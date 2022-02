Idées sorties pour les Vacances d’Hiver 2022

Zoom Sur Lille vous propose quelques idées sorties pour ces vacances scolaires !!!

Lille Neige

Cette année, Lille Neige aura lieu du samedi 05 février au dimanche 06 mars 2022 à la Gare Saint Sauveur. Profitez d’une multitude d’animations ludiques et sportives, dans un nouveau décor ! Au programme : patinoire, pistes de luge, mur d’escalade, tyrolienne, spectacles,…

Gare Saint Sauveur

17, boulevard Jean-Baptiste Lebas

Jours et horaires d’ouverture

Vacances scolaires (du 05 février au 20 février 2022)

Du lundi au vendredi : de 14h à 20h

Le week-end

Samedi & dimanche : 14h à 20h

Tarifs

Entrée gratuite dans le village

Petite restauration sur place

Sandwichs, crêpes, beignets, gaufres, boissons…

Accès patinoire :

– Tarif normal : 5€

– Tarif réduit (Pass Lille & Moi) : 1€

– Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Séances patinoire :

La durée d’une séance de patinage est de 40 minutes. Attention, cette durée peut varier selon l’affluence. Places limitées, port de gants obligatoire (non fournis).

Notre article >>> cliquez ici !!!

Ciné Lille-Sud : « Dumbo » – A partir de 6 ans

Mercredi 09 février 2022 à 14h30, Le Grand Sud de Lille organise une projection gratuite du film « Dumbo » !

Synopsis

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un nouveau-né à Madame Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d’un cirque itinérant. A sa grande surprise, sa progéniture arborre des oreilles démesurément grandes, ce qui lui vaut d’être surnommé Dumbo par ses congénères méprisants. Rejeté de tous, le pauvre animal trouve dans une petite souris malicieuse une fidèle alliée, qui l’aidera à transformer ce handicap en atout.

Le Grand Sud

Adresse : 50, rue de l’Europe – Lille

Pass Sanitaire /Vaccinal + Port du Masque obligatoire

Durée du film : 1h04

Gratuit

Réservation obligatoire (places limitées) >>> cliquez ici !!!

Parc d’Attractions « Cita-Parc »*

Le parc d’attractions « Cita-Parc » situé à côté du zoo de Lille est le lieu idéal pour flâner, s’amuser et se détendre, avec ses 8 000 m² dédiés aux petits et grands. Un florilège d’attractions sur le thème de la nature et des animaux, attend les enfants, pour les convier à d’incroyables aventures.

Depuis 2021, le parc d’attractions Cita-Parc dispose d’un restaurant-brasserie. En famille ou entre-amis, « L’Oasis – Lille » vous accueillera dans une ambiance « jungle chic » autour de mets familiaux et abordables.

Cita-Parc

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture : 11h à 18h (du 05 au 20 février 2022)

Tarifs :

1 ticket = 2,50 €

Pack Découverte – 10 tickets = 20 € (soit 2 € le ticket)

Pack Aventurier – 20 tickets = 35 € (soit 1,75 € le ticket)

Pack Lila – 30 tickets = 45 € (soit 1,50 € le ticket)

Pass Illimité à la journée = 15€ (il est valable pour une personne durant toute une journée d’ouverture du parc. Le Pass comporte un ticket pour la journée ainsi qu’un bracelet avec port obligatoire de ce dernier).

Carte de Fidélité offerte dès l’achat d’un pack (uniquement valable à la caisse centrale du parc). La carte de fidélité remplie = 10 tickets offerts.

1 ticket = 1 tour de manège. Les billets donnent accès à toutes les attractions, quelle que soit la date de visite (selon le calendrier d’ouverture du parc). Le parc dispose également d’offres CE et pour les groupes d’enfants.

* en fonction des conditions climatiques.

Spectacle « La Machine des Enfants »

Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire pour donner du bonheur aux enfants.

Un levier « comptine », un curseur « théâtre » , un bouton « chanson », et une multitude de connexions surprenantes transforment rapidement la salle de spectacle en un véritable parc d’attraction.

Un moment magique pour les petits qui chantent, dansent, et qui participent à un spectacle familial ludique et en chanson avec des chorégraphies adaptées aux petits.

