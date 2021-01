Marie nous propose un réveillon dans un chalet de haute montagne depuis… Lille !

Comment terminer l’année sur une note positive ? En voyageant à la maison ! Marie et sa petite famille ont repris leur van magique. Ce véhicule qui les avaient emmené en tour du monde fictif pendant le premier confinement a repris du service et les a cette fois-ci transporté dans un chalet de haute montagne,… sans bouger de chez eux ! Au programme pour ce réveillon 100% évasion à la maison : raclette, décoration montagnarde, vêtement d’après-ski, feu de bois… Le cocktail parfait pour une immersion des plus totale !

Marie, Voyageuse lilloise

A défaut de fêter le réveillon comme d’habitude, nous avons souhaiter terminer cette année 2020 dans la même lignée que toute l’année : en voyageant à la maison !

Instagram Hakuna Maya

Home Road Trip depuis Lille

Marie propose un Carnet de Voyage Solidaire – Les Minis Baroudeurs

Source & image : DR – © Marie Wilmot