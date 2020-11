[Monument Lillois – 03] Passerelle Napoléon

Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce troisième article, la Passerelle Napoléon (seul pont piétonnier couvert en France).

La Passerelle Napoléon

En 2014, dans le cadre de la réhabilitation du parc de la Citadelle, le Pont Napoléon a été reconstruit à l’identique. Sept entreprises ont restituées cet ouvrage construit par Benjamin Dewarlez entre 1809 et 1812. Sous l’œil avisé d’un architecte des Bâtiments de France, les équipes se sont basées sur des documents d’archives afin de proposer une reconstitution la plus fidèle possible. A noter lors de sa construction en 1812, ce pont couvert pour piétons était unique en Europe.

Il est couvert et repose sur des arches métalliques qui s’appuient elles-mêmes sur les piliers et emmarchements rénovés. Le choix a été fait d’utiliser des matériaux d’origine, notamment la pierre bleue de Soignies et le grès. À l’effigie de l’Empereur, ce pont compte quatre piliers retraçant ses principales victoires.

Passerelle Napoléon Passerelle Napoléon de nuit Passerelle Napoléon

Un peu d’histoire

L’élégant Pont Napoléon permettait autrefois de franchir à pied le canal de la Deûle au niveau de l’avenue du Petit Paradis. Dynamité par les Allemands en 1918, reconstruit puis à nouveau démoli pendant la Seconde Guerre mondiale, cet ouvrage avait disparu du paysage de la capitale des Flandres.

Les sphinges

Installées devant les quatre piles du pont, quatre sphinges, mi femmes-mi lion décorent la Passerelle Napoléon. Elles ont été reproduites à l’identique, les originales avaient été volées dans les années 30. A noter qu’une sphinge pèse plus de 250 kg.

Source : Ville de Lille – Photos : © Zoom sur Lille