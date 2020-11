Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce deuxième article, la Porte de Gand.

POrte de Gand

La Porte de Gand fut construite par Pierre Raoul en 1620 sous l’occupation espagnole. Sa face extérieure a perdu ses créneaux et son décor mais sa sévérité nous rappelle que remparts et portes devaient impressionner l’ennemi potentiel et que la ville était alors l’objet de bien des convoitises. La façade intérieure est un joyaux avec ses briques polychromes travaillées en chevron et ses fenêtres encadrées de pierre. Vauban au XVIIème la doubla d’éléments à corne dont les vestiges sont encore très visibles dans les jardins.

Remarque : elle a été construite à la même époque que la Porte de Roubaix.

Source : Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom sur Lille