Mardi 22 juin 2021, don du sang au Palais des Beaux-Arts de Lille

Dans le cadre de l’opération #PrenezLeRelais, l’EFS et la Ville de Lille s’engagent en faveur du don du sang et invitent les Lillois âgés de 18 à 70 ans, à une collecte exceptionnelle au Palais des Beaux-Arts de Lille, le mardi 22 juin 2021 de 10h à 19h. Cet événement offre la possibilité aux donneurs de réaliser un geste de solidarité tout en découvrant la beauté de ce lieu et les œuvres du musée.

Les réserves de sang ont fortement chuté depuis début mai, du fait des jours fériés et d’une moindre fréquentation des collectes, impactées par le déconfinement. Il est essentiel que les donneurs se mobilisent à l’occasion de #PrenezLeRelais pour faire remonter le niveau de réserve.

Infos Covid-19 et don de sang

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre dans tous les lieux de don pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées.

Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.

Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter.

Pour prendre rendez-vous >>> cliquez ici !!!

Source : Ville de Lille et image : DR – © EFS