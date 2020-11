Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce dix-huitième article, le Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille.

Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille

Le beffroi a été construit de 1929 à 1931, et inauguré en 1932. C’est le premier bâtiment français de plus de 100 mètres entièrement réalisé en béton armé. Avec 104 mètres, c’est le plus haut beffroi de la région Hauts-de-France. Il est à la fois un symbole des libertés communales et un point de repère pour toute la métropole lilloise. Surnommé gratte-ciel en Flandre par les Lillois lors de son inauguration, il reste avec ses 400 marches, le bâtiment municipal le plus élevé de France. A sa base sont sculptés les géants fondateurs de la ville, Lydéric et Phinaert. Le 15 juillet 2005, ce beffroi est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco ainsi que vingt-deux autres beffrois de la région Hauts-de-France.

Éclairage

Le beffroi est surmonté d’un phare tournant (1000 watts aujourd’hui) dont le rayon d’action est perceptible à près de 30 km de distance.

Découvrez notre reportage sur le Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille

Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille Patrimoine Mondial de l’Unesco Sculpture de Lydéric et Phyneart

Adresse : place Roger Salengro

Sources : Office de Tourisme de Lille / Mairie de Lille – Photos : © Zoom sur Lille