Un spectacle familiale et interactif pour découvrir ou redécouvrir les comptines des enfants.

Mise en scène : Michaël Dufour

Artiste : Matieu / V.O Barbie Robot et GP3

La Comédie de Lille

204, rue Solférino

Dates : samedis à 11h du 05 février au 30 avril 2022

Tarifs : à partir de 9,50€

Réservation : 03 20 53 54 94



Zoo de Lille

A 10 minutes à pied du cœur de la ville de Lille, le Zoo de Lille présente une centaine d’espèces animales des cinq continents. Du petit chevrotain malais au zèbres et des petits singes tamarins aux grands gibbons, les visiteurs découvrent des espèces très variées. Ils s’émerveillent devant la fourrure des pandas roux, les couleurs vives des aras et s’amusent des facéties des singes capucins. C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activités pédagogiques, les espèces animales et communiquer sur la conservation de la Nature.

Zoo de Lille

Avenue Mathias Delobel

Horaires d’ouverture :

– tous les jours : 10h à 17h

– fermé le mardi

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture des portes.

Tarifs :

– gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois possédant un Pass Lille & Moi

– billet 1 jour : gratuit pour les moins de 4 ans inclus / 2,50€ pour les enfants de 5 à 17 ans / 4,50€ pour les adultes (18 ans et plus) / billet 2 + 2 (2 adultes + 2 enfants) = 12€ + 2€ par enfant supplémentaire

– abonnement valable 1 an : enfant de 0 à 4 ans inclus = gratuit / enfant de 5 à 17 ans = 8,50€ / adulte = 15€ / famille (2 adultes + 3 enfants maximum) = 38€

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin

Juste derrière le casino Barrière de Lille se trouve la Ferme Pédagogique Marcel Dhénin. La ferme permet à tous la découverte des animaux et plantes de la ferme, en particulier des races et variétés régionales. Elle propose de nombreuses animations destinées à un large public, dans un souci de sensibilisation et de (re)découverte du patrimoine régional. Les animaux présents à la ferme : ânes, cochons, vaches, chèvres, lapins, poules…

Ferme Pédagogique Marcel D’Hénin

14, rue Eugène Jacquet

Tarif : gratuit

Horaires :

– du mardi au vendredi : 9h30 à 17h

– week-end : 10h à 12h30 & de 14h à 17h

Palais des Beaux Arts de Lille

Durant les vacances d’Hiver, le Palais des Beaux-Arts de Lille propose de nombreuses activités : visite atelier, leçon d’art, pas de vacances pour le loup !…

Samedi 05 février 2022

À 10 h et à 11 h : La Visite des tout petits (toucher, regarder, ressentir… pour les 18 mois à 3 ans)

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Dimanche 06 février 2022

À 15 h et à 16 h : atelier famille (visite ludique et active pour une 1ère expérience au musée)

À 15 h et à 16 h : expérience Goya, visite guidée de l’exposition

Lundi 07 février 2022

À 15 h et à 16 h 15 : les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Mercredi 09 février 2022

À 10 h et à 11 h : La Visite des tout petits (toucher, regarder, ressentir… pour les 18 mois à 3 ans)

À 12 h 30 : Visite Presto, La chute des Damnés et Le chemin du paradis, Dirk Bouts

À 14 h 30 : Musée amusant, « Impro’show » par la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul »

Jeudi 10 février 2022

À 14 h 30 : Leçon d’art, « Autour de Rodin »

Vendredi 11 février 2022

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Samedi 12 février 2022

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Dimanche 13 février 2022

À 15 h et à 16 h : Pas de vacances pour le loup ! (visite ludique et créative)

À 15 h et à 16 h : Expérience Goya, visite guidée

Lundi 14 février 2022

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Nocturne Gratuite Expérience Goya – Sans réservation

Découvrez l’univers du peintre espagnol, génie du beau et de l’étrange et plongez dans cette expérience immersive inédite (vidéos, ambiances sonores) au cœur de l’acte de création et des sources d’inspiration de l’artiste.

Horaire : 18h à 22h

Tarif : gratuit

Notre article sur l’exposition « Expérience Goya » >>> cliquez ici !!!

