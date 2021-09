Journées du Patrimoine 2021 : Que Faire à Lille sans réservation ?

Journées Européennes du Patrimoine à Lille, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. Cette année, de nombreuses visites guidées, balades et animations seront placées sous le thème « Patrimoine pour tous – Patrimoine ferroviaire». Vous n’avez pas vos billets pour visiter les monuments des Journées du Patrimoine à Lille ? Pas de panique ! De nombreux lieux sont accessibles sans réservation. Zoom Sur Lille vous dresse une sélection. Dans cette liste retrouvez également les animations dans les différents quartiers (cirque, géants, concerts…).

Les Coups de Cœur de Zoom Sur Lille :

Gare Lille Flandres

Pour les visiteurs de la gare, l’Orient Express sera visible depuis les quais de Lille Flandres, en voie 10, et la passerelle de la gare proposera une exposition de 29 photographies issues du fond d’archives de l’ancienne Compagnie internationale des wagons-lits. Les membres de l’association « La Garde des Temps Jadis » seront présents en costumes d’inspiration victorienne pour animer les quais et le hall.

Vendredi de 13h à 18h / Samedi & dimanche de 9h30 à 18h

Escape Game dans les rues de Lille

John Doe Escape Game en partenariat avec les Journées du Patrimoine, la Métropole Européenne de Lille et la troupe Insolita’danse vous propose une aventure grandeur nature à vivre dans la capitale des Flandres. Votre mission : empêcher le plus grand piratage de l’histoire.

Samedi & dimanche

Ronny Couteure fête ses 6 ans !

Les Amis des Géants de Lille fêtent les 6 ans de Ronny Coutteure devant le parvis de l’Hôtel de Ville (coté porte de Paris) : exposition de photographies des Géants, tombola et vente d’objets divers.

Samedi de 10h à 18h

Au programme dans les quartiers lillois

Bois-Blanc

Euratechnologies – Pass sanitaire demandé

165, avenue de Bretagne

Visites libre de l’atrium : dimanche de 14h à 18h

Jouez autour d’Euratechnologies avec le jeu Astérix, Vidi Vici : vendredi 17, samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021

Le Grand Bleu – Pass sanitaire demandé

36, avenue Marx Dormoy

Atelier « Autoportrait réel ou imaginaire » : samedi à 15h, 16h et 17h – Durée 45 min – Inscription sur place (en fonction des places disponibles)

Lectures de « Trois minutes de temps additionel » : samedi à 14h45 15h45 et 16h45 – Durée 10 min – Inscription sur place (en fonction des places disponibles)

Performance « Konvulson » : samedi à 15h15, 16h15, 17h15 et 18h – Durée 10 min – Inscription sur place (en fonction des places disponibles)

Promenade sensorielles participatives : samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 – Durée 30 min – Inscription sur place (en fonction des places disponibles)

Spectacle « Toyo » : samedi à 15h, 15h45 et 16h30 – Durée 30 min – Inscription sur place (en fonction des places disponibles)

Atelier et spectacle « Ombres et lumière sur le quai »

Péniche « Dieu Aboie-t-il ? » – 13 rue du Pont de Bois

Samedi de 16h à 22h



Centre

Église Saint Étienne – Pass sanitaire demandé

47, rue de l’Hôpital Militaire

Visites libres : samedi de 10h à 16h30 & dimanche de 13h à 18h

Église Saint-Maurice – Pass sanitaire demandé

19, parvis Saint-Maurice

Visites libres : samedi de 10h à 18h & dimanche de 12h à 18h

Hôtel d’Hailly D’Aigremont – Pass sanitaire demandé

45, rue de Roubaix

Visites libres : samedi & dimanche de 13h30 à 18h

Hôtel de Ville – Pass sanitaire demandé

Place Augustin Laurent

Animation modélisme ferroviaire : samedi & dimanche à 10h à 18h

Exposition des artistes municipaux : vendredi de 9h à 17h / samedi & dimanche de 10h à 18h

Visite libre de l’exposition « Lille années 1920 – 1930. 20 ans de politiques municipales au service du progrès social » : samedi & dimanche de 10h à 18h

Mairie de Quartier de Lille-Centre – Pass sanitaire demandé

Rue des Fossés

Conférence – extraits « Lille et ses écrivains » : dimanche de 14h à 18h (dans la limite des places disponibles)

Exposition « Histoire du Beffroi et de la Mairie de Lille » : samedi & dimanche de 10h à 18h

Musée d’Histoire Naturelle – Pass sanitaire demandé

19, rue de Bruxelles

Visites libres : samedi & dimanche de 10h à 18h

Participe au nouveau décor de la salle d’atelier : samedi de 10h à 16h

Video Mapping sur objets : samedi & dimanche de 10h à 18h (diffusion en boucle)

Visite libre de l’exposition « Ni méchant Ni gentil » : samedi & dimanche de 10h à 18h

Institut Pasteur de Lille – Musée – Pass sanitaire demandé

24, boulevard Louis XIV

Visites libres : samedi & dimanche de 10h à 17h

Opéra de Lille – Pass sanitaire demandé

Place du Théâtre

Visites libres & concerts : dimanche de 12h30 à 18h30

Palais de la Bourse – Pass sanitaire demandé

40, place du Théâtre

Animation – Voyage temporel : samedi de 9h à 18h & dimanche de 9h à 17h

Palais Rihour – Pass sanitaire demandé

Exposition Belmondo – Comédies en cascades : vendredi, samedi & dimanche de 10h à 18h (dernière visite à 17h30)

