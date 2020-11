[Monument Lillois – 16] Monument aux victimes des 18 Ponts

Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce seizième article, le Monument aux victimes des 18 Ponts.

L’explosion de la poudrière des 18 Ponts

11 janvier 1916, 3h30 : Lille est secouée par une violente explosion, entendue jusqu’en Hollande. Une grande lueur jaune illumine le ciel… Le dépôt de munitions des 18 Ponts vient de sauter. Dans cet ancien bastion des fortifications, fait de 18 arches (d’où son nom), les Allemands ont accumulé des quantités d’explosifs et de munitions. L’explosion (sans doute accidentelle) creuse un cratère de 150 mètres de diamètre et de 30 mètres de profondeur, en bordure du boulevard de Belfort. 21 usines et 738 maisons ont été soufflées dans le quartier de Moulins. On relève 104 morts dans la population civile, 30 chez les Allemands, et près de 400 blessés dont 116 grièvement.

monument aux victimes des 18 ponts

Cette catastrophe, rappelée par le Monument aux victimes des 18 Ponts, marque l’un des épisodes les plus tristes des « années terribles » de l’occupation allemande, d’octobre 1914 à octobre 1918.

