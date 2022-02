[lille3000 – UTOPIA] Les Expositions dans la Métropole Européenne de Lille

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la région et son dynamisme culturel. Depuis 2006, lille3000 poursuit le travail engagé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques : Bombaysers de Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019). Utopia, la 6ème édition thématique de lille3000, se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022 dans la Métropole Européenne de Lille, l’Eurométropole et la Région Hauts-de-France.

Utopia se tiendra du 14 mai au 02 octobre 2022. Cette nouvelle édition proposée par lille3000 sera consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son environnement.

Utopia sera jalonnée d’événements, de rencontres inédites, d’expériences nouvelles et de créations, au croisement de l’art et de la science, pour donner conscience de la complexité du monde et de sa force poétique, par-delà les visions catastrophiques du changement climatique. Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences mais aussi, une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées pédestres qui permettront au public de découvrir des propositions artistiques dans des lieux, souvent méconnus de Lille et de la région.

Zoom Sur … Les Expositions dans la MEL

Annette Messager, Comme si – LaM, Villeneuve d’Ascq – 11 mai au 21 août 2022

Crédit photo : © Philip Bernard / © Adagp Paris, 2021

Figure incontournable de la scène artistique internationale, Annette Messager construit un univers personnel où elle endosse de multiples identités : Collectionneuse, Truqueuse, Femme pratique… Avec Comme si, l’artiste propose une utopie, celle de tromper la réalité et la narguer avec des danses et des pieds de nez, par le souffle et les chuchotements. Spécialement pensée par l’artiste, l’exposition (l’une des plus importantes en France depuis la rétrospective au Musée national d’Art moderne Centre Pompidou en 2007) fera la part belle au dessin, technique chère à Annette Messager, qui lui permet de créer un langage proche des haïkus, ces courts poèmes japonais, synthétiques et imagés. Parmi les créations inédites de l’artiste, sera présenté un ensemble de soixante-seize nouveaux dessins à l’encre acrylique de la série Tête-à-tête, qui propose des variations tragi-comiques autour du crâne, comme autant de vanités.

Lauréate du Lion d’or de la 51e Biennale de Venise en 2005, et du Praemium Imperiale au Japon en 2016, Annette Messager présentera également pour la première fois son installation Dessus-Dessous, flots de tissu rouge ondoyant au-dessus de sculptures lumineuses, qui revisite la proposition faite pour le Pavillon français de la Biennale de Venise, il y a plus de 15 ans. Ainsi que la toute récente installation La revanche des animaux.

Avec cette nouvelle exposition, chacun est invité à se réapproprier son histoire personnelle par le biais de la fiction et de la création, et de se rendre compte que nous faisons tous, Comme si…

Exposition Eugène Leroy (titre provisoire) – MUba Eugène Leroy, Tourcoing – avril à septembre 2022

Crédit photo : © Nicolas Dewitte / LaM

Exposition Eugène Leroy (titre provisoire), en partenariat avec le Musée d’art moderne de Paris présentera une grande rétrospective Eugène Leroy au printemps 2022, en explorant les rencontres, échanges et soutiens de l’artiste avec le milieu culturel du Nord de la France, son riche réseau d’artistes, de galeristes, de conservateurs de musée, de collectionneurs et de mécènes.

Dans la nef, sera exposé l’ensemble exceptionnel des huit tableaux d’ Eugène Leroy, des œuvres contemporaines rendent comptent du cycle des saisons et des sensations qu’elles procurent.

Panorama 24 – Le Fresnoy, Tourcoing – 23 septembre au 31 décembre 2022

Crédit photo : © Nicolas Dewitte

Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, présente en conclusion d’une année d’échanges, d’expériences, de recherches, plus de 50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, imaginées et réalisées par les jeunes artistes et les artistes professeurs invités du Fresnoy.

Univers imaginaires poétiques, projections d’une humanité en mouvement, retour sur des histoires personnelles, les sujets sont nombreux et variés, éblouissants, dérangeants, émouvants, toujours passionnants. Cette nouvelle édition de Panorama est confiée à Marie Lavandier, directrice du musée Louvre-Lens, qui en sera la commissaire.