Résidence du Gouverneur Militaire de Lille – Fort Saint Sauveur – Pass sanitaire demandé + carte d’identité

Visites : samedi & dimanche de 10h à 18h

Vieille Bourse

Place du Général De Gaulle / Grand’Place

Tango à la Vieille Bourse : dimanche de 19h30 à 22h30

Faubourg de Béthune

Archives Départementales du Nord – Pass sanitaire demandé

22, rue Saint-Bernard

Exposition « L’ensemble Concorde, de la construction des grands ensembles et la vie quotidienne sur le quartier » : samedi de 14h à 18h

Exposition « Les disparus du bois des faisans : identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences » : samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Exposition « Mémoires du Rail » : samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Projection vidéo « Histoire animée de Lille » : samedi de 14h à 18h

Inauguration du Marché du Faubourg de Béthune

Vendredi de 15h à 19h

Fives

Avant-goût de la cuisine commune – Pass sanitaire demandé

Face au 92 rue Philippe Lebon

Guinguette Made in Fives : samedi de 12h à 23h et dimanche de 12h à 19h

Exposition de clôture de l’avant-goût de la cuisine commune : samedi de 12h à 23h et dimanche de 12h à 19h

Église Notre-Dame de Fives – Pass sanitaire demandé

Place du Prieuré

Visites libres & animations dans l’histoire de Fives : samedi à 10h, 11h, 14h30, 15h30 & 16h30 & le dimanche à 9h45, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1h)

L’Église sera ouverte le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 & le dimanche de 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h30.

Fives Cail – Pass sanitaire demandé

Rue Philippe Lebon

Lecture Musicale « Un train pour l’Argentine » : dimanche à 16h (durée 1h)

Lille-Sud

La Grande Mosquée – Pass sanitaire demandé

59, rue de Marquillies

Portes Ouvertes : samedi de 14h30 à 17h

Moulins

Flow – Centre Eurorégionales des Cultures Urbaines – Pass sanitaire demandé

1, rue de Fontenoy

Finale Nationale Rappeuz : samedi dès 18h30

Médiathèque Lille-Moulins – Pass sanitaire demandé

8, allée de la Filature

Exposition : « Les écoles : autrefois primaire, aujourd’hui élémentaires à Moulins-Lille » : samedi de 10h à 13h & dimanche de 14h à 18h

Saint-Maurice Pellevoisin

Couvent des Dominicains Saint Thomas d’Aquin – Pass sanitaire demandé

7, avenue Salomon

Visites guidées : samedi & dimanche de 14h à 18h

Eglise Notre-Dame de Pellevoisin – Pass sanitaire demandé

Présentation de l’Orgue et de l’Harmonium : samedi de 14h à 17h & dimanche de 14h à 15h

Concert des amis de l’Orgue de Notre-Dame de Pellevoisin : dimanche à 16h

Vauban-Esquermes

Chapelle Notre-Dame de Réconciliation – Pass sanitaire demandé

28, rue de Canteleu

Visites guidées : samedi & dimanche à 10h à 12h et de 15h à 18h

Vieux-Lille

Cathédrale Notre-Dame de la Treille – Pass sanitaire demandé

Place Gilleson

Visites libres : samedi de 14h à 21h & dimanche de 14h à 19h

Visites guidées en anglais : samedi & dimanche à 15h30

Parcours à la découverte de la Cathédrale pour le jeune public : samedi & dimanche à 14h

Spectacle « Apocalypse : révélation d’un avenir d’une espérance » : samedi & dimanche de 18h30 à 20h

Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille

Notre-Dame de la Treille fait son Cirque : dimanche de 14h à 17h30

Centre d’art sacré de la Cathédrale de Notre-Dame de la Treille – Pass sanitaire demandé

Visites libres : samedi & dimanche de 14h à 19h

Visites commentées du Centre d’Art Sacré de Lille et de l’exposition de la saison Estival – 2021 : samedi & dimanche à 14h30 et 15h30

Église Saint-André – Pass sanitaire demandé

119, rue Royale

Exposition « Trésor révélé : Processions et Grandes Fêtes à Lille » : vendredi, samedi & dimanche de 14h à 18h

Église Sainte-Catherine – Pass sanitaire demandé

Parvis Sainte-Catherine

Visites libres : samedi & dimanche de 14h à 18h

Îlot Comtesse

Exposition « Lille et l’eau » : samedi & dimanche de 9h45 à 17h45

Exposition sur le Moulin et le Canal Saint-Pierre : l’eau à Lille : samedi & dimanche de 10h à 17h30

Escrimes historiques et arts martiaux historiques européens : samedi de 14h à 18h

Démonstrations d’escrime artistique : dimanche à 11h, 15h et 17h

Maison Natale Charles De Gaulle – Pass sanitaire demandé

9, rue Princesse

Visites guidées : samedi & dimanche de 9h30 à 18h30 (1 départ toutes les 30 min)

Musée des Canonniers Sédentaires de Lille – Pass sanitaire demandé

44, rue de Canonniers

Visites libres : samedi & dimanche de 10h et 17h

Wazemmes

Église Saint-Benoît-Labre – Pass sanitaire demandé

1, rue de Colmar

Découverte de l’Église Saint-Benoît-Labre : samedi de 15h à 18h & dimanche de 10h à 18h

