Durant ce 2ème confinement, Zoom Sur Lille vous propose de découvrir tous les jours un monument lillois. Pour ce premier article, le rang du Beauregard.

Le Rang du Beauregard

Le rang du Beauregard est un ensemble de maisons privées, élevées sur trois niveaux et typiques de l’architecture lilloise de la fin du XVIIème siècle. En effet, en 1674, dans le but d’imposer une certaine homogénéité des maisons, la ville décréta que tout plan de façade serait soumis à l’approbation de la Municipalité. Ces lois expliquent la surprenante uniformité des rues et des maisons entourant la Grand’Place, où seuls varient les détails d’ornementation et de couleur. Ici, les trumeaux-pilastres se lancent à la verticale et se terminent par des têtes d’anges, encadrées par des médaillons. Sur la partie droite du rang, une douzaine de boulets de canon sont incrustés dans la façade. Ils commémorent le siège de Lille par les Autrichiens en 1792, au cours duquel la ville en reçoit plus de 30 000.

Rang du Beauregard Rang du Beauregard Vieille Bourse et Rang du Beauregard

Le sonneur de cloche



Le sonneur de cloche remonterait à 1793. Il servait autrefois à sonner l’ouverture et la fermeture de la Bourse (la Vieille Bourse étant juste à côté).