Mercredi 16 février 2022

À 10 h et à 11 h : La Visite des tout petits (toucher, regarder, ressentir… pour les 18 mois à 3 ans)

À12 h 30 : Visite Presto, Prométhée, P.P.Rubens

Jeudi 17 février 2022

À 14 h 30 : Leçon d’art, « Les métamorphoses »

À 15 h et à 16 h : Pas de vacances pour le loup !

Vendredi 18 février 2022

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Samedi 19 février 2022

À 10 h et à 11 h : La Visite des tout petits (toucher, regarder, ressentir… pour les 18 mois à 3 ans)

À 15 h et à 16 h 15 : Les ateliers de l’atrium (trucs et astuces pour apprendre à dessiner)

Dimanche 20 février 2022

À 15 h et à 16 h : Atelier famille (visite ludique et active pour une 1ère expérience au musée)

Réservation sur le site du Palais des Beaux-Arts de Lille

Palais des Beaux-Arts de Lille

Place de la République

Jours et horaires d’ouvertures :

– lundi de 14h à 18h,

– mercredi au dimanche de 10h à 18h,

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

Durant les vacances, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille propose des activités pour toute la famille.

Lundi 07 & 14 février 2022 de 14h30 à 16h

Construis le Musée en maquette ! – Atelier duo adulte/enfant (7 à 12 ans)

Le musée a fait sa mue. Partage un moment en famille et fabrique ta propre maquette du musée. L’occasion aussi de découvrir ou redécouvrir son architecture !

Tarif : 6€/duo (+3€ par personne supplémentaire) – entrées du musée comprises

Réservation >>> cliquez ici !!!

Mercredis 09 & 16 février 2022 de 10h30 à 11h30

Amuse-toi avec la façade du Musée ! – Atelier duo adulte/enfant (3 à 6 ans)

Amuse-toi à recomposer la façade du musée en replaçant sa nouvelle entrée et ses fenêtres au bon endroit ! Il ne manque plus qu’un beau ciel bleu, des arbres et le tour est joué ! L’occasion de partager un bon moment en famille.

Tarif : 6€/duo (+3€ par personne supplémentaire) – entrées du musée comprises

Réservation >>> cliquez ici !!!

Mercredis 09 & 16 février 2022 de 14h30 à 16h

Joue avec les couleurs ! – Les petits labos du Musée – 7 à 12 ans

En clin d’œil à la fresque colorée de la cour du musée, viens découvrir les couleurs avec nos petits labos ! Après différentes petites observations et manipulations sur le thème de la couleur, fabrique des toupies chromatiques qui mettront en évidence les principes de mélange des couleurs primaires.

Tarif : 3€/personne (entrée du musée comprise)

Réservation >>> cliquez ici !!!

Jeudi 10 février 2022 de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 (2 séances)

Les animaux du Musée – Séance lecture – 3 à 6 ans

Viens découvrir des histoires autour des animaux du musée. Une occasion pour petits et grands de s’évader à travers des ouvrages de littérature jeunesse, tout en déambulant dans le musée.

Tarif : gratuit (enfants de 3 à 6 ans + accompagnants).

Vendredis 11 & 18 février 2022 de 14h30 à 16h

Découvre le parcours d’un objet au Musée – Atelier duo adulte/enfant (à partir de 8 ans)

Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Aide-nous à les identifier et les inventorier. Mets-toi dans la peau d’un chargé des collections du musée dont la mission est de conserver les objets du musée.

Tarif : 6€/duo (+3€ par personne supplémentaire) – entrées du musée comprises

Réservation >>> cliquez ici !!!

Dimanche 06 & 20 février 2022 de 14h30 à 16h30

Un petit tour dans le quartier ? – Visites guidées pour tous – Tout public

Le « quartier latin lillois », témoin de l’essor des universités au 19e siècle, est depuis quelques années en pleine mutation. Au fil des rues et bâtiments, un guide vous contera ses nombreux projets et travaux récents, et notamment la métamorphose du Musée d’histoire naturelle.

Tarif : gratuit (+ entrée pour le Musée à tarif réduit, sur présentation du billet billets couplé entrée du musée)

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

Site internet du Musée d’Histoire Naturelle de Lille