Scenocosme – Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing – 14 mai au 02 octobre 2022

Crédit photo : © Alsos – Scenocosme

La Maison Folie Hospice d’Havré accueillera des œuvres de Scenocosme, couple d’artistes réunissant Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt autour de leurs créations singulières : installations interactives, art plastique, art numérique, art sonore, performances collectives etc…

A travers leur création Alsos, le collectif travaille sur une clairière interactive au cœur d’une petite forêt fantastique.

Le désir de créer l’installation Alsos est né d’une volonté d’allier nature et technologie : une relation au vivant à travers les possibilités qu’offrent les technologies en amenant notamment ici une réflexion sur une hybridation possible végétale numérique. Dans cette installation, les spectateurs peuvent agir sur un univers sonore prêt à s’éveiller.

L’œuvre existe par la participation des visiteurs qui, ensemble, créent une œuvre commune. La clairière étant un espace intimiste mais aussi de rencontres, elle se transforme et vit par l’intervention collective des promeneurs. La lumière noire transforme l’espace de cette forêt reconstituée et en modifie les perceptions à travers une étrange bichromie.

Les interactions qu’ils offrent aux spectateurs dans leurs œuvres rendent sensible des échanges invisibles. Plutôt que de dévoiler clairement leurs complexités, elles ouvrent l’imaginaire de chacun. Entre ce qui est et ce qui nous apparaît perceptible, il y a toujours une sorte de point aveugle qui stimule l’imagination. C’est en distillant la technologie numérique, qu’ils en font ressortir des essences de rêve et de poésie, ils en utilisent ainsi la partie vivante, sensible voire fragile.

Plantoid-Orie, Dewi Brunet – Université de Lille – 05 septembre au 27 octobre 2022

Crédit photo : DR

AIRLab invite un artiste à dialoguer avec un laboratoire de recherche de l’Université de Lille afin de croiser création artistique, recherche et médiation et faire émerger une œuvre singulière, mêlant art et science. L’artiste belge Dewi Brunet s’est ainsi associé au laboratoire Defrost équipeprojet commune à Inria et au laboratoire CRIStAL pour concevoir un projet intitulé Plantoid-ori. Artiste plieur, Dewi Brunet explore par sa pratique de l’origami les champs de l’oribotic, mettant en lumière les aspects esthétiques, techniques et philosophiques de l’origami-robotique.

En croisant pliage et robotique qui permettront d’animer ses œuvres, Dewi Brunet questionne les frontières sensibles entre humain, végétal et technologie. Le règne végétal, d’apparence immobile, encore trop souvent considéré comme simple ressource ou objet de décoration devient le terrain privilégié d’une expérimentation qui change le rapport de force et réinvente une relation basée sur un équilibre nouveau entre le vivant et l’objet.

Metsä, Contes des forêts nordiques – Jardin Minorelle, Marcq-en-Baroeul – 14 mai au 30 juillet 2022

Crédit photo : © Jefunne Gimpel

lille3000 présente au Jardin Minorelle de Marcq-en-Barœul, une exposition de photographies et de sculptures en céramique qui offre la vision d’un monde imaginaire peuplé de présences féériques.

Dans cet univers utopique, les photographies des Moss People de l’artiste finlandais Kim Simonsson, artiste emblématique de l’édition Utopia, et Jefunne Gimpel dialogueront avec des œuvres d’une artiste lilloise, Ingrid Bouttaz.

Le monde créé par Kim Simonsson est une œuvre d’art complète qui sera déclinée sur le territoire à l’occasion d’ Utopia. Les Moss People seront présents en version monumentale sur la Rambla rue Faidherbe à Lille, comme un peuple de géants.

On retrouve les Moss People de Kim Simonsson au cœur de cette exposition au Jardin Minorelle, dans des mises en scène très travaillées qui inscrivent les personnages dans différents contextes. Jefunne Gimpel les photographie souvent en pleine nature et elles se confondent avec le paysage, ou à l’inverse il les immortalise dans un environnement plus industriel, les extirpant de l’imaginaire auquel elles appartiennent. Ce petit peuple elfique évoluera parmi les œuvres délicates qui scellent dans la matière le lien physique entre l’Homme et la Nature.

