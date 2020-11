Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce huitième article, le Théâtre du Nord.

Le Théâtre du Nord

Le Théâtre du Nord a été érigé en 1717, deux ans après la mort de Louis XIV qui avait conquis la ville en 1667. Il servait alors de corps de garde pour la garnison de la ville, dont la première mission été d’établir l’ordre. Le bâtiment, comme la Porte de Paris, est typique de l’architecture française de l’époque. Un soleil sculpté sur le pignon de la façade, classé aux monuments historiques, vient rendre hommage à Louis XIV. On peut retrouver une représentation de cette façade dans un tableau de 1750 peint par François Watteau et exposé au Musée de l’Hospice Comtesse à Lille. Le Théâtre actuel se compose de cette façade et de la salle Roger Salengro bâtie à l’arrière en 1989 en remplacement du marché couvert Saint Nicolas de 1826. Cette salle comporte 450 places et accueille les représentations du Théâtre National de Lille.

Théâtre du Nord Mapping sur le Théâtre du Nord – Septembre 2015

Découvrez les Monuments Lillois



Photo : © Zoom Sur Lille