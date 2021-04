Zoom Sur Lille vous propose de découvrir un monument lillois : la Préfecture du Nord – Site Giélée.

La Préfecture du Nord – Site Giélée

D’abord fixée à Douai, la Préfecture du Nord fût transférée à Lille en 1803, ancienne capitale de la province des Flandres. D’abord établie dans l’Hôtel de Roquefeuille, rue Française (aujourd’hui rue Négrier, dans le Vieux-Lille), la Préfecture du Nord déménage en 1826 dans un vaste bâtiment de la rue Royale (actuel évêché). Dès 1860, l’augmentation de la population du département et l’extension du rôle des préfets rendirent bientôt ces locaux trop exigus. Le préfet Vallon décida de confier le projet de construction de la nouvelle préfecture à l’architecte départemental Charles Marteau, qui remit ses propositions durant l’année 1864. Le nouveau bâtiment, situé en dehors des anciens remparts, sur un terrain de 2 hectares, offert par la Ville de Lille au Département, était un des éléments majestueux de l’aménagement de la place Napoléon III (actuellement place de la République). Les travaux furent assez lents (1865-1874), depuis la pose de la première pierre le 15 août 1865, jusqu’à l’installation du préfet le 12 août 1872. De nombreuses modifications furent apportées au projet initial, pour en améliorer l’aspect et les installations.

Le bâtiment est composé d’un corps central et d’imposants perrons donnant sur la cour d’honneur et le parc ainsi que deux ailes, longeant le boulevard de la Liberté et la rue Jacquemarts Giélée. La Préfecture a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1975.

Actuellement, l’Hôtel de la Préfecture du Nord accueille les services de la préfecture et certains services du Conseil Départemental du Nord. D’autres services de la Préfecture occupent le site de l’ancien hôpital militaire (situé rue Jean Sans Peur).

Préfecture du Nord – Site Giélée Lustre de la Préfecture

Salon dans la Préfecture du Nord

Adresse : place de la République



Source : Préfecture du Nord – Photos : © Zoom sur Lille