille. Arpenter les docks lillois dans la convivialité d’espaces extérieurs éphémères, inspirés de la Belgique et des Pays-Bas voisins, aménagés par les artistes et plasticiens bercés par le passé Docks et minier de la région. Et embarquer dans des canaës-kayaks des clubs sportifs lillois pour découvrir le spectacle du Grand Bleu et de la compagnie On Off.

Cap sur l’Aéronef – Samedi 11 au lundi 13 juin 2022

Cap Forêt – Samedi 09 au lundi 11 septembre 2022

Le Cap Forêt de la Citadelle de Lille, réserve des surprises sportives, musicales et artistiques, à vivre en famille ou entre amis.

Cachés au détour d’un arbre, les acrobates et les sculptures monumentales d’animaux fantastiques vous attendent pour dévoiler les secrets de ce joyau vert situé en plein cœur de la ville où une architecture exceptionnelle et une nature remarquable se côtoient.

Cap Autour des remparts avec 3 week-ends dans les 10 Quartiers lillois :

Vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022

Émulsion dans les quartiers Moulins, Lille-Sud, Faubourg de Béthune, Bois Blancs et Wazemmes

Vendredi 01 au dimanche 03 juillet 2022

Émulsion dans les quartiers Vauban-Esquermes, Vieux-Lille, Lille-Centre, Saint-Maurice Pellevoisin et Fives.

Lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022

Troisième activation autour de la semaine du World Clean up Day, avec les associations écologiques, et des

Journées du Patrimoine.

Inspirée de la Promenade des Remparts, le Cap « Autour des Remparts » court le long des anciennes fortifications de la ville et de ses espaces verts, avec pour volonté de se faire reconnaître en tant que PR (chemins de Promenade et Randonnée ou Petite Randonnée). Parsemée de propositions artistiques variées qui inviteront le public à découvrir à la fois des artistes (musiciens, comédiens, plasticiens) mais aussi des lieux, la randonnée sera une occasion festive de renouer avec la nature et la culture, tout en questionnant les rapports que l’homme entretient avec le vivant. Le parcours de plus de 18 km sera l’occasion de raviver les liens inter-quartiers, en mettant en valeur l’identité et les

richesses des dix quartiers lillois.

Plusieurs temps forts viendront animer la randonnée, accessible tout au long de la saison avec les forces vives des quartiers. Comme pour les éditions précédentes, lille3000 associe écoles, habitants, équipements culturels, sociaux et associations au projet.

Cap Urbain – Vendredi 30 septembre au dimanche 02 octobre 2022

Week-end de clôture.

Le Cap urbain nous propose de partir à la découverte d’un parcours aux abords des musées et des lieux emblématiques de l’édition thématique Utopia, où le lien privilégié que nous entretenons avec la nature

questionné dans chacune des expositions lille3000 est aussi questionné à l’extérieur.

Une exposition à ciel ouvert sur la Place de la République, un jardin féérique au parc Jean-Baptiste Lebas ou des rencontres artistiques au détour d’un marché, mais aussi des balades musicales et festives à suivre à pied ou à vélo et des ateliers d’initiation pour remettre le végétal et le vivant au centre de notre quotidien.

Les Caps en Métropole Européenne de Lille

lille3000 co-construit avec les villes de la métropole des évènements en plein air. Pour Utopia, 78 communes souhaitent mettre en place des Caps dont plusieurs seront organisés en intercommunalité :

Cap Métamorphose Numérique – Les Estivales de Lomme

La ville imagine, le temps d’un week-end, un événement populaire à destination des familles en métamorphosant le parc urbain des Rossignols en un lieu féerique, en partenariat avec le festival BEAU.

Cap Hellemmes – Mai à octobre 2022

La ville imagine plusieurs parcours et balades artistiques pendant toute la période Utopia pour mettre en valeur les nombreux parcs dont elle dispose : Parc Bocquet, Plaine des Métallurgistes, le parc Gustave Engrand… en partenariat avec les associations et collectifs hellemmois : Métalu A Chahuter, La Roulotte Ruche, la Vache Bleue, le 8 Renversé…

Cap Wervicq-Sud – Samedi 14 mai 2022

Avec le Fil & la Guinde pour leur projet de balade théâtrale transfrontalière « Tous en un point ».

Cap Boucles de la Marque – Dimanche 15 mai 2022

Les communes d’Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sailly-lez- Lannoy Sainghin-en-Mélantois, Tressin, Willems ont imaginé deux randonnées artistiques, l’une à vélo, l’autre à pied qui seront animées par la Cie du Tire-Laine, Gilles Defacque et ses acolytes ainsi que la compagnie In Illo Temporé.

Cap Hem – Samedi 14 & dimanche 15 mai 2022

La ville imagine le temps d’un week-end, un moment festif organisé par le Tire-Laine l’occasion également de découvrir les installations Land-Art de l’artiste plasticien Thierry Teneul dans le jardin des Perspectives.

