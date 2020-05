Durant le confinement, Marie, Hugo et Noé font un tour du monde depuis… chez eux !

Accompagnée de son mari et de son fils de 4 mois, Marie et sa petite famille voyagent dans le monde entier depuis leur salon ! Passionnés de voyage, le confinement les a contraint comme tout le monde à rester à domicile, mais leur envie de voyages était plus forte… ils se sont donc lancé dans un « Home Road Trip ».

Home Road Trip depuis lille

Chaque jour, une destination différente (USA, Chine, Pérou, Mexique, Irlandais, Canada,…) grâce à leur van magique qui leur permet de voyager à la vitesse de l’éclair. Une seule règle : pas de montage par ordinateur. Ils utilisent les moyens du bord.

Marie, Voyageuse lilloise

« On se lance des défis, on réfléchi chaque jour à de nouvelles destinations, ça nous occupe, bien qu’on ne s’ennuie pas avec un bébé de 4 mois. Mais ce projet casse complétement la routine de notre confinement, et on s’éclate ! »

Instagram Hakuna Maya

Photos : DR – © Hakuna Maya