Lille Neige aura lieu du 05 février au 06 mars 2022

Cette année, Lille Neige aura lieu du samedi 05 février au dimanche 06 mars 2022 à la Gare Saint Sauveur. Profitez d’une multitude d’animations ludiques et sportives, dans un nouveau décor ! Au programme : patinoire, pistes de luge, mur d’escalade, tyrolienne, spectacles,…

Au programme

Samedi 05 & dimanche 06 février 2022 : Week-end d’Ouverture

– Escape Game avec PicNic de 14h à 20h

– Découverte des animaux de la montagne avec la Bergerie de Valérie de 14h à 19h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 20h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Animation « Vélo Fun » avec le Grand Huit de 15h à 17h

– Atelier maquillage de 14h à 19h

Samedi 05 février 2022

– Le Spectacle « Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate » de Christophe Moyer, Compagnie Sens Ascensionnels à 15h & 18h

– Déambulation musicale avec « Music’All » de 15h à 17h

– Atelier lecture à voix haute avec Fil O Fil de 14h à 17h

Dimanche 06 février 2022

– Atelier travail du bois avec l’École de la Forêt de 14h à 19h

– Ateliers de maquillages

Mardi 07 février 2022

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Initiation au karaté avec Shotokan Lille de 14h à 19h

– Animation « Vélo fun » avec le Grand Huit de 15h à 17h

– Débat pour comprendre le réchauffement climatique et ses solutions possibles, avec AJONc de 15h à 17h

– Atelier de lecture à voix haute et musicale avec Fil O Fil de 15h à 18h

Mardi 08 février 2022

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Initiation au karaté avec Shotokan Lille de 14h à 17h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Débat pour comprendre le réchauffement climatique et ses solutions possibles, avec AJONc de 15h à 17h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mercredi 09 février 2022

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Diffusion de courts-métrages avec Les Rencontres Audiovisuelles de 15h à 16h

– Atelier de lecture à voix haute et musicale avec Fil O Fil de 15h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Jeudi 10 février 2022

– Atelier carillon en bambou et plantations avec Nature en ville de 14h à 17h

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Débat pour comprendre le réchauffement climatique et ses solutions possibles, avec AJONc de 15h à 17h

– Démonstrations et activités découvertes hockey avec Les Lions de Wasquehal sur la petite patinoire de 17h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Vendredi 11 février 2022

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Atelier de lecture à voix haute et musicale avec Fil O Fil de 15h à 18h

Samedi 12 février 2022

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Atelier marionnettes avec Jacky de 14h à 18h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Animations et découverte des animaux avec la Bergerie de Valérie de 14h à 19h

– Spectacle « La princesse qui n’aimait pas » de la compagnie Barbaque Compagnie à 15h et 18h

– Ateliers de maquillages

Dimanche 13 février 2022

– Parcours de sensibilisation avec APF de 14h à 17h

– Petit train touristique de 14h à 18h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Animations et découverte des animaux avec la Bergerie de Valérie de 14h à 19h

– Déambulation acrobatique avec Be Flat à 15h & 16h30

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Ateliers de maquillages

Lundi 14 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Labyrinthe sensoriel avec animations proposées par MILAC de 14h à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mardi 15 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Labyrinthe sensoriel avec animations proposées par MILAC de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mercredi 16 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Diffusion de courts-métrages avec Les Rencontres Audiovisuelles de 15h à 16h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Activités de sensibilisation au handicap avec Music’All

Jeudi 17 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Atelier carillon en bambou et plantations avec Nature en ville de 14h à 17h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Labyrinthe sensoriel avec animations proposées par MILAC de 14h à 19h

– Démonstrations et activités découvertes hockey avec Les Lions de Wasquehal sur la petite patinoire de 17h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Vendredi 18 février 2022 – Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Labyrinthe sensoriel avec animations proposées par MILAC de 14h à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Samedi 19 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Opération Coup de froid sur le gaspillage alimentaire avec Disco Soupe Lille de 14h à 19h

– Spectacle « Magiquement drôle » du magicien Charly Potter à 15h et 16h30

– Atelier t-shirt en totebag et « Brode ton blason » avec Les Récoupettes de 15h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Dimanche 20 février 2022

– Atelier Permis vélo avec la police municipale de 14h à 16h30

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Atelier travail du bois avec l’École de la Forêt de 14h à 19h

– Atelier t-shirt en totebag et « Brode ton blason » avec Les Récoupettes de 15h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Lundi 21 février 2022

– Animation « Vélo fun » avec le Grand Huit de 16h à 18h30

– Atelier sérigraphie avec Weekend’Artistes de 16h30 à 18h30

– Initiation au karaté avec Shotokan Lille de 16h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mardi 22 février 2022