La Belle Boucle à Armentières – Samedi 21 mai 2022

Randonnée artistique au cœur d’espaces naturels et urbains de la ville en partenariat avec la médiathèque, les écoles d’art, de danse, de couture et de musique, l’Office de tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, les associations culturelles, les artistes plasticiens et artistes du spectacle vivant de la ville. L’occasion pour le public de découvrir des installations Land-Art sur le parcours ainsi que l’inauguration d’une œuvre street-art participative.

Cap la Madeleine – Samedi 21 mai 2022

Avec les compagnies la Roulotte Ruche et la Vache Bleue qui imaginent à cette occasion, une création d’un grand parcours au départ de la Chaufferie Huet jusqu’aux bords de Deûle, en passant par les jardins de l’association Berkem Label. Ce rendez-vous singulier permettra de découvrir un spectacle en forme de puzzle avec humour et légèreté.

Cap Marcq-en-Baroeul – Samedi 04 juin 2022

60 coquelicots géants ont tout à coup poussé sur le parvis de la résidence Agora. A la tombée de la nuit, à l’écart de l’agitation de la journée, la forêt de coquelicots géants s’éveillera, au son de la musique jouée par deux instrumentistes. La ville de Marcq-en-Baroeul imagine avec la Compagnie Fredandco, un spectacle lumino-poétique et sonore avec l’idée d’offrir un moment de détente et de rêverie en découvrant l’environnement urbain de manière originale et artistique.

Cap Accordez vos Vélos – Samedi 04 & dimanche 05 juin 2022

En partenariat avec l’Opéra de Lille, le collectif-orchestre Les Forces Majeures propose un événement inédit,

musical, cycliste et citoyen destiné aux habitants de la métropole intitulé « Accordez vos vélos ». Afin de revaloriser l’invisible, notamment la vie sous-marine et de donner au Canal de la Deûle toute son importance, le collectif propose d’embarquer tout un orchestre et son public, pour une odyssée éphémère, musicale, cycliste et écologique.

Le 04 juin 2022, au départ de l’Opéra de Lille, le collectif invitera le public à déambuler le long des berges de la Deûle en passant par les communes de Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille et Wambrechies, et de s’immerger, le temps d’une journée, dans ce Cap à vélo.

Cap Quesnoy-sur-Deûle – Samedi 04 & dimanche 05 juin 2022

La ville de Quesnoy-sur-Deûle imagine en partenariat avec le Ballet du Nord / CCN & Vous, une déambulation dansée au départ de la halte nautique, en passant par l’écluse de Wambrechies jusqu’au nouvel éco-quartier, l’occasion pour les nombreuses associations de la commune de prendre part à l’évènement.

Cap Aubers & Fromelles – Vendredi 03 juin 2022

Les communes d’Aubers et Fromelles s’associent et imaginent une déambulation artistique dans les chemins de campagne des deux villes. L’occasion de découvrir le jardin « Terre au vert » d’Aubers avec une restitution du conte musical « La cité des Dodos ».

Cap Mons-en-Baroeul – Samedi 04 & dimanche 05 juin 2022

La ville de Mons-en-Barœul imagine avec la compagnie Sens Ascensionnels, un Cap au départ du Fort de Mons jusqu’au parc du Baroeul en passant par le parc Gabriel Pagnerre. L’occasion pour les spectateurs de redécouvrir les espaces verts de la commune grâce à une déambulation artistique joyeuse et festive.

Cap la Chapelle d’Armentières – Samedi 25 & dimanche 26 juin 2022

La ville de la Chapelle d’Armentières imagine différents temps forts. L’occasion pour le public de redécouvrir les nombreux espaces verts avec les artistes de la compagnie In Illo Temporé. Un concert de clôture sera organisé à l’Espace culturel Nelson Mandela le samedi 25 juin 2022.

Cap Mes racines c’est du béton ! – Dimanche 03 juillet 2022

Rendez-vous à la colline des Marchenelles de Villeneuve d’Ascq avec le collectif Métalu A Chahuter, pour une journée festive et décalée. L’occasion de redécouvrir cet espace naturel métropolitain.

Cap sur l’eau – Samedi 09 & dimanche 10 juillet 2022

Les villes de Don, Hantay, Salomé, Allennes-les-Marais, La Bassée, Carnin et Bauvin déambuleront le long des berges de la Deûle grâce à plusieurs performances imaginées sur l’eau par l’association Transport Culturel Fluvial.

Cap 4 éléments – Mai à septembre 2022

Avec les villes de Faches-Thumesnil, Wattignies, Templemars et Vendeville qui, sur la thématique des 4 saisons, ont imaginé un parcours artistique au sein de leur commune avec une carte blanche donnée au collectif Métalu A Chahuter.

