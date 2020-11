Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce treizième article, la Statue de Jeanne Maillotte.

La statue de Jeanne Maillotte

Jeanne Maillotte est un personnage légendaire de l’histoire de Lille, qui aurait contribué à repousser une attaque des hurlus en 1582. Un récit du XIXème siècle évoque un épisode historique lillois situé dans le contexte des conflits religieux du XVIème siècle entre catholiques et protestants : en juillet 1582, une bande de hurlus aurait attaqué la ville de Lille par le faubourg de Courtrai, provoquant la stupeur de la population. Une cabaretière du nom de Jeanne Maillotte travaillant dans une échoppe de la place des Bleuets aurait alors alerté les archers de la confrérie de Saint Sébastien et galvanisé la résistance des habitants au point de parvenir à repousser cette attaque. Si l’existence de ce personnage n’est pas prouvée, la légende a eu du succès, suscitant des œuvres d’arts, chansons populaires (un poème du chansonnier Alexandre Desrousseaux par exemple), l’inauguration d’une statue à Lille en 1935 et la création d’une géante en 2004.

Statue de Jeanne Maillotte Géante Jeanne Maillotte

Découvrez les Monuments Lillois

Source : Wikipedia / Photo : © Zoom sur Lille