Tous à plumes – Maison Folie Le Colysée, Lambersart – 30 avril au 28 août 2022

Crédit photo : DR

Bien que responsables de sa dégradation, nous sommes généralement peu sensibilisés par notre

environnement proche et quotidien.

C’est donc dans une volonté d’associer les visiteurs à une démarche citoyenne de préservation de la

nature que l’exposition leur propose, l’accès à une meilleure connaissance de leur environnement au

travers des oiseaux.

Observer, écouter, ressentir, découvrir, …

Eveiller, sensibiliser, éduquer, …

Autour de l’exposition, des activités et ateliers pédagogiques seront spécialement organisés pour faire découvrir la richesse de notre avifaune.

Cette nouvelle exposition de l’association Apex, riche de plus de 20 ans de conception et de production de parcours interactifs et sensoriels, va décliner le thème des oiseaux de nos régions au travers de l’émerveillement et de l’émotion qu’ils nous procurent. Accessible à tous les publics, la finalité de cette exposition sera d’éveiller à la nécessaire et urgente protection de nos oiseaux et de leurs milieux. Une partie de l’exposition intitulée Boules de plumes ! sera spécialement dédiée aux enfants de 3 à 6 ans.

Boris Taslitzky : L’art en prise avec son temps – La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix – 12 mars au 22 mai 2022

Crédit photo : DR – Boris Taslitzky, Les Délégués, 1947

La Piscine, rend hommage à Boris Taslitzky (1911-2005) et retrace son parcours exemplaire dans le récit du XXe siècle. À la fois témoin et acteur des grands bouleversements de son temps, Taslitzky déclare que toute sa vie a été marquée par la guerre. Conscient de sa responsabilité d’homme et d’artiste, Taslitzky se réclame de la grande tradition des peintres d’histoire et défend un « réalisme à contenu social » qui se doit de témoigner. Ce peintre « en prise avec son temps » n’a jamais cessé de défendre l’utopie de jours meilleurs pour la classe ouvrière.

Avant la grande rétrospective qu’elle consacrera du 08 octobre au 08 janvier 2023 au designer et théoricien de l’Art, William Morris, La Piscine présentera cet été l’œuvre du peintre et graveur indépendant Robert Lotiron (1886-1966), représentant fondamental de l’art figuratif de l’entre-deux-guerres et artiste peintre investi dans le mouvement de renouveau des arts décoratifs dans les années 1930 et 1940.

Rideau de verdure – Architecture, Art et Nature- Villa Cavrois, Croix – 17 mai au 28 août 2022

Crédit photo : © Villa Cavrois

Des artistes contemporains internationaux invités. Des conférences et des visites commentées sur les modalités de restauration du parc de la villa Cavrois. Des balades méditatives avec Delphine Coffart.

La Villa Cavrois se propose de convier des artistes, pédagogues, architectes à échanger avec les visiteurs autour de l’approche d’un monde plus vert, plus soucieux de préserver ce que la nature nous laisse.

La Villa Cavrois et l’Institut Fontaine imaginent également une déambulation artistique pour découvrir les œuvres de l’artiste Nils Nova.

Rendez-vous au canal – La Condition Publique, Roubaix – 06 juillet au 24 juillet 2022

Crédit photo : © Feda Wardak

Le canal représente un lien avec notre histoire par lequel on reconstruit un territoire c’est-à-dire un espace géographique chargé de symboles mis en commun.

La Condition Publique souhaite récréer du commun par les projets artistiques autour du canal et, ainsi, organiser la reconquête de ce territoire.

Des artistes seront invités à considérer cette voie comme une matière autant que support de la construction d’éléments de mise en commun.

Cela passera par la mise en jeu ou par le fait de rendre visible des enjeux invisibles pour en faire des enjeux partagés (poésie, femme, espace public, environnement, gestion de l’eau avec Feda Wardak, Robert Montgomery, duo Oran).