Cap à Marcq-en-Baroeul – Juillet 2022

La ville de Marcq-en-Baroeul imagine, en partenariat avec la Générale d’Imaginaire, une balade artistique au départ du Jardin Minorelle, le long du chemin de halage longeant la Marque, pour offrir aux publics un moment de détente et de rêverie. L’occasion également de découvrir l’environnement urbain de manière originale et artistique.

Cap à Bois-Grenier – Dimanche 18 septembre 2022

A l’occasion des journées du patrimoine, la Roulotte Ruche & la Vache Bleue imaginent un parcours décalé, sous forme de théâtre de rue, ponctué de plusieurs arrêts artistiques. Sur 2 kms, le public sera invité à déambuler dans les rues et espaces verts afin de découvrir ce qui fait la richesse de la commune de Bois-Grenier.

Cap à Tourcoing – Entre mai & octobre 2022

Le Label Ville d’Art et d’Histoire de Tourcoing, propose une randonnée artistique à la découverte de lieux de nature méconnus de la ville : fermes, voie verte, frontière, jardin des hôtels particuliers… L’occasion également de découvrir du graff végétal sur le parcours.

Cap à Wattrelos – Entre mai & octobre 2022

Déambulation artistique dans le parc du Lion avec le collectif Métalu A Chahuter, l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir cet espace vert grâce à différentes stations artistiques présentes sur l’ensemble du parc.

Cap à Haubourdin – Entre mai & octobre 2022

La ville d’Haubourdin imagine pour cette nouvelle thématique de nombreux rendez-vous artistiques, notamment avec le Cirque du Bout du Monde et le collectif la Girafe. L’occasion également de découvrir les créations Land Art de l’artiste plasticien Fred Martin.

Cap à Toufflers – Entre mai & octobre 2022

La ville imagine, avec les compagnies la Roulotte Ruche & la Vache Bleue, des visites singulières décalées autour des nombreuses maisons particulières dont elle dispose. L’occasion de (re)découvrir la richesse de son patrimoine grâce à une randonnée artistique joyeuse et festive.

Cap Noyelles-lès-Seclin & Emmerin – Entre mai & octobre 2022

Les deux communes s’associent pour cette nouvelle édition et imaginent une déambulation artistique dans leurs chemins de campagne. L’occasion pour la compagnie Rosa Bonheur de présenter sa nouvelle création 2022 : La Traversée des Louves.

Cap à Lezennes – Entre mai & octobre 2022

La ville imagine une déambulation artistique le temps d’une journée au sein du parc urbain. Ce grand espace vert entouré d’arbres sera mis aux couleurs d’Utopia avec le collectif Métalu A Chahuter.

Et d’autres Caps dans la Métropole Européenne de Lille

Les villes de Radinghem-en-Weppes et Le Maisnil, Roubaix, Mouvaux, Roncq, Wasquehal, Ronchin, Seclin, Lompret, Halluin, Annoeullin, Bondues, Bousbecque, Bois-Grenier, Capinghem, Erquinghem-Lys, Escobecques, Fournes-en-Weppes, Frelinghien, Fretin, Houplin-Ancoisne, Houplines, Leers, Lesquin, Linselles, Marquillies, Neuville-en-Ferrain, Pérenchies, Prémesques, Sainghin-en-Weppes, Santes, Sequedin et Wavrin.

Les Caps en Région Hauts-de-France

Bollezeele (Nord) – Les Flandroyantes – 13 & 15 mai 2022

Le Bateau feu, scène nationale de Dunkerque et le Vivat scène conventionnée d’Armentières se sont alliés pour inventer Les Flandroyantes, escales artistiques par monts et mers. Avec promenades, bals, surprises musicales et gustatives qui mettront en lumière les talents locaux.

Cap Festival International de jardins – art & jardins – 26 mai au 16 octobre 2022

Dans les Hortillonnages, Amiens

Cap Nuit Blanche à Saint-Omer – 04 juin 2022

Dans le cadre de la Biennale Là-Haut à Saint-Omer et à Tourcoing – Avec Plant Opéra

Miroirs Étendus lance la première édition de la Biennale Là-Haut. Organisée avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing et la Barcarolle à Saint-Omer, elle sera marquée par une Nuit Blanche à Saint-Omer, le 04 juin 2022, pour découvrir la ville en musique à travers un parcours dans ses lieux les plus emblématiques.

Cap Bonne Aventure – 25 & 26 juin 2022

Dunkerque

Cap les Nuits secrètes – 22 au 24 juillet 2022

Aulnoye-Aymeries

Cap Familistère de Guise et La Chambre d’Eau, Le Favril – Mai à octobre 2022

Résidence et parcours d’œuvres

Cap Louvre-Lens – Mai à octobre 2022

En collaboration avec Culture Commune et la Mission Bassin Minier

Parcours et installations artistiques au cœur des terrils autour de Lens.

Cap Festival des Forêts – Mai à octobre 2022

Installation dans la Forêt de Compiègne, sur le Mont Saint- Pierre-en-Chastres

