Les 18 & 19 septembre 2021, John Doe Escape Game vous propose une mission gratuite dans les rues de Lille

John Doe Escape Game en partenariat avec les Journées du Patrimoine, la Métropole Européenne de Lille et la troupe Insolita’danse vous propose une aventure grandeur nature à vivre dans la capitale des Flandres le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. Votre mission : empêcher le plus grand piratage de l’histoire.

Comme lors de la 1ère édition, les joueurs devront, en équipe, parcourir la ville à l’aide d’une application afin de désactiver des antennes relais tout en apprenant plus sur le patrimoine local. À chaque étape, ils devront résoudre une énigme pour continuer leur route. Il leur faudra suivre les indications données par leur smartphone et être observateur pour réussir ! Il n’y a pas de chrono, la visite se fait au rythme de chacun avec un seul réel objectif : s’amuser.

Cette année, des nouveautés s’invitent dans le jeu ! En plus d’un nouveau parcours, d’une nouvelle interface et de nouvelles énigmes, des danseurs viendront pimenter votre jeu. Ces agents secrets d’un nouveau genre vous proposeront une mission dans la mission !

Infos pratiques

Point de départ : stand John Doe Escape Game – place du Théâtre

Tarif : gratuit

Durée : environ 2h30

Un smartphone chargé pour jouer

Source et image : DR – © John Doe