Mai Tabakian, Formes Sensibles – La Manufacture, Roubaix – 08 avril au 19 juin 2022

Crédit photo : DR

Artiste franco-vietnamienne, Mai Tabakian développe un travail textile architectural et sculptural entre couture, suture et matelassage. Sa démarche plastique, aux apparences suaves et colorées, est sous-tendue par une quête physico-métaphysique d’explication du monde, la recherche d’une logique dans le fonctionnement de l’univers, notamment à travers l’observation de la Nature comme de notre propre nature, de ce qui nous compose, de la cellule aux grandes questions existentielles.

Traces du futur – Espace Croisé, Roubaix – 22 avril au 24 juillet 2022

Crédit photo : © La Fratrie, School Gallery Olivier Castaing

La Fratrie, composée des frères Karim et Luc Berchiche, poursuit le champ de réflexion et d’expérimentation autour des utopies en créant à quatre mains des sculptures polymorphes chargées d’évocations qui interrogent l’homme dans son rapport à l’environnement et la nature.

Les miniatures suspendues, constructions minutieuses par leur précision plastique et formelle, font de leurs créateurs les artisans d’un monde utopique au sens propre « lieu qui n’est pas « .

Ces fictions architecturales constituent autant de mondes en soi, illusions déracinées de leur espace d’origine. Installations singulières et complexes, ils introduisent des scènes narratives le plus souvent

allégoriques mais aussi des véritables réflexions sur la brièveté et la fragilité de la vie.

Cette exposition orchestrée par l’Espace Croisé immergera les spectateurs dans des futurs alternatifs

et des métamorphoses. Une œuvre participative et écoresponsable, fruit d’ateliers et de dialogues entre les deux artistes frères et les habitants du quartier de l’Épeule, témoignera de la richesse des nouvelles relations qui l’auront composées.

Un voyage qui donnera l’occasion de se projeter en l’avenir, d’imaginer et de fantasmer le monde de demain plus proche de la Nature et de réfléchir consciemment à des futurs utopiques.

Fragments – Maison Folie La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq – 23 avril au 03 juillet 2022

Crédit photo : DR

Exposition des créations de trois artistes plasticiens contemporains pour lesquels la collecte de débris est le point de départ de leur travail : Sophie Hélène, Caroline Secq et Dadave.

Les trois artistes exposent le fruit de leurs glanages de rebuts, détritus transformés en compositions plastiques, témoins de nos consommations qui sont aussi nos héritages.

Sophie Hélène, coloriste de formation, mène un travail d’artiste plasticienne. Au gré des marées de la Baie de Somme, elle trouve dans les laisses de mer déchets organiques et morceaux de plastique sous toutes ses formes et ses variations chromatiques. Faisant cohabiter ces rebuts et fragments d’objets, sa démarche artistique et esthétique s’appuie sur les couleurs de ces rebuts, le tri, la juxtaposition, l’assemblage.

Caroline Secq, arpente, quant à elle, les plages des Landes et glane les rebuts, détritus laissés par l’homme, les fonds de plage comme il y a des fonds de tiroirs. Elle glane ces riens, ces morceaux d’objets qui ont perdu leur utilité, sans les transformer, pour les assembler, en faire des sculptures et œuvres murales.

Dadave, artiste autodidacte, récupère des composants électroniques de téléviseurs et ordinateurs qu’il ordonne sur du bois en volumes tridimensionnels, ils deviennent gratte-ciel, tours de Babel… Cartes mères, câbles, condensateurs… se rejoignent dans un dialogue entre technologie et fait main.

Tous trois, mélangent leurs compositions qui se répondent, se parlent. Ils interrogent nos pratiques

consuméristes, la démesure de la croissance économique, réalisent un état des lieux de la nature et

témoignent du « tout à jeter ».

La beauté de ces compositions interroge, gêne. Devenus à la fois créations artistiques et patrimoine, ils

représentent également notre héritage.

Nous sommes des arbres – La Fileuse, Loos – avril à juin 2022

Crédit photo : DR

La ville de Loos organisera une exposition à la Fileuse de l’artiste Yosra Mojtahedi, intitulée Nous sommes des arbres. Les spectateurs pourront venir découvrir dans cette exposition des productions plastiques de l’artiste inspirées de formes végétales et organiques.

