Team Break Lille propose un Escape Game Koh Lanta !

Après son escape game sur Fort Boyard et à l’occasion de la diffusion de la nouvelle saison de Koh Lanta sur TF1, Team Break Immersive Game lance l’escape game officiel Koh Lanta, un jeu inédit très attendu à Lille !

En partenariat avec ALP Produtions et TF1, Team Break propose une aventure inédite de 60 minutes où les participants (de 4 à 8 joueurs) sont plongés au cœur de l’émission phare des français dans des décors à couper le souffle !

Et l’immersion sera totale !

Denis Brogniart, présentateur emblématique de Koh Lanta, sera bel et bien présent dans le jeu ! Il briefera et aidera les équipes tout au long de leur aventure. De quoi encourager les joueurs lillois à se surpasser !

Synopsis

Rouge et jaune, débarquez sur l’île Team Break et affrontez-vous au travers des épreuves mythiques de KOH LANTA ! Prouvez votre âme d’aventurier et devenez peut-être la future légende de l’émission !

À l’instar d’un escape game classique, le jeu proposé par Team Break va surprendre par son mécanisme où les codes de l’émission sont respectés : l’équipe de joueurs est divisée en deux et un seul joueur sortira de l’île en vainqueur ! Une première dans le milieu.

L’aventure Koh Lanta est disponible à Lille & Paris La Défense et poursuivra son extension dans toute la France !

Team Break avait déjà surpris l’an dernier en proposant l’escape game Fort Boyard, installé dans 8 villes en France à présent.

Infos pratique

Team Break Lille

9, rue d’Amiens

Jours et horaires d’ouverture : lundi au dimanche de 9h à 23h30

Tarifs : 23€

Nombre de joueurs et âge: de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans

Durée totale de la mission : 60 minutes.

Site internet de Team Break

Source & image : DR / © Team Break