Zak Eazy propose des formidables photomontages de Lille !

Zak Eazy, un jeune artiste de 24 ans, originaire de la métropole lilloise propose d’extraordinaire photomontages. Une pieuvre géante enlace le Beffroi de la CCI, une cascade s’échappe de la Tour de Lille, l’Opéra a les pieds dans l’eau, une girafe a pris possession de la cour intérieure de la Vieille Bourse,… L’imagination débordante de l’artiste nous fait redécouvrir Lille sous un angle fantastique.

Qui est Zak Easy ?

Il y a encore un mois, Zak Eazy était chef de projet graphiques sur Paris, il est maintenant auto-entrepreneur et laisse libre cours à son incroyable imagination.

« Je suis passionné de photomontage, d’architecture et d’art. Ainsi, cela fait plus d’un an que je partage sur les réseaux mes passions et mes inspirations en utilisant notre belle architecture Lilloise ! J’utilise donc Instagram comme support pour mes créations. J’aime associer les bâtiments à mon univers pour en faire quelque chose d’unique et attiser la curiosité des gens. J’aime associer des éléments qui n’ont pas forcément de lien/rapport pour créer quelque chose d’unique. J’interpelle et suscite ainsi le questionnement. L’idée, c’est que le gens puissent voir sous un autre angle et de manière fantastique/imaginaire des monuments et endroits qu’ils voient tous les jours. »

Zak Eazy s’adapte également à l’actualité. « C’est aussi très intéressant de pouvoir, parfois, lier mon travail à l’actualité comme j’ai pu le faire lors de la grève des transports en décembre dernier ou encore dernièrement avec ma création sur l’Arc de Triomphe vide (à cause du confinement). »

Quelques photomontages