La ville de Loos va promouvoir également une semaine consacrée à la thématique de la Nature, aux couleurs d’Utopia.

Picasso et les avant-gardes arabes – Institut du Monde Arabe, Tourcoing – 02 avril au 10 juillet 2022

Crédit photo : © Collection Dalloul

L’IMA-Tourcoing souhaite présenter une exposition consacrée aux relations de l’œuvre de Picasso aux

scènes artistiques du Maghreb et du Moyen-Orient des années 50 aux années 80.

L’exposition, au sujet totalement inédit, mettra en évidence, grâce à un ensemble de quelques 70 œuvres, le fructueux dialogue à distance entre les deux rives de la Méditerranée. Construite sur le face à face précis de peintures, œuvres graphiques et céramiques de Picasso et d’œuvres-clefs d’artistes majeurs du monde arabe, ce projet répond de façon éclatante à la mission de l’IMA de promouvoir l’art et la culture des pays arabes et de favoriser le dialogue des patrimoines.

Zoom Sur … Les Expositions en dehors de la MEL



Tenter le diable : carte blanche à Matali Crasset avec les étudiants de la HEAD (Genève) – Le Familistère de Guise

Crédit photo : DR

Le projet s’inscrit dans une recherche sur l’hospitalité lancée par le Familistère en parallèle de la création du Familistère Campus des alternatives : lieu de transmission, de débats et d’expérimentation de solutions sociales, économiques ou environnementales pour une société équitable.

Matali Crasset a été appelée à proposer des interventions/expérimentations pendant l’année 2021 et à créer une exposition dans le lieu, pour montrer les fruits de ces recherches en 2022.

Raffaela Crispino – Musée des Beaux-Arts de Tournai (Belgique) – 29 janvier au 18 septembre 2022

Crédit photo : © DR

Par terre ou par mer, les œuvres d’art ont toujours voyagé. Difficile cependant de concevoir qu’un tableau de la dimension de L’Abdication de Charles Quint, une toile monumentale de l’artiste Louis Gallait actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts de Tournai, ait pu, au milieu du 19e siècle, faire le tour de l’Europe en train.

À partir des étonnantes pérégrinations de ce « tableau spectacle », Raffaella Crispino nous emmène dans un périple semé de récits et de graines. L’œuvre de Gallait est aujourd’hui présentée sous des verrières conçues par l’architecte Victor Horta. À l’arrière de l’actuel musée de Tournai, sur le site qui accueillera la nouvelle extension, des serres abritent l’ensemble des plantes qui colonisent chaque année les espaces publics de la ville. Autant de pratiques qui se croiseront dans des récits multiples, lointains et proches à la fois.

Border – Triennale Intersections, Tournai (Belgique) – 18 juin au 18 septembre 2022

Crédit photo : DR

À l’été 2022, l’asbl Intersections vise une nouvelle fois à vous faire (re)découvrir le patrimoine architectural de Tournai de manière inédite : parcours dans la ville, expositions d’artistes contemporains, visites guidées thématiques, stages artistiques et workshops questionneront les notions de frontière, de territoire, d’identité et d’appartenance.

Afin de valoriser des lieux patrimoniaux emblématiques de la ville, Intersections invite le projet « Grand Large. Territoire de la pensée » à présenter la collection de lithographies (symbole de la carte) et de drapeaux (image du territoire) d’artistes contemporains belges et internationaux. À cette occasion, le Carillon, bâtiment Art Déco exceptionnel de l’architecte Henri Lacoste, ainsi que le Monobloc, bâtiment industriel ayant servi d’imprimerie et de sécherie, seront exceptionnellement ouverts au public pour découvrir une sélection d’artistes qui répondront au thème de la triennale.

Les Musée des Beaux-Arts, Musée des Arts de la Marionnette, Musée de Folklore et des Imaginaires

et Tamat – Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles participeront par une sélection d’œuvres issues de leurs collections et/ou par l’invitation d’artistes actuels.

