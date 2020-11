Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce dix-neuvième article, l’Église Sainte-Marie Madeleine.

l’église Sainte-Marie Madeleine

L’Église Sainte-Marie Madeleine appelée également « la Grosse Madeleine » à cause de sa silhouette trapue. Elle est considérée comme un joyau de l’art baroque flamand. Son originalité réside dans un plan surmonté d’un dôme, unique pour les églises de Lille et rare pour la Région Hauts-de-France. L’église présente un plan en rotonde et sur lequel se greffent le chœur, deux chapelles principales et l’entrée de l’édifice, ces appendices étant disposés sur une croix grecque. L’architecte Thomas-Joseph Gombert (Grande Garde de Lille – actuellement Théâtre du Nord) n’a pas orienté l’église car il souhaitait ouvrir une perspective sur la façade principale depuis la rue des Carmes (actuelle rue de Thionville). Sa construction débute en 1233 et subira au cours des siècles des profonds changements. En 1708, durant le siège des Autrichiens, le dôme est à demi-détruit. Thomas-Joseph Gombert travaillant à l’église Saint-André, est chargé du bilan des dégâts et du programme des restaurations. Il reconstruit le dôme à partir du deuxième étage. Les travaux durent jusqu’en 1713. En 1883, la destruction de la rotonde est envisagée pour la remplacer par un vaisseau basilical, projet conçu par l’architecte Louis-Marie Cordonnier (Opéra de Lille & Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille). En 1885, la restauration de la façade est entreprise sous la direction de l’architecte Alfred Mongy. La fenêtre du deuxième étage est remplacée par une niche abritant la statue de Sainte Marie-Madeleine. Le fronton de l’horloge est modifié. En 1965, l’église est classée Monuments His toriques. En 1969, elle est interdite au publique pour des raisons de sécurité, la paroisse est transférée dans la chapelle des Sœurs de l’Enfant Jésus, ancienne chapelle des Carmes déchaussés. En 1989, l’église est désaffectée et depuis 1990, destinée à l’art contemporain. Ce magnifique lieu restauré dans le cadre de Lille 2004, accueille régulièrement des installations artistiques révélant et dialoguant avec l’architecture de cette ancienne église. Depuis fin 2006, vous pouvez retrouver l’exposition de Lille 3000 intitulée God Hungry.

Église Sainte-Marie Madeleine Église Sainte-Marie Madeleine L’intérieur de l’Église Sainte-Marie Madeleine

Adresse : 27, rue du Pont Neuf

Découvrez les Monuments Lillois



Sources : Ville de Lille / Vieux-Lille – Photos : © Zoom Sur Lille