– Atelier sérigraphie avec Weekend’Artistes de 16h30 à 18h30

– Parcours de sensibilisation avec APF de 16h30 à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 16h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mercredi 23 février 2022

– Atelier carillon en bambou et plantations avec Nature en ville de 14h à 17h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Diffusion de courts-métrages avec Les Rencontres Audiovisuelles de 15h à 16h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 15h à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Activités de sensibilisation au handicap avec Music’All

Jeudi 24 février 2022

Parcours de sensibilisation avec APF de 16h30 à 19h

– Atelier marionnettes avec Jacky de 16h30 à 18h

– Démonstrations et activités découvertes hockey avec Les Lions de Wasquehal sur la petite patinoire de 17h30 à 20h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Vendredi 25 février 2022

– Atelier lecture avec la Médiathèque Jean Lévy de 16h30 à 18h

– Parcours de sensibilisation avec APF de 16h30 à 19h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 16h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Samedi 26 février 2022

– Stand de dégustation avec Le Court-Circuit de 14h à 18h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Spectacle « Coquillette la mauviette » de la compagnie Barbaque Compagnie à 15h et 16h30

– Atelier lecture avec la Médiathèque Jean Lévy de 16h30 à 18h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Ateliers de maquillages

Dimanche 27 février 2022

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Atelier travail du bois avec l’École de la Forêt de 14h à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Ateliers de maquillages

Lundi 28 février 2022

– Initiation au karaté avec Shotokan Lille de 16h30 à 19h

– Atelier sérigraphie avec Weekend’Artistes de 16h30 à 18h30

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mardi 01 mars 2022

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 16h30 à 19h

– Animation musicale avec l’école de musique : à partir de 17h30

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Mercredi 02 mars 2022

– Atelier carillon en bambou et plantations avec Nature en ville de 14h à 17h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 14h à 18h

– Diffusion de courts-métrages avec Les Rencontres Audiovisuelles de 15h à 16h

– Animation « Vélo fun » avec le Grand Huit de 15h à 17h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 15h à 18h

– Atelier sérigraphie avec Weekend’Artistes de 15h à 17h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Jeudi 03 mars 2022

– Atelier marionnettes avec Jacky de 16h30 à 18h

– Atelier lecture avec la Médiathèque Jean Lévy de 16h30 à 18h

– Démonstrations et activités découvertes hockey avec Les Lions de Wasquehal sur la petite patinoire de 17h30 à 20h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Vendredi 04 mars 2022

Atelier lecture avec la Médiathèque Jean Lévy de 16h30 à 18h

– Activités diverses avec la Croix Rouge à 16h30 à 19h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

Samedi 05 mars 2022

– Atelier marionnettes avec Jacky de 14h à 18h

– Stand de dégustation avec Le Court-Circuit de 14h à 18h

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Animations et découverte des animaux avec la Bergerie de Valérie de 14h à 19h

– Spectacle « Noël chez Charly » du magicien Charly Potter à 15h et 17h

– Animation « Vélo fun » avec le Grand Huit de 15h à 17h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Ateliers de maquillages

Dimanche 06 mars 2022

– Découverte de la réalité virtuelle avec Cahem de 14h à 19h

– Animations et découverte des animaux avec la Bergerie de Valérie de 14h à 19h

– Atelier travail du bois avec l’École de la Forêt de 14h à 19h

– Animation « Vélo fun » avec le Grand Huit de 15h à 17h

– Escape game et activités diverses par Pic Nic

– Ateliers de maquillages

– Déambulation « Géant en fauteuil » avec les Amis d’Andy

– Petit train touristique de 14h à 18h30

Infos pratiques

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Jours et horaires d’ouverture

Vacances scolaires (du 05 février au 20 février 2022)

Du lundi au vendredi : de 14h à 20h

Période scolaire (du 21 février au 06 mars 2022)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30 à 19h

Le mercredi : de 14h à 19h

Le week-end

Samedi & dimanche : 14h à 20h

Tarifs

Entrée gratuite dans le village

Petite restauration sur place

Sandwichs, crêpes, beignets, gaufres, boissons…

Accès patinoire :

– Tarif normal : 5€

– Tarif réduit (Pass Lille & Moi) : 1€

– Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Séances patinoire :

La durée d’une séance de patinage est de 40 minutes. Attention, cette durée peut varier selon l’affluence. Places limitées, port de gants obligatoire (non fournis).

En plus

Balades de l’Hiver

Chaque dimanche, la Ville de Lille vous propose une sortie gratuite en bus, au départ de votre quartier, pour profiter en famille d’un spectacle de magie et des animations de Lille Neige !

Renseignements et inscriptions : mairie de quartier. Dans la limite des places disponibles.

Source : Ville de Lille – Photos et images : DR / © Ville de Lille / © Zoom Sur Lille