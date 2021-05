Exposition : Belmondo : Comédies en Cascade au Palais Rihour de Lille du 11 septembre au 10 octobre 2021

Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre 2021, le Palais Rihour de Lille accueillera « Belmondo : Comédies en Cascade ».

Après Pierre Richard, Gérard Oury et Bourvil, le Festival CineComedies annonce que sa prochaine exposition sera à nouveau consacrée à une icône populaire du cinéma français : Jean-Paul Belmondo.

« BELMONDO : Comédies en cascade »

Cette nouvelle exposition sera l’occasion d’un parcours initiatique autour des comédies les plus emblématiques du « Magnifique ». Agrémentée par des documents rares et des objets exceptionnels (costumes de films, accessoires de tournage, photos inédites, affiches étrangères, archives audiovisuelles…), ainsi que d’une borne INA interactive diffusant une dizaine d’archives, cette exposition invitera chaque visiteur à un voyage dans l’univers des comédies les plus célèbres de Jean-Paul Belmondo.

Jean Paul Belmondo.

Animé, comme il le dit lui-même, par « une envie de faire l’idiot inscrite dans [son] ADN », Belmondo a joué dans de nombreuses comédies à succès. Tour à tour « Incorrigible » chez Philippe de Broca, « As des as » chez Gérard Oury, « Animal » chez Claude Zidi ou « Guignolo » chez Georges Lautner, Belmondo représente à lui seul plus de 60 ans de comédies à la française !

Dans le cadre du Festival CineComedies 2021, cette exposition sera accompagnée par la projection de ses comédies les plus emblématiques ainsi que différentes rencontres avec des personnalités l’ayant côtoyé durant sa carrière.

A propos du Festival CineComedies

Créé en 2018 et parrainé par Pierre Richard, le Festival CineComedies est un festival entièrement dédié au cinéma comique sous toutes ses formes. Ce Festival populaire et cinéphile a pour mission de faire (re)découvrir les grands classiques de la comédie mais aussi les films rares des grands auteurs. CineComedies œuvre également à la promotion et à l’émergence de nouveaux talents à travers sa programmation et sa résidence d’écriture, le CineComedies Lab.

La 4ème édition du Festival CineComedies se tiendra à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021.

Site internet du Festival CineComedies

Source et images : DR / © CineComedies