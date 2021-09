Les 17, 18 et 19 septembre 2021, la Gare Lille Flandres reçoit l’Orient Express

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, la Gare Lille Flandres reçoit l’Orient Express. À travers la visite guidée de cette légende de la littérature et du cinéma, près de 1 500 visiteurs découvriront les 7 voitures métalliques bleu nuit, au liseré or, dont 4 sont classées Monuments Historiques.

Ouverte le 1er septembre 2021, la plateforme d’inscription a vu la centaine de créneaux mis à disposition, entièrement réservés en 3 jours à peine. Visites guidées. Réservation, masque et pass sanitaire obligatoires.

Exposition & Animation en gare

Pour les visiteurs de la gare, l’Orient Express sera visible depuis les quais de Lille Flandres, en voie 10, et la passerelle de la gare proposera une exposition de 29 photographies issues du fond d’archives de l’ancienne Compagnie internationale des wagons-lits. Les membres de l’association « La Garde des Temps Jadis » seront présents en costumes d’inspiration victorienne pour animer les quais et le hall.

Vendredi de 13h-18h.

Samedi & dimanche de 9h30 à 18h.

Visites Virtuelles

SNCF vous invite à découvrir l’Orient Express en réalité virtuelle >>> cliquez ici !!!



L’Orient Express

Imaginé par l’ingénieur belge Georges Nagelmackers qui souhaitait un environnement luxueux pour une clientèle aisée, le train mythique réalise son premier voyage le 04 octobre 1883 au départ de Paris gare de l’Est. Joyau du patrimoine français et industriel, premier train transcontinental Européen, il parcourt les 3 000 km entre Paris et Istanbul en 80 heures.

Synonyme de luxe, les draps étaient en soie, les sanitaires en marbre, les coupes en cristal et les couverts en argent. Moderne pour l’époque, le « train des rois, roi des trains » bénéficiait du chauffage central, de l’eau chaude et de l’éclairage au gaz. Symbole de l’art du voyage à la française, l’Orient Express est rénové entre 2015 et 2018.

Site internet de l’Orient Express – Fonds de Dotation

Source et images : © DR – SNCF