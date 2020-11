Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce sixième article, le Palais Rihour.

Le Palais Rihour

le Palais Rihour est l’unique témoin architectural de l’époque où les Ducs de Bourgogne régnaient sur Lille. Commencé en 1453 par Philippe Le Bon, il est terminé 20 ans plus tard par son fils, Charles le Téméraire. Les bâtiments forment à l’époque un immense quadrilatère autour d’une cour centrale. Délaissé aux XVIème et XVIIème siècles, le Palais a été racheté en 1664 par le Magistrat et devient l’hôtel de ville. Des hôtes illustres comme Henri VIII d’Angleterre, Charles Quint et Louis XV y ont séjourné. Endommagé par un incendie en 1700, largement remanié par l’architecte lillois Charle s Benvignat en 1846, il accueille la mairie jusqu’à l’incendie accidentel du 23 avril 1916. Seul l’escalier d’honneur et les deux chapelles superposées ont échappé au sinistre.Au rez-de-chaussée, la chapelle basse, dite Salle des Gardes, abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme. A l’étage, la Salle du Conclave est l’ancienne chapelle ducale, que jouxte une sacristie illuminée par des vitraux anciens. En façade, l’escalier monumental à volées droites annonce déjà la Renaissance, tandis que les chapelles sont de style gothique flamboyant. Sur le flanc ouest, une tourelle hors d’œuvre renferme un escalier en colimaçon, dit escalier de la Garde des Joyaux, dont la voûte est une merveille de briquetage (ne se visite pas).

Source : Office de Tourisme de Lille – Photos : © Zoom sur Lille